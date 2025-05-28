Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 12

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Anatolii Mel'sitov #:
Добрый вечер, коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом. Есть желание продать советник на маркете. Он создан для торговли фьючерсами на Московской бирже с типом счета Netting. Торговая платформа MT-5. При регистрации продукта, в тестовом режиме, система выдает следующую ошибку: test on EURUSD,H1 (netting), there are no trading operations. Почему система не регистрирует мой продукт?

https://www.mql5.com/ru/articles/2555

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
 
Добрый вечер! Дайте пожалуйста конструктивный ответ, если конечно Вы его знаете, на запись от валидатора. Объясняю... После того, как была исправлена, предыдущая ошибка, которая выглядела так: " test on EURUSD,H1 (netting), there are no trading operations", при следующим тестировании, появилась новая запись от валидатора: "Invalid volueme". Я перепробовал разные объемы от 0,01 до 1, но ответ один и тот же. Что может помочь в решении этой проблемы? 
 
Anatolii Mel'sitov #:
Добрый вечер! Дайте пожалуйста конструктивный ответ, если конечно Вы его знаете, на запись от валидатора. Объясняю... После того, как была исправлена, предыдущая ошибка, которая выглядела так: " test on EURUSD,H1 (netting), there are no trading operations", при следующим тестировании, появилась новая запись от валидатора: "Invalid volueme". Я перепробовал разные объемы от 0,01 до 1, но ответ один и тот же. Что может помочь в решении этой проблемы? 

делайте проверку на одну тысячную лота в тестера. Проверка на минммальный обьем. Если меньше, останавливаем советник.

 

test on EURUSD,H1 strategy tester report not found

Однако, опять такая же ошибка.

ошибки точно не от советника,так-как что имеется в арсенале разные советники, все пробовала,результаты те же самые!

Исправьте, пожалуйста Валидатор ...


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Natalyia Nikitina #:

test on EURUSD,H1 strategy tester report not found

Однако, опять такая же ошибка.

ошибки точно не от советника,так-как что имеется в арсенале разные советники, все пробовала,результаты те же самые!

Исправьте, пожалуйста Валидатор ...



Исправлено.
 

Здравствуйте!

Когда же все-таки валидатор будет работать корректно???

Который день не могу опубликовать советника!!!

Скриншот

У меня в тестере, по указанным на скриншоте парам и периодам, сделки есть.

Так что проблема 100% в валидаторе!!!

Исправьте, пожалуйста...


Прошло два часа...

Результат тот же...

У меня в тестере как и прежде все в порядке, сделки есть...

Скриншот-2

 
Oleg Pavlenko #:

Здравствуйте!

Когда же все-таки валидатор будет работать корректно???

Который день не могу опубликовать советника!!!

У меня в тестере, по указанным на скриншоте парам и периодам, сделки есть.

Так что проблема 100% в валидаторе!!!

Исправьте, пожалуйста...


Прошло два часа...

Результат тот же...

У меня в тестере как и прежде все в порядке, сделки есть...

Сделки в тестере тут не причем (тестер не проверяет, почему, например, какая-то одна сделка не открылась, а валидатор - проверяет).
Там у вас в коде должны быть все проверки (а если каких-то нет, то валидатор пишет эту ошибка).
Вот в посте собрал некоторые решения, которые валидатор принял.
no trading operations
no trading operations
  • 2020.04.16
  • www.mql5.com
Советник в реале в демо и в тесторе торгует без проблем только при загрузке в марет выдаёт такую ошибку, кто знает как исправить ошибку...
 

Бесконечная валидация, загрузил новую версию советника, но тестирование крутит и крутит уже который час... Помогите советом

 
Rustem Gabetdinov #:

Бесконечная валидация, загрузил новую версию советника, но тестирование крутит и крутит уже который час... Помогите советом

Наконец-то выдали ответ. Но он меня не совсем устраивает. Что делать теперь?

 
Та же ошибка. Не думаю, что у меня получться ее решить
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