Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все сообщения программы переводил на английском но ошибка также осталась
Это уже другая ошибка - ваш советник пытается открыть позицию недопустимого объема. Возможно, на тестируемом счёте специально установлен повышенный размер минимальной позиции, например, 1.0 лот. Поэтому 0.1 лот открыть нельзя. Советник должен проверять такие параметры торговли на счёте перед открытием позиций. По идее, все необходимые проверки изложены в этой статье.
Тоже ошибка валидации, код не менял под МТ5 год уже, обновления делать надо, но валидатор не даёт.
Суть в том:
робот предназначен для крипты и минимальный лот, 0.01
Валидатор заганяет на золото лотом 0.2
И пишет тест неудачен так на Stop Out
Что делать ?
Добрый день, кто-нибудь сегодня успешно проходил валидатор МТ5?
Такую ошибку выдаёт:
P.S. В начале недели не было такой проблемы
Валидатор выдает ошибку
Я так понимаю, что данных нет в тестере. А как тогда торговать-то? Что советник то должен делать в этом случае? Как пройти ошибку?
Эта ошибка уже не первый раз на форуме, но ответа не нашел. Помлгите
Эта ошибка уже не первый раз на форуме, но ответа не нашел. Помлгите