MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 3
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Пустой Терминал 2460.
ЗЫ Запуск на пустом счете.
Похоже, на скорость сильно влияет количество сделок, не ордеров.
Возможно. Обязательно проверим.
На даже пугающие 20000 мс / 100000 циклов это далеко не 5-30мс на один вызов.
я не понимаю как это работает
- у меня что то это высветилось
В самом простейшем виде:
Просто нужно изменить подход к самим вычислениям (делайте промежуточный return так часто как это требует задача). Но если это сложно, то считайте на 1ом этапе, что OnMain для Вас как бы и нет (Вы же основной код переносите не в OnMain, а в OnTrade2XX) соответственно в OnMain не нужно ничего узнавать
Что такое ОнМайн? Как в очереди в онмайне может оказаться больше одного события, если каждое событие вызывает онмайн для обработки очереди?
Нужно запустить на счете с большой историей торговли.
Уже не суть - чёй-то в Датском королевстве .... как там дальше по тексту? ))
Test1
Просьба читателей привести свои результаты этого скрипта.
Запуск с моего не самого нового ноута.
3 раза запускал на разных символах. Такие результаты:
Ресурс:
Результат, имхо, отличный.
Причём на компе запущено много разных процессов, средняя активность CPU ~=50-65%.
Просьба читателей привести свои результаты этого скрипта.
На даже пугающие 20000 мс / 100000 циклов это далеко не 5-30мс на один вызов.
В боевых советниках везде в подозрительных местах облачил функции в _B(FuncName(...), AlertTime). Вот короткая выдержка лога из самых свежих записей.Столбец времени показывает, как часто случаются фризы.
Ресурс: