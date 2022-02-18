и снова dll и маркет - страница 26
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Ну, да
вы когда-нибудь работали с гугл продуктами? чем-чем, а мелочностью они не страдают.
ну вот, насчет Google
Они отдают поток в Base64. Привести его к mp3 у меня получилось, а вот с LINEAR16 - нет.
Процедура там следующая
request.json
Тут конечно не место просить помощи насчет сторонних продуктов, поэтому спросил и в форуме Google
), но вдруг кто-то захочет повторить )))
ну вот, насчет Google
Они отдают поток в Base64. Привести его к mp3 у меня получилось, а вот с LINEAR16 - нет.
Процедура там следующая
request.json
Тут конечно не место просить помощи насчет сторонних продуктов, поэтому спросил и в форуме Google
), но вдруг кто-то захочет повторить )))
а если перевод текста из установленной программы, в чём разница будет?
а если перевод текста из установленной программы, в чём разница будет?
У компьютера, кажись тоже есть адрес - ну и как то, организовать соединение с программкой ???
а если перевод текста из установленной программы, в чём разница будет?
отличная идея! )
Александр, вы имеете в виду не перевод, а произнесение, наверное ) Если да, то это уже реализовано самим классом CIntSpeech. Для личных целей, не для маркета у меня есть уже готовый код совы, которая оповещает о котировках русского рынка по-расписанию, при необходимости произносит только значимую часть котировки
Проблема - вызовы DLL
отличная идея! )
Александр, вы имеете в виду не перевод, а произнесение, наверное ) Если да, то это уже реализовано самим классом CIntSpeech. Для личных целей, не для маркета у меня есть уже готовый код совы, которая оповещает о котировках русского рынка по-расписанию, при необходимости произносит только значимую часть котировки
Проблема - вызовы DLL
да! я так себе и приставлял - а как же, такое сделать без .dll !?
да! я так себе и приставлял - а как же, такое сделать без .dll !?
Для того и тема создана ))))
Для того и тема создана ))))
вот установил это! - пытаюсь понять, как она вообще работает
вот установил это! - пытаюсь понять, как она вообще работает
лучше вот это https://harposoftware.com/en/russian/167-tatyana-russian-voice.html
А потом ищите класс CIntSpeech в этой теме и экспериментируйте на здоровье )
лучше вот это https://harposoftware.com/en/russian/167-tatyana-russian-voice.html
А потом ищите класс CIntSpeech в этой теме и экспериментируйте на здоровье )
вот первый запуск - загрузил текстовый файл с Русским текстом , какие то каракули - но там есть, сохранить файл в .wav