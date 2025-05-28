Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 15

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Rukhzoramo Qurbonnazarova #:

Все сообщения программы переводил  на английском но ошибка также осталась  

Это уже другая ошибка - ваш советник пытается открыть позицию недопустимого объема. Возможно, на тестируемом счёте специально установлен повышенный размер минимальной позиции, например, 1.0 лот. Поэтому 0.1 лот открыть нельзя. Советник должен проверять такие параметры торговли на счёте перед открытием позиций. По идее, все необходимые проверки изложены в этой статье.

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
 

Тоже ошибка валидации, код не менял под МТ5 год уже, обновления делать надо, но валидатор не даёт.

Суть в том:

робот предназначен для крипты и минимальный лот, 0.01

Валидатор заганяет на золото лотом 0.2

И пишет тест неудачен так на Stop Out

input string   MM = "Money Management";
input double   Input1 = 0.01;                   //Lot Volume of the Contract
//--- ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ ------------------------------------------------
//---
   if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))// Для реала
      WorkLotBuy = Input1;
   else
      WorkLotBuy = 0.01;

//---
   if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))// Для реала
      WorkLotSell = Input1;
   else
      WorkLotSell = 0.01;
//---
//+------------------------------------------------------------------+
double NormL(const string  v_sym,
             const double  v_lo
            )
  {
   double   stp=SymbolInfoDouble(v_sym,SYMBOL_VOLUME_STEP);
   return(((fmin(fmax((round(v_lo/stp))*stp,SymbolInfoDouble(v_sym,SYMBOL_VOLUME_MIN)),SymbolInfoDouble(v_sym,SYMBOL_VOLUME_MAX)))));
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Что делать ?

 

Добрый день, кто-нибудь сегодня успешно проходил валидатор МТ5? 

Такую ошибку выдаёт:

P.S. В начале недели не было такой проблемы

 

Валидатор выдает ошибку 


test on EURUSD,H1 (netting)
 EURUSD: no history data from 2021.02.01 00:00 to 2021.09.01 00:00
there are no trading operations


Я так понимаю, что данных нет в тестере. А как тогда торговать-то? Что советник то должен делать в этом случае? Как пройти ошибку?

  
test on EURUSD,H1 (hedging)
strategy tester report 902 total trades
test on XAUUSD,D1 (hedging)
 2021.05.26 01:05:00   position stop out triggered at -15.10% [#96 sell 0.2 XAUUSD 1843.52]
 stop out occurred on 63% of testing interval
strategy tester report 48 total trades

Эта ошибка уже не первый раз на форуме, но ответа не нашел. Помлгите

 
Aliaksandr Kazunka #:

Эта ошибка уже не первый раз на форуме, но ответа не нашел. Помлгите

Ответ прямо здесь: 
test on EURUSD,H1 (hedging)
strategy tester report 902 total trades
test on XAUUSD,D1 (hedging)
 2021.05.26 01:05:00   position stop out triggered at -15.10% [#96 sell 0.2 XAUUSD 1843.52]
 stop out occurred on 63% of testing interval
strategy tester report 48 total trades
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