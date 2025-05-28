Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите куда копать!? Мозг кипит когда постоянно разные сообщения от валидатора при одинаковом коде.
Сейчас отключил ExpertRemove() и даже без него все с теми же Print в коде постоянное "no trading operations"
Подскажите куда копать!? Мозг кипит когда постоянно разные сообщения от валидатора при одинаковом коде.
Валидатор дает рандомные условия и поверьте это хорошо, иначе кто то купит вашего робота а он торговать не будет или сольет все сразу.
нет торговых операций, значит что советник не торговал, в чем причина разбирайтесь, возможно есть такие настройки которые делают робота не рабочим...
Сейчас отключил ExpertRemove() и даже без него все с теми же Print в коде постоянное "no trading operations"
Подскажите куда копать!? Мозг кипит когда постоянно разные сообщения от валидатора при одинаковом коде.
В тестере поставьте депозит 1 доллар. Советник должен сделать проверку и прекратить работать. Без этого тоже, нет торговых операций.
В тестере поставьте депозит 1 доллар. Советник должен сделать проверку и прекратить работать. Без этого тоже, нет торговых операций.
Т.е. допустим депозит 1 доллар, лот 0,2. Выдаем Print'ом сообщение, что не хватает денег и выгружаем советника через ExpertRemove().
Так правильно по логике валидатора?
Сделок не будет, но будет сообщение о причине и валидатор не напишет уже "no trading operation" ?
Сама ошибка просто смущает. Сделок может не быть по разным причинам, может просто сигнала не быть в тестируемом валидатором промежутке, но это же не ошибка, это просто логика советника.
А так, если правильно понимаю, нужно на каждую внештатную ситуацию выдавать Print'ом сообщение и выгружать бота. Правильно мыслю?
Т.е. допустим депозит 1 доллар, лот 0,2. Выдаем Print'ом сообщение, что не хватает денег и выгружаем советника через ExpertRemove().
Так правильно по логике валидатора?
Сделок не будет, но будет сообщение о причине и валидатор не напишет уже "no trading operation" ?
Сама ошибка просто смущает. Сделок может не быть по разным причинам, может просто сигнала не быть в тестируемом валидатором промежутке, но это же не ошибка, это просто логика советника.
А так, если правильно понимаю, нужно на каждую внештатную ситуацию выдавать Print'ом сообщение и выгружать бота. Правильно мыслю?
Да, года 3 назад ввели. Проверки на средства должны быть полными. Это условие маркета. Только вот рандомный тест иногда пропускает не выполнение этих требований.
В советник по времени вставлял условие, В онИнит, если в тестере то открываем позицию. Прокатывало)))
Принт не обязателен для маркета, если критическая ошибка можно не выгружать, ретурн в начале ОнТика.
Принт и лучше один нужен пользователю.
Да, года 3 назад ввели. Проверки на средства должны быть полными. Это условие маркета. Только вот рандомный тест иногда пропускает не выполнение этих требований.
В советник по времени вставлял условие, В онИнит, если в тестере то открываем позицию. Прокатывало)))
Принт не обязателен для маркета, если критическая ошибка можно не выгружать, ретурн в начале ОнТика.
Принт и лучше один нужен пользователю.
Победил таки валидатор, спасибо всем за наводки на мысли. Оказалось не хватало проверки на корректность лота. Сделал ее и ушли все ошибки и про no trading operations и про слишком большой лог. Откуда она была так и не понял, главное пропала, пробовал несколько раз проходить валидацию.
Победил таки валидатор, спасибо всем за наводки на мысли. Оказалось не хватало проверки на корректность лота. Сделал ее и ушли все ошибки и про no trading operations и про слишком большой лог. Откуда она была так и не понял, главное пропала, пробовал несколько раз проходить валидацию.
пожалуйста помогите точно не знаю причин это ошибка
Все сообщения программы должны быть на английском. То есть без русских и других нелатинских букв. Это же прямым текстом написано на скриношоте.
Все сообщения программы переводил на английском но ошибка также осталась