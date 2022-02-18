и снова dll и маркет - страница 7

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Maxim Kuznetsov:

в поисковике набираете "text to speech" и первые ссылки ведут на эти сервисы и Rest-API. 

С протоколами разберётесь, а про WebRequest и JSon уже по мере поступления проблем подскажут.

после продолжительных поисков нашелся бесплатный, но лимитный сервис с количеством символов 10000 в месяц и он, о чудо!, делает wav файл, который терминал, по идее, проигрывает. Ну ведь играет же он Alerts

WAV файл я с него тяну curl командой

curl -X POST -u "apikey:GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zads3j9ptWliCu6eh9oupUnpZB9pt" ^
--header "Content-Type: application/json" ^
--header "Accept: audio/wav" ^
--data "{\"text\":\"hello world\"}" ^
--output hello_world.wav ^
"https://api.eu-gb.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/9886a3ce-5734-455f-8f78-7a56381da86/v1/synthesize"

вот теперь ума не приложу как этот синтаксис привести к формату WebRequest

 
Artyom Trishkin:

Вы в курсе правил ресурса насчёт аккаунтов-дублей?

не в курсе, но естественно готов соблюдать правила и пожертвую другим аккаунтом в пользу того, с которого пишу.

Как это сделать?

[Удален]  

\Sounds\

В эту папку, каких только команд и мелодий и звуков, можно напихать - что устанете слушать 

Снимокмузыка

запишите команду - поправьте файл 

например тут или есть много программок 

Снимок конверт

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Sounds.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   PlaySound("alert.wav");
   Sleep(1*1000);
   PlaySound("request.wav");
   Sleep(1*1000);
   PlaySound("email.wav");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

после продолжительных поисков нашелся бесплатный, но лимитный сервис с количеством символов 10000 в месяц и он, о чудо!, делает wav файл, который терминал, по идее, проигрывает. Ну ведь играет же он Alerts

WAV файл я с него тяну curl командой

вот теперь ума не приложу как этот синтаксис привести к формату WebRequest

Любую песню играет - надо только файл туда впихнуть \Sounds\

вот скрипт . мне аж стыдно выкладывать, какой он сложности 

Файлы:
Sounds.mq5  1 kb
 
Alexsandr San:

Любую песню играет - надо только файл туда впихнуть \Sounds\

вот скрипт . мне аж стыдно выкладывать, какой он сложности 

вот это экспертный уровень программирования! )

Фишка в том, что на конвертацию из mp3 в wav время будет уходить, даже если саму конвертацию получилось бы инициировать без использования DLL (мы же, как эксперты, все факторы стараемся учитывать)  ))))

Но повторюсь, Watson от IBM предлагает качать сразу wav файлы и это прекрасно. Только осталось разобраться как формат curl команды

curl -X POST -u "apikey:GR1bb3zVMs9fcNKL6pA9-5zads3j9ptWliCu6eh9oupUnpZB9pt" ^
--header "Content-Type: application/json" ^
--header "Accept: audio/wav" ^
--data "{\"text\":\"hello world\"}" ^
--output hello_world.wav ^
"https://api.eu-gb.text-to-speech.watson.cloud.ibm.com/instances/9886a3ce-5734-455f-8f78-7a56381da86/v1/synthesize"

привести к формату WebRequest

Вот тут бы скрипт реально помог ;)

Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
Документация по MQL5: Сетевые функции / WebRequest
  • www.mql5.com
Для использования функции WebRequest() следует добавить адреса серверов в список разрешенных URL во вкладке "Советники" окна "Настройки". Порт сервера выбирается автоматически на основе указанного протокола - 80 для "http://" и 443 для "https://". Функция WebRequest() является синхронной, это означает, что она приостанавливает выполнение...
[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

вот это экспертный уровень программирования! )

Фишка в том, что на конвертацию из mp3 в wav время будет уходить, даже если саму конвертацию получилось бы инициировать без использования DLL (мы же, как эксперты, все факторы стараемся учитывать)  ))))

Но повторюсь, Watson от IBM предлагает качать сразу wav файлы и это прекрасно. Только осталось разобраться как формат curl команды

привести к формату WebRequest

Вот тут бы скрипт реально помог ;)

Вы с того адреса голосовые сообщения получаете или что?

Снимокreg

[Удален]  

ошибку выдаёт 

Снимок2

Снимок

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наверное логин и пароль нужно ещё прописать !?

Файлы:
WebRequest.mq5  5 kb
 
Alexsandr San:

ошибку выдаёт 


ключ истек, видимо

Прикрепленный .bat файл отработает корректно



Если что, знак ^ нужен только в досовском окне для корректного сбора линий файла в одну строку, отправляемую на сервер


Файлы:
voice.bat.txt  1 kb
[Удален]  
Nikolai Karetnikov:

ключ истек, видимо

Прикрепленный .bat файл отработает корректно



Если что, знак ^ нужен только в досовском окне для корректного сбора линий файла в одну строку, отправляемую на сервер


да! получилось получить файл 

вот

Снимок3

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но таким же образом - можно и вирус загнать!?

Файлы:
hello_world.zip  34 kb
[Удален]  

Я для себя сделал вывод, не пользоваться не .dll и всякими WebRequest

После проверенного, восстановил операционку за 10 минут

вот этой программкой

Снимок.PNG

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