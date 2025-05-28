Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 14

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Сейчас отключил ExpertRemove() и даже без него все с теми же Print в коде постоянное "no trading operations"


Подскажите куда копать!? Мозг кипит когда постоянно разные сообщения от валидатора при одинаковом коде.

 
Vyacheslav Pozdeev #:
Сейчас отключил ExpertRemove() и даже без него все с теми же Print в коде постоянное "no trading operations"


Подскажите куда копать!? Мозг кипит когда постоянно разные сообщения от валидатора при одинаковом коде.

Валидатор дает рандомные условия и поверьте это хорошо, иначе кто то купит вашего робота а он торговать не будет или сольет все сразу.

нет торговых операций, значит что советник не торговал, в чем причина разбирайтесь, возможно есть такие настройки которые делают робота не рабочим...

 
Vyacheslav Pozdeev #:
Сейчас отключил ExpertRemove() и даже без него все с теми же Print в коде постоянное "no trading operations"


Подскажите куда копать!? Мозг кипит когда постоянно разные сообщения от валидатора при одинаковом коде.

В тестере поставьте депозит 1 доллар. Советник должен сделать проверку и прекратить работать. Без этого тоже, нет торговых операций.

 
Valeriy Yastremskiy #:

В тестере поставьте депозит 1 доллар. Советник должен сделать проверку и прекратить работать. Без этого тоже, нет торговых операций.

Т.е. допустим депозит 1 доллар, лот 0,2. Выдаем Print'ом сообщение, что не хватает денег и выгружаем советника через ExpertRemove().
Так правильно по логике валидатора?

Сделок не будет, но будет сообщение о причине и валидатор не напишет уже  "no trading operation" ?

Сама ошибка просто смущает. Сделок может не быть по разным причинам, может просто сигнала не быть в тестируемом валидатором промежутке, но это же не ошибка, это просто логика советника.

А так, если правильно понимаю, нужно на каждую внештатную ситуацию выдавать Print'ом сообщение и выгружать бота. Правильно мыслю?

 
Vyacheslav Pozdeev #:

Т.е. допустим депозит 1 доллар, лот 0,2. Выдаем Print'ом сообщение, что не хватает денег и выгружаем советника через ExpertRemove().
Так правильно по логике валидатора?

Сделок не будет, но будет сообщение о причине и валидатор не напишет уже  "no trading operation" ?

Сама ошибка просто смущает. Сделок может не быть по разным причинам, может просто сигнала не быть в тестируемом валидатором промежутке, но это же не ошибка, это просто логика советника.

А так, если правильно понимаю, нужно на каждую внештатную ситуацию выдавать Print'ом сообщение и выгружать бота. Правильно мыслю?

Да, года 3 назад ввели. Проверки на средства должны быть полными. Это условие маркета. Только вот рандомный тест иногда пропускает не выполнение этих требований.

В советник по времени вставлял условие, В онИнит, если в тестере то открываем позицию. Прокатывало)))

Принт не обязателен для маркета, если критическая ошибка можно не выгружать, ретурн в начале ОнТика.

Принт и лучше один нужен пользователю.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Да, года 3 назад ввели. Проверки на средства должны быть полными. Это условие маркета. Только вот рандомный тест иногда пропускает не выполнение этих требований.

В советник по времени вставлял условие, В онИнит, если в тестере то открываем позицию. Прокатывало)))

Принт не обязателен для маркета, если критическая ошибка можно не выгружать, ретурн в начале ОнТика.

Принт и лучше один нужен пользователю.

Победил таки валидатор, спасибо всем за наводки на мысли. Оказалось не хватало проверки на корректность лота. Сделал ее и ушли все ошибки и про no trading operations и про слишком большой лог. Откуда она была так и не понял, главное пропала, пробовал несколько раз проходить валидацию.

 
Vyacheslav Pozdeev #:

Победил таки валидатор, спасибо всем за наводки на мысли. Оказалось не хватало проверки на корректность лота. Сделал ее и ушли все ошибки и про no trading operations и про слишком большой лог. Откуда она была так и не понял, главное пропала, пробовал несколько раз проходить валидацию.

Там несколько тестов делается видимо. 
 

пожалуйста помогите точно не знаю причин это ошибка 
 
Rukhzoramo Qurbonnazarova #:

пожалуйста помогите точно не знаю причин это ошибка 

Все сообщения программы должны быть на английском. То есть без русских и других нелатинских букв. Это же прямым текстом написано на скриношоте.

 

Все сообщения программы переводил  на английском но ошибка также осталась  

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