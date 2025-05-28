Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 7
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Опять сломался валидатор?
опять таже ошибка...
test on EURUSD,H1 strategy tester report 38 total trades test on NZDUSD,H1 there are no trading operations test on GBPUSDcheck,M30 tester takes too long time strategy tester report not found
Такое чувство, что это шаблон какой то. У меня точно так же выдаёт с разницей в кол-ве сделок на EURUSD:
Самое интересное, я написал уже в OnInit() безусловное открытие сделки BUY, и закрытие её через 5 минут. Всё равно та же хрень: "нет торговых операций"!Как же нет операций, если вот она, открывается на 100% Или одной недостаточно, не считается?! Кто нибудь "у руля сидящий", дайте ответ пожалуйста.
Такое чувство, что это шаблон какой то. У меня точно так же выдаёт с разницей в кол-ве сделок на EURUSD:
Самое интересное, я написал уже в OnInit() безусловное открытие сделки BUY, и закрытие её через 5 минут. Всё равно та же хрень: "нет торговых операций"!Как же нет операций, если вот она, открывается на 100% Или одной недостаточно, не считается?! Кто нибудь "у руля сидящий", дайте ответ пожалуйста.
Все работы, которые еще позавчера проходили на ура, сегодня получают отлуп по имени "strategy tester report not found "
Что за новый (старый) прикол? Что еще вы придумали .чтобы отшить побольше разработчиков? Где искать, что править? Это ведь не ошибка, а черти-что...
Эта тема уже поднималась в начале топика, но, просмотрев несколько страниц, я так и не понял в чем там дело.
Одна и та же работа у людей вначале не проходила, потом прошла без всякой правки.
Уже здесь то аж никак не может быть логических ошибок по причине крайне примитивной логики - здесь негде ошибаться ;)
Все нормально загружается.
Никаких ошибок " strategy tester report not found " не вылазит....
только сейчас обновил, все ок.
Все нормально загружается.
Никаких ошибок " strategy tester report not found " не вылазит....
только сейчас обновил, все ок.
Если так ,значит поправили, - спасибо за инфу. Сейчас проверю стопроцентно-проходным роботом.------- Добавлено 21:02 -------------
Не проходит даже тот робот из двух десятков строк, код которого я опубликовал выше.
Да нифига не проходит!
Аналогично. При добавлении эксперта МТ4 (МТ5 не пробовал) валидатор идет в отказ. Причем через пару секунд после нажатия кнопки запуска.
Аналогично. При добавлении эксперта МТ4 (МТ5 не пробовал) валидатор идет в отказ. Причем через пару секунд после нажатия кнопки запуска.
Отлуп в 2 секунды, это если один и тот же файл грузить дважды. Делайте перебивки другим файлом или перекомпиляцию того же самого ;)
Я смеха ради проверил "на валидацию" десяток файлов коллеги, которому я правил коды для прохождения валидации (все были проверены на валидаторе мной и коллега успешно их опубликовал).
Сегодня не прошел ни один!
Это значит десяток роботов проскочили случайно? Мне просто повезло? А то, судя по сегодняшнему дню, я конкретно криворукий...
Странно как-то все это выглядит. Что ни день, то новые приколы
Если намерены объяснить проблему "слишком сложной логикой" и/или логическим ошибками, то вот вам код "одноклеточного" робота, который получает точно такую же ошибку: " "strategy tester report not found " "
Уже здесь то аж никак не может быть логических ошибок по причине крайне примитивной логики - здесь негде ошибаться ;)
Может всё просто объясняется - сервер обновляют до новых версий, что-то где-то недокрутили, подправляют, снова выскакивают-находят баги и т.д.