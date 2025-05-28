Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
Сегодня валидатор начал выдавать сообщение:
Проверял на трёх экспертах, 10 сек и бракует. В чём может быть дело, Может у вас что то с ПО?!
P.S. Поставил для проверки в OnTick() первой строчкой принт:
Не может быть пустым отчёт тестера!!! У меня логи забиты:
Сегодня валидатор начал выдавать сообщение:
Было, прошло. Ошибка валидатора.
Здравствуйте!
Сегодня валидатор начал выдавать сообщение:
Спасибо за сообщение. Исправлено.
Да, заработал Валидатор. Но теперь другая неведомая дичь. Валидатор ранее выдавал такой результат
При этом на моём тестере идёт всё нормально. Поставил для проверки костыль в код (деление на ноль):
И получил:
Получается что во время теста валидатор всё таки выходит на функцию открытия ордеров. Совершенно непонятно, почему выдаёт: no trading operations
Да, заработал Валидатор. Но теперь другая неведомая дичь. Валидатор ранее выдавал такой результат
При этом на моём тестере идёт всё нормально. Поставил для проверки костыль в код (деление на ноль):
И получил:
Получается что во время теста валидатор всё таки выходит на функцию открытия ордеров. Совершенно непонятно, почему выдаёт: no trading operations
Скорее всего, возникает ошибка при отправке ордера и в логе печатается что-то с GetLastError. Было бы здорово, чтобы в MQL добавили функцию типа Throw(code), которая приводит к остановке аналогично делению на ноль, но возвращает код, тогда можно было бы написать Throw(GetLastError()), чтобы в логе получить подсказку. Вот есть, между прочим, функция TerminalClose(retcode) - можно попробовать её использовать, но я подозреваю, что она просто отключена в автотестере.
Полностью согласен.
Идеально конечно если валидатор будет отправлять логи тестирования, а не просто отчёт в три строчки. Появится тогда шанс разобраться в чём ошибка или недоработка, а не тыкать пальцем в небо.
Подумайте над этим пожалуйста.
Полностью согласен.
Идеально конечно если валидатор будет отправлять логи тестирования, а не просто отчёт в три строчки. Появится тогда шанс разобраться в чём ошибка или недоработка, а не тыкать пальцем в небо.
Подумайте над этим пожалуйста.
Скорее, появятся способы обхода (сокрытия) конкретной ошибки, а не правильного составления логики работы с торговыми функциями. При правильном учёте и обработке "идиотских" входных параметров, или неверного для торговли расчёта торговых условий, никаких ошибок валидации быть не должно.
Да тут не ошибка, я вообще не понимаю что за дичь. Ставлю костыль (деление на ноль) перед торговой функцией:
Он срабатывает:
Убираю его, выдаёт уже неизменное
no trading operations.
Я не понимаю, что мешает валидатору сделать этот OrderSend(). Ведь если он до него доходит, должны быть ошибки выставления (хотя я их все пофиксил) 130, 131, 134, ..., а не "no trading operations". Осталось только прописать в OnInit() выставление какой нибудь отложки где нибудь далеко чтобы не сработала, не знаю уже как бороться с этим.
Да тут не ошибка, я вообще не понимаю что за дичь. Ставлю костыль (деление на ноль) перед торговой функцией:
Он срабатывает:
Убираю его, выдаёт уже неизменное
no trading operations.
Я не понимаю, что мешает валидатору сделать этот OrderSend(). Ведь если он до него доходит, должны быть ошибки выставления (хотя я их все пофиксил) 130, 131, 134, ..., а не "no trading operations". Осталось только прописать в OnInit() выставление какой нибудь отложки где нибудь далеко чтобы не сработала, не знаю уже как бороться с этим.