и снова dll и маркет - страница 25

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Реter Konow:
Я был лучшего мнения о IBM))) (которые, к слову, имеют самый сильный ИИ на сегодняшний день. Он выйграл у чемпионов аналога шоу "своя игра" и взял приз в миллион $). 

А при чём тут ИИ и предоставляемые облачные сервисы?
Анализ Gartner's по возможностям облачных сервисов за 2015 год.
Видно на каком уровне находится IBM.


 
Roman:

Анализ Gartner's по возможностям облачных сервисов за 2015 год.
Видно на каком уровне находится IBM.


Именно поэтому и нелогично. Если их дела идут плохо, пользователям нужно делать более заманчивые предложения. Там же не идиоты сидят.)))
Завтра узнаю.
 
Roman:

А при чём тут ИИ и предоставляемые облачные сервисы?
Анализ Gartner's по возможностям облачных сервисов за 2015 год.
Видно на каком уровне находится IBM.


историческая справка - IBM это немного не та совсем компания (структура) которой её представляют многие.

основная прибыль и (очевидно) основное направление - консалтинг крупных корпоративных клиентов. Не особо у них сервисов и услуг для мелюзги, это не их поле :-)

вот уж где-где, а на форуме трейдеров(?) должны ориентироваться кто и что в нынешнем мире.

 
Может, свой преобразователь текста в голос написать быстрее будет? И брать 1 цент за 1000 символов. 
 
Алексей Тарабанов:
Может, свой преобразователь текста в голос написать быстрее будет? И брать 1 цент за 1000 символов. 

резко быстрее написать шлюз который берёт 1 цент, перепродавая с 0.9

 
Maxim Kuznetsov:

историческая справка - IBM это немного не та совсем компания (структура) которой её представляют многие.

основная прибыль и (очевидно) основное направление - консалтинг крупных корпоративных клиентов. Не особо у них сервисов и услуг для мелюзги, это не их поле :-)

вот уж где-где, а на форуме трейдеров(?) должны ориентироваться кто и что в нынешнем мире.

В данном случае обсуждаются облачные сервисы, той или иной компании.
IBM имеет некоторые сервисы, которые были выбраны топикстартером, и представлены на обозрение.
А чем занимается IBM на самом деле, не тема вопроса.

 
Maxim Kuznetsov:

резко быстрее написать шлюз который берёт 1 цент, перепродавая с 0.9

Конечно, но я не о том. 

Нужно голосовое воспроизведение - сделай его. Всё есть, хотя попотеть надо изрядно. Лень потеть - плати, либо не пользуйся. 
 
Алексей Тарабанов:

Конечно, но я не о том. 

Нужно голосовое воспроизведение - сделай его. Всё есть, хотя попотеть надо изрядно. Лень потеть - плати, либо не пользуйся. 

тут ещё и вопрос не изучен ТС до конца.

"коробочный" софт произносящий фразы из текста знаком со времён ДОС. Вряд-ли ему нужно зачитывать поэмы хорошо поставленным голосом (нынешний TTS).

так, только короткие фразы и цифры. Можно порыться в сети и найти подходящее

можно дойти до беспредела - тики проносятся со свистом, ордера бумкают, и иногда "head shot !" :-) 

 
Maxim Kuznetsov:

тут ещё и вопрос не изучен ТС до конца.

"коробочный" софт произносящий фразы из текста знаком со времён ДОС. Вряд-ли ему нужно зачитывать поэмы хорошо поставленным голосом (нынешний TTS).

так, только короткие фразы и цифры. Можно порыться в сети и найти подходящее

можно дойти до беспредела - тики проносятся со свистом, ордера бумкают, и иногда "head shot !" :-) 

Сам грешишь? 

 
Алексей Тарабанов:

Сам грешишь? 

а тож...грешить это личностное, я даже представить не могу как возможен "не сам"

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