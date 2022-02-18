и снова dll и маркет - страница 7
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в поисковике набираете "text to speech" и первые ссылки ведут на эти сервисы и Rest-API.
С протоколами разберётесь, а про WebRequest и JSon уже по мере поступления проблем подскажут.
после продолжительных поисков нашелся бесплатный, но лимитный сервис с количеством символов 10000 в месяц и он, о чудо!, делает wav файл, который терминал, по идее, проигрывает. Ну ведь играет же он Alerts
WAV файл я с него тяну curl командой
вот теперь ума не приложу как этот синтаксис привести к формату WebRequest
Вы в курсе правил ресурса насчёт аккаунтов-дублей?
не в курсе, но естественно готов соблюдать правила и пожертвую другим аккаунтом в пользу того, с которого пишу.
Как это сделать?
\Sounds\
В эту папку, каких только команд и мелодий и звуков, можно напихать - что устанете слушать
запишите команду - поправьте файл
например тут или есть много программок
после продолжительных поисков нашелся бесплатный, но лимитный сервис с количеством символов 10000 в месяц и он, о чудо!, делает wav файл, который терминал, по идее, проигрывает. Ну ведь играет же он Alerts
WAV файл я с него тяну curl командой
вот теперь ума не приложу как этот синтаксис привести к формату WebRequest
Любую песню играет - надо только файл туда впихнуть \Sounds\
вот скрипт . мне аж стыдно выкладывать, какой он сложности
Любую песню играет - надо только файл туда впихнуть \Sounds\
вот скрипт . мне аж стыдно выкладывать, какой он сложности
вот это экспертный уровень программирования! )
Фишка в том, что на конвертацию из mp3 в wav время будет уходить, даже если саму конвертацию получилось бы инициировать без использования DLL (мы же, как эксперты, все факторы стараемся учитывать) ))))
Но повторюсь, Watson от IBM предлагает качать сразу wav файлы и это прекрасно. Только осталось разобраться как формат curl команды
привести к формату WebRequest
Вот тут бы скрипт реально помог ;)
вот это экспертный уровень программирования! )
Фишка в том, что на конвертацию из mp3 в wav время будет уходить, даже если саму конвертацию получилось бы инициировать без использования DLL (мы же, как эксперты, все факторы стараемся учитывать) ))))
Но повторюсь, Watson от IBM предлагает качать сразу wav файлы и это прекрасно. Только осталось разобраться как формат curl команды
привести к формату WebRequest
Вот тут бы скрипт реально помог ;)
Вы с того адреса голосовые сообщения получаете или что?
ошибку выдаёт
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наверное логин и пароль нужно ещё прописать !?
ошибку выдаёт
ключ истек, видимо
Прикрепленный .bat файл отработает корректно
Если что, знак ^ нужен только в досовском окне для корректного сбора линий файла в одну строку, отправляемую на сервер
ключ истек, видимо
Прикрепленный .bat файл отработает корректно
Если что, знак ^ нужен только в досовском окне для корректного сбора линий файла в одну строку, отправляемую на сервер
да! получилось получить файл
вот
------------------------------------
но таким же образом - можно и вирус загнать!?
Я для себя сделал вывод, не пользоваться не .dll и всякими WebRequest
После проверенного, восстановил операционку за 10 минут
вот этой программкой