Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 9
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При обновлении эксперта (МТ4) пишет, что отчет не найден:
При обновлении эксперта (МТ4) пишет, что отчет не найден:
как долго идет тест?
если 30 минут и больше, тогда советник завис в каком-то цикле и ошибку надо искать в коде
как долго идет тест?
если 30 минут и больше, тогда советник завис в каком-то цикле и ошибку надо искать в коде
На скрине написано, сколько идёт
точно
но теперь вылетает другая ошибка
недавно обновлялся - прошло с первой попытки, а сейчас только номер версии поменял - и не проходит
наверно, опять что-то сломалось
Сам столкнулся с проблемой при валидации. Решение оказалось на поверхности. Я выставил в советник начальные настройки риска отличные от нуля. При таких условиях значение выбранного фиксированного лота не имеет значения. Советник не пропускала таможня. Я установил риск равным нулю, изменил версию советника и загрузил на проверку - скушало с хрустом буквально за несколько секунд. И одобрило.
да, сегодня работает - исправили
Добрый день! Скажите валидатор работает? а то выдаёт ошибку test on EURUSD,H1 strategy tester report not found и я не пойму это у меня или нет. Спасибо
Сейчас это у всех так. Я в три этапа прошел эту валидацию. Сначала выдавали ошибку no trading operations. Естественно в коде стояла проверка на корректность лота и на наличие средств для открытия ордера - но не проходило. Просто проверку на Лот скопировал из Справочника, а там только проверяется правильность лота, но если он не корректный, то и не исправлялось, а просто писалась ошибка в журнал. И естественно ордера не открывались. Я немного изменил и прошел эту проверку
Потом стала выходить ошибка EURUSD,H1 strategy tester report not found. Стал рассуждать. Если нет отчета тестера, значит вообще советник не работает. В каком случае? Только если торговля запрещена на этом счете или нет связи. Вставил в начало кода все, что нашел в Справочнике по этой теме.
И сразу прошел эту ошибку. Но появилась другая - пошли одна за одной Ошибка 148 :
Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером
Вставил перед OrderSend проверку на максимум ордеров - и прошел наконец то валидацию.
Вопрос возник при размещении советника в MQL5 Маркете на этапе проверки.
Как задать таймфрейм для автотестирования при размещении файла *.ex5, иначе автопроверка проходит по умолчанию на таймфрейме H1?
Что делать, если у меня только одна пара для торговли и один таймфрейм?
Что-то, пока, не очень понял этот процесс прохождения проверки.
П.С.: Объёмы я сам проверяю.
Может надо вставлять код, который в помощи предлагают?
Добрый вечер!
Вопрос возник при размещении советника в MQL5 Маркете на этапе проверки.
Как задать таймфрейм для автотестирования при размещении файла *.ex5, иначе автопроверка проходит по умолчанию на таймфрейме H1?
Что делать, если у меня только одна пара для торговли и один таймфрейм?
Что-то, пока, не очень понял этот процесс прохождения проверки.
П.С.: Объёмы я сам проверяю.
Может надо вставлять код, который в помощи предлагают?
При автоматической валидации в маркете финансовые результаты не имеют никакого значения, проверка идет на возможные ошибки при разных условиях торгового окружения, разных депозитах, разных таймфреймах и торговых инструментах. Проверку должен проходить во всех возможных условиях без ошибок, ограничения по парам и таймфреймам ставить нельзя. Ну а в описании уже указывайте рекомендуемые торговые инструменты и таймфреймы.