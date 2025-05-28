Ошибка валидации при релизе торгового робота в маркет. - страница 13
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Маркет валидация
Советник торгует по новому бару.
Валидатор просто отказывается работать после 8 секунд работы. Советник для МТ 4
Странное поведение валидатора маркета
test on EURUSD,H1 (hedging)
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11912 Bid = 1.11904 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11913 Bid = 1.11905 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11914 Bid = 1.11906 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11915 Bid = 1.11907 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11916 Bid = 1.11908 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11917 Bid = 1.11909 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
💬>this.Type()0 new_sl 1.11442 m_sl 1.11441 === new_tp 1.11914 m_tp 1.11914 Ask = 1.11919 Bid = 1.11911 30 20 ⚡4756 Trade request sending failed
strategy tester report 46 total trades
Расписываю :
this.Type()0 Тип позиции покупка
Хотим установить новый стоп лос по трейлингу new_sl 1.11442
Старый стп лосс m_sl 1.11441
Мы имеем разницу в 0.00001 что не мешает нам делать модификацию
Тейк профит неизменный new_tp 1.11914 m_tp 1.11914
Имеем цены текущие перед модификацией Ask = 1.11912 Bid = 1.11904
Уровни стопа и заморозки 30 20
Логика операции:
(Цена Bid = 1.11904 - Новый стоп лосс new_sl 1.11442 для покупки ) > (Уровни стопа и заморозки 30 20 ) * Point
В результате отправки торгового приказа имеем две странные ошибки валидатора:
⚡4756 Trade request sending failed
И
2019.05.24 09:11:24 failed modify #82 buy 1.6 EURUSD sl: 1.11441, tp: 1.11914 -> sl: 1.11442, tp: 1.11914 [Modification failed due to order or position being close to market]
2019.05.24 09:11:24 Это пятница 9 часов утра
Чуть посмотрев внимательнее заметил что текущая цена находиться рядом с Тейк Профитом и попадает в зону заморозки. Но Мы то тейк профит не меняем, мы меняем стоп лосс...
Дополнено:
Если мы модифицируем стоп лосс а текущая цена находиться в пределах тейк профита и попадает в диапазон заморозки то это считается ошибкой.
Ожидалось что при модификации стоп лосса, учитывается уровень заморозки для стоп лосса, уровень цены Тейк профита игнорируется.
Вот эта проверка то же весьма интересна
test on EURUSD,H1 (hedging)
strategy tester report 22 total trades
test on XAUUSD,D1 (hedging)
2019.02.07 01:05:00 position stop out triggered at 29.51% [#2 buy 0.2 XAUUSD 1321.29]
stop out occurred on 4% of testing interval
strategy tester report 3 total trades
Если переводчик работает правильно, то тут написано что эксперт не прошёл проверку потому что слил в пределах 4% от всего временного интервала.
То есть валидатор заточен на то что любой эксперт при любых настройках не должен сливать?
Вопрос по лотам то же интересен, по умолчанию стоит 0,03 лота, Валидатор поставил 0,2 почему 0,2 а не 222 ?
Еще:
test on EURUSD,H1 (hedging) EURUSD: no history data from 2020.04.01 00:00 to 2020.08.01 00:00 there are no trading operations
А нет. Я ее решил
Какая у вас была ошибка и как решили?
Маркет валидация
Советник торгует по новому бару.
Валидатор просто отказывается работать после 8 секунд работы. Советник для МТ 4
Как сказал знакомый трейдер, валидатор в последнее время очень сбоит. У меня нормальную версию может или сразу загрузить, или раза с 5-10. Если после 20-30 попыток не загружает, значит что-то в советнике, вероятно. Можно 2 копии советника создать и по очереди их загружать, чтобы не тратить время на компилирование.
Пытаюсь загрузить эксперта на маркет и постоянно получаю ошибку автовалидатора
"test on EURUSD,H1 log files size exceeded 2073 MB, test terminated strategy tester report not found" Что это за логи на 2Гб? Где их можно посмотреть хоть частично? Кто как решал такую ошибку валидации? Уверен я не один с этим столкнулся.
В журнале тестирования ошибок в работе бота нет ни одной. Логи за все время накопились около 13Мб. Проверки касающиеся работы бота бота вроде все встроил уже. Где то попадалось про косяк автовалидатора, что надо пробовать несколько раз, загружал раз 20, все одно и то же. Прошу помощи.
Всем привет.
Пытаюсь загрузить эксперта на маркет и постоянно получаю ошибку автовалидатора
"test on EURUSD,H1 log files size exceeded 2073 MB, test terminated strategy tester report not found" Что это за логи на 2Гб? Где их можно посмотреть хоть частично? Кто как решал такую ошибку валидации? Уверен я не один с этим столкнулся.
В журнале тестирования ошибок в работе бота нет ни одной. Логи за все время накопились около 13Мб. Проверки касающиеся работы бота бота вроде все встроил уже. Где то попадалось про косяк автовалидатора, что надо пробовать несколько раз, загружал раз 20, все одно и то же. Прошу помощи.
Где то часто вызываете Print();
Где то часто вызываете Print();
Находил этот вариант, Print используется для вывода ошибки когда не хватает денег и для других ошибок.
Даже если несколько минут Print пишет про нехватку денег, то у меня логи не накапливаются такие огромные, на скрине тест шел чуть больше минуты.
Где-то находил что надо после вывода ошибки выгрузить эксперта, добавил ExpertRemove() и тогда валидатор стал выдавать No trading operations, что естественно, если не хватает денег.
Можно как-то увидеть логи валидатора? или как узнать, что именно ему не нравится?