и снова dll и маркет - страница 29
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Я тут посчитал:
Стандартный план от IBM - 0.0214$ за 1000 символов. Миллион символов будет 21.4 долларов.
У Google - 4$ за миллион символов.
//----------------------------------------------------------------
У IBM получается более чем в 5 раз дороже. Наверное, IBM притягивают пользователей харизмой.)))
Я тут посчитал:
Стандартный план от IBM - 0.0214$ за 1000 символов. Миллион символов будет 21.4 долларов.
У Google - 4$ за миллион символов.
//----------------------------------------------------------------
У IBM получается более чем в 5 раз дороже. Наверное, IBM притягивают пользователей харизмой.)))
внутри IBM ходит полушутка: "- Ты знаешь, почему наша компания называется IBM? - International Business Machine? - Нет, Idiots Become Managers" )
Watson был с большой помпой представлен публике (тогда-то я и взял на аватар его иконку ))) ), а толку с него вышло немного
https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-ibm-watson-overpromised-and-underdelivered-on-ai-health-care
внутри IBM ходит полушутка: "- Ты знаешь, почему наша компания называется IBM? - International Business Machine? - Нет, Idiots Become Managers" )
Watson был с большой помпой представлен публике (тогда-то я и взял на аватар его иконку ))) ), а толку с него вышло немного
https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-ibm-watson-overpromised-and-underdelivered-on-ai-health-care
...
Watson был с большой помпой представлен публике (тогда-то я и взял на аватар его иконку ))) ), а толку с него вышло немного
https://spectrum.ieee.org/biomedical/diagnostics/how-ibm-watson-overpromised-and-underdelivered-on-ai-health-care
Отличная и очень полезная для меня статья. Огромное спасибо.
Теперь в общих чертах понятна глобальная проблема AI и Watson(а) в частности: ничто не может мыслить как человек не имея структуру человеческой личности во всей ее сложности, противоречивости и взаимодейственности с миром. У такого творения нет внутреннего логического каркаса. Он бесхребетен и аморфен внутри себя. Отстутствуют психические инстанции и их взаимосвязи - все построено на голой статистике собранных данных в обход "поворотов" и "изгибов" человеческой природы. Это тупиковый путь ИИ. Они дальше не продвинуться.
По сути, проект IBM Watson максимально объединил и эксплуатировал три базовые вещи - гигантскую компьютерную вычислительную мощь (супер-компьютер), огромную информационную базу интернета преобразованную и структурированную в БЗ, и гениальное изобретение искусственной нейронной сети, способной к "обучению". Поверх этого они добавили логический движок (NLP) и сделали еще пару-тройку примочек. Далее - обучили своего монстра.
Однако, структурой личности на которую опирается человеческое мышление и гигантский физический, эмоциональный и психический мир с нею связанный, они не воссоздали. А без этого - Ватсон - ущербная и раздутая механическая функция, которая никогда не будет попадать в ритм работы человеческого сознания.
Отличная и очень полезная для меня статья. Огромное спасибо.
Теперь в общих чертах понятна глобальная проблема AI и Watson(а) в частности: ничто не может мыслить как человек не имея структуру человеческой личности во всей ее сложности, противоречивости и взаимодейственности с миром. У такого творения нет внутреннего логического каркаса. Он бесхребетен и аморфен внутри себя. Отстутствуют психические инстанции и их взаимосвязи - все построено на голой статистике собранных данных в обход "поворотов" и "изгибов" человеческой природы. Это тупиковый путь ИИ. Они дальше не продвинуться.
По сути, проект IBM Watson максимально объединил и эксплуатировал три базовые вещи - гигантскую компьютерную вычислительную мощь (супер-компьютер), огромную информационную базу интернета преобразованную и структурированную в БЗ, и гениальное изобретение искусственной нейронной сети, способной к "обучению". Поверх этого они добавили логический движок (NLP) и сделали еще пару-тройку примочек. Далее - обучили своего монстра.
Однако, структурой личности на которую опирается человеческое мышление и гигантский физический, эмоциональный и психический мир с нею связанный, они не воссоздали. А без этого - Ватсон - ущербная и раздутая механическая функция, которая никогда не будет попадать в ритм работы человеческого сознания.
Пожалуйста!
Небезинтересные соображения, однако
Скажите, а собственно торговлей на рынке Вы занимаетесь?
продолжение истории
русские символы в json формате словно исчезают при конвертации в char массив. Результат работы скрипта - wavenet, голосом в котором не осталось почти ничего от машины, говорит "запятая". Т.е. двухбайтовые символы полностью игнорируются
продолжение истории
русские символы в json формате словно исчезают при конвертации в char массив
Массив ожидаемо увеличен, по сравнению с однобайтовым ANSI, но почему же значения отрицательные?
продолжение истории
русские символы в json файле исчезают при конвертации в char массив
StringToShortArray(). Юникод как никак в MQL
StringToShortArray(). Юникод как никак в MQL
Спасибо, но Вы не улавливаете мою мысль )
Массив ожидаемо увеличен, по сравнению с однобайтовым ANSI, но почему же значения отрицательные?
сделайте массив uchar будут положительными