и снова dll и маркет - страница 28
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проблема в завершающем нулевом символе.
и если вы от webrequest получаете ошибку, в параметре result очень возможна дополнительная информация.
например:
так загружает файл - только формат наверное не тот, не проигрывает.
так загружает файл - только формат наверное не тот, не проигрывает.
если бы правильный файл .wav загружался , то тогда бы проигрывало
вот так проиграло
опять непонятка
получаю Json поток, забираю только нужную строку, кидаю в массив, массив декодирую.
Вот с декодированием и непонятно
что за массив [in] Key array.
В справке написано, что он должен быть и все. Что в нем содержится и какой в нем смысл?
В справке написано, что он должен быть и все. Что в нем содержится и какой в нем смысл?
сделайте нулевого размера или забейте нулями, для base64 он не нужен
сделайте нулевого размера или забейте нулями, для base64 он не нужен
так ведь в коде и есть нулевой размер, но добавил [1] и забил нулем
массив, содержащий Base64 попадает в CryptDecode, а результирующий бинарный пустой
Все же , такой способ не безопасен и мало кто захочет этим пользоваться.
таким способом можно, нагрузить файлов и с помощью, какой не будь команды запустить, всякое ….
одним скриптом - загрузил, создал папку и скопировал в эту папку
Ну, как и обещал, я поговорил с агентом IBM. Вот наш простой и короткий диалог:
You are now chatting with Lorenzo.
Today
Me on Jun 2, 3:31 PM
Hi, I have a question about Text To Speech servise. Your free plan limit is 10 000 symbols per month, but Google free plan offers up to 4 000 000 symbols. So, can you explain to me this huge difference, or that i'm mistaken?
Hi!
There is a more suitable group who can help you. May I transfer you to this group so they can answer your question?
Ok!
I'll be right with you.
ok
Thanks for holding!
Yes, actually I am not supporting this product. Please contact to my colleague via email at Juan.Jose.Montero1@ibm.com
He will be happy to help you out or schedule a call!
Is that ok for you?
Well, I will write him, thanks a lot!
Thanks to you!
Is there anything else I can help you with today ?
Well, not really. Have a nice day!
//------------------------------------------------------------
Отделался от меня агент по продажам, при том, что вопрос имел отношение к тарифам и лимитам их сервисов. Предложил писать письмо какому то Хосе Хуану.
StringToCharArray(lBase64String,lBase64ResultArray,0,StringLen(lBase64String));
Последняя, так сказать, капля.
Спасибо!
Это пять! )