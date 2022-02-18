и снова dll и маркет - страница 29

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Я тут посчитал:

Стандартный план от IBM - 0.0214$ за 1000 символов. Миллион символов будет 21.4 долларов.

У Google                           - 4$ за миллион символов.

//----------------------------------------------------------------

У IBM получается более чем в 5 раз дороже. Наверное, IBM притягивают пользователей харизмой.)))

 
Реter Konow:

Я тут посчитал:

Стандартный план от IBM - 0.0214$ за 1000 символов. Миллион символов будет 21.4 долларов.

У Google                           - 4$ за миллион символов.

//----------------------------------------------------------------

У IBM получается более чем в 5 раз дороже. Наверное, IBM притягивают пользователей харизмой.)))

внутри IBM ходит полушутка: "- Ты знаешь, почему наша компания называется IBM? - International Business Machine? - Нет, Idiots Become Managers" )

Watson был с большой помпой представлен публике (тогда-то я и взял на аватар его иконку ))) ), а толку с него вышло немного

https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-ibm-watson-overpromised-and-underdelivered-on-ai-health-care

 
Nikolai Karetnikov:

внутри IBM ходит полушутка: "- Ты знаешь, почему наша компания называется IBM? - International Business Machine? - Нет, Idiots Become Managers" )

Watson был с большой помпой представлен публике (тогда-то я и взял на аватар его иконку ))) ), а толку с него вышло немного

https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-ibm-watson-overpromised-and-underdelivered-on-ai-health-care

Прикольная шутка)))) Да, иначе странные расценки не обьяснить.)))
 
Nikolai Karetnikov:

...

Watson был с большой помпой представлен публике (тогда-то я и взял на аватар его иконку ))) ), а толку с него вышло немного

https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-ibm-watson-overpromised-and-underdelivered-on-ai-health-care

Отличная и очень полезная для меня статья. Огромное спасибо.

Теперь в общих чертах понятна глобальная проблема AI и Watson(а) в частности: ничто не может мыслить как человек не имея структуру человеческой личности во всей ее сложности, противоречивости и взаимодейственности с миром. У такого творения нет внутреннего логического каркаса. Он бесхребетен и аморфен внутри себя. Отстутствуют психические инстанции и их взаимосвязи - все построено на голой статистике собранных данных в обход "поворотов" и "изгибов" человеческой природы. Это тупиковый путь ИИ. Они дальше не продвинуться.  

По сути, проект IBM Watson максимально объединил и эксплуатировал три базовые вещи - гигантскую компьютерную вычислительную мощь (супер-компьютер), огромную информационную базу интернета преобразованную и структурированную в БЗ, и гениальное изобретение искусственной нейронной сети, способной к "обучению". Поверх этого они добавили логический движок (NLP) и сделали еще пару-тройку примочек. Далее - обучили своего монстра.

Однако, структурой личности на которую опирается человеческое мышление и гигантский физический, эмоциональный и психический мир с нею связанный, они не воссоздали. А без этого - Ватсон - ущербная и раздутая механическая функция, которая никогда не будет попадать в ритм работы человеческого сознания.

 
Реter Konow:

Отличная и очень полезная для меня статья. Огромное спасибо.

Теперь в общих чертах понятна глобальная проблема AI и Watson(а) в частности: ничто не может мыслить как человек не имея структуру человеческой личности во всей ее сложности, противоречивости и взаимодейственности с миром. У такого творения нет внутреннего логического каркаса. Он бесхребетен и аморфен внутри себя. Отстутствуют психические инстанции и их взаимосвязи - все построено на голой статистике собранных данных в обход "поворотов" и "изгибов" человеческой природы. Это тупиковый путь ИИ. Они дальше не продвинуться.  

По сути, проект IBM Watson максимально объединил и эксплуатировал три базовые вещи - гигантскую компьютерную вычислительную мощь (супер-компьютер), огромную информационную базу интернета преобразованную и структурированную в БЗ, и гениальное изобретение искусственной нейронной сети, способной к "обучению". Поверх этого они добавили логический движок (NLP) и сделали еще пару-тройку примочек. Далее - обучили своего монстра.

Однако, структурой личности на которую опирается человеческое мышление и гигантский физический, эмоциональный и психический мир с нею связанный, они не воссоздали. А без этого - Ватсон - ущербная и раздутая механическая функция, которая никогда не будет попадать в ритм работы человеческого сознания.

Пожалуйста! 

Небезинтересные соображения, однако

Скажите, а собственно торговлей на рынке Вы занимаетесь?

 

продолжение истории

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <JAson.mqh>
void OnStart()
  {

   char    result[];
   char    post[];
   string  url="https://texttospeech.googleapis.com/v1/text:synthesize?key=AIzaSyCaLxPh84wXpLkT-zOE04MlvHj3JhLXU0w";
   string  headers;
   string  result_headers;
   int     status;
   
   
   string jsonbody;
   headers = "Content-Type: application/json";


  jsonbody = "{\"input\":{\"text\":\"one, two\"},\"voice\":{\"languageCode\":\"en-gb\",\"name\":\"en-GB-Wavenet-B\"},\"audioConfig\":{\"audioEncoding\":\"LINEAR16\"}}";  
  jsonbody = "{\"input\":{\"text\":\"раз, два\"},\"voice\":{\"languageCode\":\"ru-RU\",\"name\":\"ru-RU-Wavenet-B\"},\"audioConfig\":{\"audioEncoding\":\"LINEAR16\"}}";

 
   
  StringToCharArray(jsonbody,post,0,-1,CP_UTF8);
  ArrayResize(post, StringToCharArray(jsonbody,post) - 1);
  status=WebRequest("POST",url,headers,100000,post,result,result_headers);

   
   if(status==-1)
     {
      Print("Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =",GetLastError());
      //---
      StringSetLength(url,StringFind(url,"/",8));
      MessageBox("Необходимо добавить адрес '"+url+"' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'","Ошибка",MB_ICONINFORMATION);
     }
   else
     {
      if(status==200)
        {
        CJAVal  CJasonResult;
        string lBase64String;
        char lBase64ResultArray[];
        char lBinaryDataArray[];
        char lkey[1];


        CJasonResult.Deserialize(result);
        lkey[0]=0;
        lBase64String = CJasonResult["audioContent"].ToStr();
        StringToCharArray(lBase64String,lBase64ResultArray,0,StringLen(lBase64String));
        CryptDecode(CRYPT_BASE64,lBase64ResultArray,lkey,lBinaryDataArray);
         //--- успешная загрузка
         PrintFormat("Файл успешно загружен, размер %d байт.",ArraySize(result));
         PrintFormat("Заголовки сервера: %s",result_headers);
         //--- сохраняем данные в файл
         int filehandle=FileOpen("result.wav",FILE_WRITE|FILE_BIN);
         if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
           {
           
            //--- сохраняем содержимое массива result[] в файл
            FileWriteArray(filehandle,lBinaryDataArray,0,ArraySize(result));

            //--- закрываем файл
            FileClose(filehandle);
            PlaySound("\\Files\\result.wav");
           }
         else
            Print("Ошибка в FileOpen. Код ошибки =",GetLastError());
        }
      else
         PrintFormat("Ошибка загрузки '%s', код %d",url,status,result_headers);
     }
  }

русские символы в json формате словно исчезают при конвертации в char массив. Результат работы скрипта - wavenet, голосом в котором не осталось почти ничего от машины, говорит "запятая". Т.е. двухбайтовые символы полностью игнорируются 

 
Nikolai Karetnikov:

продолжение истории

русские символы в json формате словно исчезают при конвертации в char массив

Массив ожидаемо увеличен, по сравнению с однобайтовым ANSI, но почему же значения отрицательные?

 
Nikolai Karetnikov:

продолжение истории

русские символы в json файле исчезают при конвертации в char массив

StringToShortArray(). Юникод как никак в MQL

 
Ihor Herasko:

StringToShortArray(). Юникод как никак в MQL

Спасибо, но Вы не улавливаете мою мысль )


 
Nikolai Karetnikov:

Массив ожидаемо увеличен, по сравнению с однобайтовым ANSI, но почему же значения отрицательные?

сделайте массив uchar будут положительными

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