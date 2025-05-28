Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 7

Новый комментарий
 

Опять сломался валидатор?


 
Sergey Fedotov:

опять таже ошибка...

test on EURUSD,H1 strategy tester report 38 total trades test on NZDUSD,H1 there are no trading operations test on GBPUSDcheck,M30 tester takes too long time strategy tester report not found

Такое чувство, что это шаблон какой то. У меня точно так же выдаёт с разницей в кол-ве сделок на EURUSD:

Самое интересное, я написал уже в OnInit() безусловное открытие сделки BUY, и закрытие её через 5 минут. Всё равно та же хрень: "нет торговых операций"!

int OnInit() {
   string message="";
   int stops_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);
   iTrailStart=inpTrailStart;
   iTrailStart2=inpTrailStart2;
   iTrailStartL=inpTrailStartL;
   //---
   if(stops_level>0) {
      if(inpTrailStart<stops_level+3) iTrailStart=stops_level+3;
      if(inpTrailStart2<stops_level+3) iTrailStart2=stops_level+3;
      if(inpTrailStartL<stops_level+3) iTrailStartL=stops_level+3;
   }
   
   Comment("");
   EventSetMillisecondTimer(300);
          
   if(IsTesting()) test_ticket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN),NormalizeDouble(Ask,_Digits),30,0.0,0.0,"NZT-48_test",33333,0,clrNONE);
   
   return(INIT_SUCCEEDED);
}//-------------------------------------- End OnInit ----------------------------------------
Как же нет операций, если вот она, открывается на 100% Или одной недостаточно, не считается?! Кто нибудь "у руля сидящий", дайте ответ пожалуйста.
 
Andrey Kaunov:

Такое чувство, что это шаблон какой то. У меня точно так же выдаёт с разницей в кол-ве сделок на EURUSD:

Самое интересное, я написал уже в OnInit() безусловное открытие сделки BUY, и закрытие её через 5 минут. Всё равно та же хрень: "нет торговых операций"!

Как же нет операций, если вот она, открывается на 100% Или одной недостаточно, не считается?! Кто нибудь "у руля сидящий", дайте ответ пожалуйста.
Проверка на нехватку средств. В тестере поставить средств 0.1 доллар. Советник должен выдать сообщение что не хватает средств и прекратить работу. Отсутствие сообщения и не прекращение работы тоже даёт нет торговых операций. Мучался тоже)))
 
"Опять за рыбу гроши..."


Все работы, которые еще позавчера проходили на ура, сегодня получают отлуп по имени "strategy tester report not found "
Что за новый (старый) прикол? Что еще вы придумали .чтобы отшить побольше разработчиков? Где искать, что править?  Это ведь не ошибка, а черти-что...
Эта тема уже поднималась в начале топика, но, просмотрев несколько страниц, я так и не понял в чем там дело.
Одна и та же работа у людей вначале не проходила, потом прошла без всякой правки.
 
Если намерены объяснить проблему "слишком сложной логикой" и/или логическим ошибками, то вот вам код "одноклеточного" робота, который получает точно такую же ошибку: " "strategy tester report not found " "
#property copyright "V.Temchenko"
#property link      "Mailto:vasily.4896@gmail.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//-----------------
input double   Lots        =0.10;          
input int      Step        =100;  
input int      TP          =450;  
input int      SL          =900;  

//===================================================================
void OnTick(){
double freeMargin, lot, minLot, maxLot, volStep, tp=0,sl=0;
int ticket=0, b=0, s=0;
long dealMax;
//bool BuyOK=false, SellOK=false;
//-------
 for(int i=0; i<=OrdersTotal(); i++) { if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)) { 
   if(OrderType()==OP_BUY)   b++; 
   if(OrderType()==OP_SELL)  s++;
 }} //-- for
//-----------
   freeMargin=AccountFreeMargin(); 
   minLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); 
   maxLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
   volStep=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP);
   dealMax=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LIMIT_ORDERS);

// ----------------------- Preliminary check -----------------------  
 lot=Lots; if(lot<minLot) lot=minLot; // Без lot=minLot; не проходит
   if(freeMargin<=0) return;                 // check freeMargin 
   if(dealMax>0 && OrdersHistoryTotal()==dealMax) return; // check max allowed orders number
   if(lot<minLot) return;                    // check MinVolume
   if(lot>maxLot) lot=maxLot*0.9;            // check MaxVolume
   lot=int(lot/volStep)*volStep;             // normalize volume-step

// ----------------------- Send order -----------------------  
   if(b < 1) {  
      if(AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_BUY,lot)<=0) return; // check rest Money after deal
         if(TP>0) tp=NormalizeDouble(Ask+TP*Point,Digits);
         if(SL>0) sl=NormalizeDouble(Ask-SL*Point,Digits);
      ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,NormalizeDouble(Ask,Digits),350,sl,tp,"",123,0,clrBlue);
            if(ticket>0) { b++; return; } else { Print("_1_ Can't open buy."); return; } 
   } //--
   if(s < 1) {  
      if(AccountFreeMarginCheck(Symbol(),OP_SELL,lot)<=0) return; // check rest Money after deal
         if(TP>0) tp=NormalizeDouble(Bid-TP*Point,Digits);
         if(SL>0) sl=NormalizeDouble(Bid+SL*Point,Digits);
         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot,NormalizeDouble(Bid,Digits),350,0,0,"",123,0,clrRed);
            if(ticket>0) { s++; return; } else { Print("_2_ Can't open sell"); return; } 
   } //--
//-----------
   return;
 } //-- OnTick()
// ==================================================================================================

 

 Уже здесь то аж никак не может быть логических ошибок по причине крайне примитивной логики - здесь негде ошибаться ;)

 

Все нормально загружается.

Никаких ошибок " strategy tester report not found " не вылазит.... 

только сейчас обновил, все ок. 

 
Vladislav Andruschenko:

Все нормально загружается.

Никаких ошибок " strategy tester report not found " не вылазит.... 

только сейчас обновил, все ок. 

Если так ,значит поправили, - спасибо за инфу. Сейчас проверю стопроцентно-проходным роботом.

------- Добавлено 21:02 -------------


Да нифига не проходит!

Не проходит даже тот робот из двух десятков строк, код которого я опубликовал выше.
 

Аналогично. При добавлении эксперта МТ4 (МТ5 не пробовал) валидатор идет в отказ. Причем через пару секунд после нажатия кнопки запуска.


 
Evgeniy Zhdan:

Аналогично. При добавлении эксперта МТ4 (МТ5 не пробовал) валидатор идет в отказ. Причем через пару секунд после нажатия кнопки запуска.


Отлуп в 2 секунды, это если один и тот же файл грузить дважды. Делайте перебивки другим файлом или перекомпиляцию того же самого ;)
Я смеха ради проверил "на валидацию" десяток файлов коллеги, которому я правил коды для прохождения валидации (все были проверены на валидаторе мной и коллега успешно их опубликовал).
Сегодня не прошел ни один!
Это значит десяток роботов проскочили случайно?  Мне просто повезло?  А то, судя по сегодняшнему дню, я конкретно криворукий...
Странно как-то все это выглядит. Что ни день, то новые приколы

 
Vasyl Temchenko:
Если намерены объяснить проблему "слишком сложной логикой" и/или логическим ошибками, то вот вам код "одноклеточного" робота, который получает точно такую же ошибку: " "strategy tester report not found " "

 

 Уже здесь то аж никак не может быть логических ошибок по причине крайне примитивной логики - здесь негде ошибаться ;)

Может всё просто объясняется - сервер обновляют до новых версий, что-то где-то недокрутили, подправляют, снова выскакивают-находят баги и т.д.

123456789101112131415
Новый комментарий