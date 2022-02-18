и снова dll и маркет - страница 26

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Ну, да

 
Andrei Trukhanovich:

вы когда-нибудь работали с гугл продуктами? чем-чем, а мелочностью они не страдают. 

ну вот, насчет Google

Они отдают поток в Base64. Привести его к mp3 у меня получилось, а вот с LINEAR16 - нет.

Процедура там следующая

curl -X POST ^
-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" ^
-d @request.json ^
-- output hello_world.mp3 ^
https://texttospeech.googleapis.com/v1/text:synthesize?key=AIzaSyCaLxPh84wXpLkT-zOE04MlvHj3JhLXU0w

request.json 

{
  "input":{
    "text":"Android is a mobile operating system developed by Google, based on the Linux kernel and designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablets."
  },
  "voice":{
    "languageCode":"en-gb",
    "name":"en-GB-Standard-A",
    "ssmlGender":"FEMALE"
  },
  "audioConfig":{
    "audioEncoding":"LINEAR16"
  }
}


Тут конечно не место просить помощи насчет сторонних продуктов, поэтому спросил и в форуме Google 

), но вдруг кто-то захочет повторить )))

Google Groupes
  • groups.google.com
Google Groupes vous permet de créer des forums en ligne et des groupes de messagerie avec une interface enrichie pour les discussions de groupe, et d'y participer.
[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

ну вот, насчет Google

Они отдают поток в Base64. Привести его к mp3 у меня получилось, а вот с LINEAR16 - нет.

Процедура там следующая

request.json


Тут конечно не место просить помощи насчет сторонних продуктов, поэтому спросил и в форуме Google 

), но вдруг кто-то захочет повторить )))

а если перевод текста из установленной программы, в чём разница будет?

Снимок 

[Удален]  
Alexsandr San:

а если перевод текста из установленной программы, в чём разница будет?

 

У компьютера, кажись тоже есть адрес - ну и как то, организовать соединение с программкой ??? 

 
Alexsandr San:

а если перевод текста из установленной программы, в чём разница будет?

 

отличная идея! ) 

Александр, вы имеете в виду не перевод, а произнесение, наверное ) Если да, то это уже реализовано самим классом CIntSpeech. Для личных целей, не для маркета у меня есть уже готовый код совы, которая оповещает о котировках русского рынка по-расписанию, при необходимости произносит только значимую часть котировки 



Проблема - вызовы DLL

[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

отличная идея! ) 

Александр, вы имеете в виду не перевод, а произнесение, наверное ) Если да, то это уже реализовано самим классом CIntSpeech. Для личных целей, не для маркета у меня есть уже готовый код совы, которая оповещает о котировках русского рынка по-расписанию, при необходимости произносит только значимую часть котировки 



Проблема - вызовы DLL

да! я так себе и приставлял - а как же, такое сделать без .dll !? 

 
Alexsandr San:

да! я так себе и приставлял - а как же, такое сделать без .dll !? 

Для того и тема создана ))))

[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

Для того и тема создана ))))

вот установил это! - пытаюсь понять, как она вообще работает

eSpeak-это компактная, многоязыковая программа с открытым исходным кодом
синтезатор текста в речь.

Эта версия является SAPI5 совместимый речевой движок для Windows
что должно работать с читателями экрана такими как Челюсти,
НВДА, а окно-глаза.

Существует также версия eSpeak, которая может быть запущена как
программа командной строки. Это в командной строке озвучки\.
Читайте документы\команды.html для получения подробной информации.

Лицензия
=======

Это программное обеспечение распространяется под универсальной Общественной лицензии GNU
версия 3. Смотрите файл: лицензия.формат txt.


Голоса и языки
====================

Доступные голоса можно рассматривать как файлы в каталоге
озвучки-редактирование/голоса.

Чтобы изменить, какие голоса eSpeak доступны через
Windows, повторно запустите установщик и укажите голосовые файлы
который вы хотите использовать.

Тон голоса может быть изменен путем добавления варианта
имя после имени голоса, например:
pt+f3

Доступные варианты::
Мужчина: +m1 +m2 +m3 +m4 +m5 +m6 +m7
Женщина: +f1 +f2 +f3 +f4 +f5
Другие эффекты: + кваканье +шепот
Другой метод синтезатора: Клатт клатт2 клатт3

Эти варианты определяются текстовыми файлами в
озвучки-редактирование/голоса/!в


Приложение TTSApp
==================

Это тестовая программа, предоставляемая корпорацией Майкрософт, которая может быть
используется для произнесения текста с помощью голоса SAPI5. С озвучки голоса
которые были указаны во время установки должны появиться в
его голосовое меню.

Выберите свой вариант "22050Hz 16-bit mono" для разговора.


Обновления
=======

Главная страница проекта eSpeak находится по адресу:
http://espeak.sourceforge.net/

Комментарии, исправления и другие отзывы и помощь
ищется у носителей различных языков
потому что я понятия не имею, как они должны звучать :-)

Чтобы внести изменения в правила произношения и исключения,
или изменить звучание фонем, или просто поэкспериментировать
с помощью синтеза речи загрузите программу "espeakedit".
 
Alexsandr San:

вот установил это! - пытаюсь понять, как она вообще работает

лучше вот это https://harposoftware.com/en/russian/167-tatyana-russian-voice.html

А потом ищите класс CIntSpeech в этой теме и экспериментируйте на здоровье )

Tatyana IVONA Voice
Tatyana IVONA Voice
  • harposoftware.com
Tatyana - Russian voice, woman. With any voice you purchase, you will receive a free copy of MiniSpeech - a simple text-to-speech converter that reads out text in any application, document, or a Web page. If you would like to use additional features...
[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

лучше вот это https://harposoftware.com/en/russian/167-tatyana-russian-voice.html

А потом ищите класс CIntSpeech в этой теме и экспериментируйте на здоровье )

вот первый запуск - загрузил текстовый файл с Русским текстом , какие то каракули - но там есть, сохранить файл в .wav

Снимок

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