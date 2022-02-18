и снова dll и маркет - страница 25
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Я был лучшего мнения о IBM))) (которые, к слову, имеют самый сильный ИИ на сегодняшний день. Он выйграл у чемпионов аналога шоу "своя игра" и взял приз в миллион $).
А при чём тут ИИ и предоставляемые облачные сервисы?
Анализ Gartner's по возможностям облачных сервисов за 2015 год.
Видно на каком уровне находится IBM.
Анализ Gartner's по возможностям облачных сервисов за 2015 год.
Видно на каком уровне находится IBM.
А при чём тут ИИ и предоставляемые облачные сервисы?
Анализ Gartner's по возможностям облачных сервисов за 2015 год.
Видно на каком уровне находится IBM.
историческая справка - IBM это немного не та совсем компания (структура) которой её представляют многие.
основная прибыль и (очевидно) основное направление - консалтинг крупных корпоративных клиентов. Не особо у них сервисов и услуг для мелюзги, это не их поле :-)
вот уж где-где, а на форуме трейдеров(?) должны ориентироваться кто и что в нынешнем мире.
Может, свой преобразователь текста в голос написать быстрее будет? И брать 1 цент за 1000 символов.
резко быстрее написать шлюз который берёт 1 цент, перепродавая с 0.9
историческая справка - IBM это немного не та совсем компания (структура) которой её представляют многие.
основная прибыль и (очевидно) основное направление - консалтинг крупных корпоративных клиентов. Не особо у них сервисов и услуг для мелюзги, это не их поле :-)
вот уж где-где, а на форуме трейдеров(?) должны ориентироваться кто и что в нынешнем мире.
В данном случае обсуждаются облачные сервисы, той или иной компании.
IBM имеет некоторые сервисы, которые были выбраны топикстартером, и представлены на обозрение.
А чем занимается IBM на самом деле, не тема вопроса.
резко быстрее написать шлюз который берёт 1 цент, перепродавая с 0.9
Конечно, но я не о том.Нужно голосовое воспроизведение - сделай его. Всё есть, хотя попотеть надо изрядно. Лень потеть - плати, либо не пользуйся.
Конечно, но я не о том.Нужно голосовое воспроизведение - сделай его. Всё есть, хотя попотеть надо изрядно. Лень потеть - плати, либо не пользуйся.
тут ещё и вопрос не изучен ТС до конца.
"коробочный" софт произносящий фразы из текста знаком со времён ДОС. Вряд-ли ему нужно зачитывать поэмы хорошо поставленным голосом (нынешний TTS).
так, только короткие фразы и цифры. Можно порыться в сети и найти подходящее
можно дойти до беспредела - тики проносятся со свистом, ордера бумкают, и иногда "head shot !" :-)
тут ещё и вопрос не изучен ТС до конца.
"коробочный" софт произносящий фразы из текста знаком со времён ДОС. Вряд-ли ему нужно зачитывать поэмы хорошо поставленным голосом (нынешний TTS).
так, только короткие фразы и цифры. Можно порыться в сети и найти подходящее
можно дойти до беспредела - тики проносятся со свистом, ордера бумкают, и иногда "head shot !" :-)
Сам грешишь?
Сам грешишь?
а тож...грешить это личностное, я даже представить не могу как возможен "не сам"