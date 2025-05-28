Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 12
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Добрый вечер, коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом. Есть желание продать советник на маркете. Он создан для торговли фьючерсами на Московской бирже с типом счета Netting. Торговая платформа MT-5. При регистрации продукта, в тестовом режиме, система выдает следующую ошибку: test on EURUSD,H1 (netting), there are no trading operations. Почему система не регистрирует мой продукт?
https://www.mql5.com/ru/articles/2555
Добрый вечер! Дайте пожалуйста конструктивный ответ, если конечно Вы его знаете, на запись от валидатора. Объясняю... После того, как была исправлена, предыдущая ошибка, которая выглядела так: " test on EURUSD,H1 (netting), there are no trading operations", при следующим тестировании, появилась новая запись от валидатора: "Invalid volueme". Я перепробовал разные объемы от 0,01 до 1, но ответ один и тот же. Что может помочь в решении этой проблемы?
делайте проверку на одну тысячную лота в тестера. Проверка на минммальный обьем. Если меньше, останавливаем советник.
test on EURUSD,H1 strategy tester report not found
Однако, опять такая же ошибка.
ошибки точно не от советника,так-как что имеется в арсенале разные советники, все пробовала,результаты те же самые!
Исправьте, пожалуйста Валидатор ...
test on EURUSD,H1 strategy tester report not found
Однако, опять такая же ошибка.
ошибки точно не от советника,так-как что имеется в арсенале разные советники, все пробовала,результаты те же самые!
Исправьте, пожалуйста Валидатор ...
Здравствуйте!
Когда же все-таки валидатор будет работать корректно???
Который день не могу опубликовать советника!!!
У меня в тестере, по указанным на скриншоте парам и периодам, сделки есть.
Так что проблема 100% в валидаторе!!!
Исправьте, пожалуйста...
Прошло два часа...
Результат тот же...
У меня в тестере как и прежде все в порядке, сделки есть...
Здравствуйте!
Когда же все-таки валидатор будет работать корректно???
Который день не могу опубликовать советника!!!
У меня в тестере, по указанным на скриншоте парам и периодам, сделки есть.
Так что проблема 100% в валидаторе!!!
Исправьте, пожалуйста...
Прошло два часа...
Результат тот же...
У меня в тестере как и прежде все в порядке, сделки есть...
Там у вас в коде должны быть все проверки (а если каких-то нет, то валидатор пишет эту ошибка).
Вот в посте #10 собрал некоторые решения, которые валидатор принял.
Бесконечная валидация, загрузил новую версию советника, но тестирование крутит и крутит уже который час... Помогите советом
Бесконечная валидация, загрузил новую версию советника, но тестирование крутит и крутит уже который час... Помогите советом
Наконец-то выдали ответ. Но он меня не совсем устраивает. Что делать теперь?