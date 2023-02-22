MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 3

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fxsaber:

Пустой Терминал 2460.


ЗЫ Запуск на пустом счете.


Похоже, на скорость сильно влияет количество сделок, не ордеров.

Возможно. Обязательно проверим.

На даже пугающие 20000 мс / 100000 циклов это далеко не 5-30мс на один вызов.

[Удален]  

я не понимаю как это работает

- у меня что то это высветилось

Снимок 

 
A100:

В самом простейшем виде:

Просто нужно изменить подход к самим вычислениям (делайте промежуточный return так часто как это требует задача). Но если это сложно, то считайте на 1ом этапе, что OnMain для Вас как бы и нет (Вы же основной код переносите не в OnMain, а в OnTrade2XX) соответственно в OnMain не нужно ничего узнавать

Что такое ОнМайн?  Как в очереди в онмайне может оказаться больше одного события, если каждое событие вызывает онмайн для обработки очереди?

[Удален]  
fxsaber:

Нужно запустить на счете с большой историей торговли.

Уже не суть - чёй-то в Датском королевстве .... как там дальше по тексту? ))

 

Test1
 
fxsaber:

Просьба читателей привести свои результаты этого скрипта.

Запуск с моего не самого нового ноута.


 

3 раза запускал на разных символах. Такие результаты:

2020.05.29 14:21:52.586 t2 (EURUSD,H1)  HistoryDealsTotal() = 4987
2020.05.29 14:21:52.588 t2 (EURUSD,H1)  HistoryOrdersTotal() = 4981
2020.05.29 14:21:52.757 t2 (EURUSD,H1)  100000 HistorySelect = 169.73 ms


2020.05.29 14:23:08.299 t2 (USDCHF,H4)  HistoryDealsTotal() = 4987
2020.05.29 14:23:08.299 t2 (USDCHF,H4)  HistoryOrdersTotal() = 4981
2020.05.29 14:23:08.480 t2 (USDCHF,H4)  100000 HistorySelect = 181.60 ms


2020.05.29 14:23:37.074 t2 (USDCAD,H1)  HistoryDealsTotal() = 4987
2020.05.29 14:23:37.074 t2 (USDCAD,H1)  HistoryOrdersTotal() = 4981
2020.05.29 14:23:37.238 t2 (USDCAD,H1)  100000 HistorySelect = 163.83 ms

Ресурс:

2020.05.29 14:25:26.874 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2460 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.05.29 14:25:26.876 Terminal        Windows 10 build 17763, AMD Phenom II X3 720 Processor, 10 / 15 Gb memory, 597 / 930 Gb disk, IE 11, UAC, Admin, GMT+3


Результат, имхо, отличный. 

Причём на компе запущено много разных процессов, средняя активность CPU ~=50-65%.

 
fxsaber:


Просьба читателей привести свои результаты этого скрипта.

2020.05.29 14:58:20.187 ddd (Si-6.20,M1)        HistoryDealsTotal() = 4267
2020.05.29 14:58:20.187 ddd (Si-6.20,M1)        HistoryOrdersTotal() = 43089
2020.05.29 14:58:24.777 ddd (Si-6.20,M1)        100000 HistorySelect = 4589.30 ms
 
Anton:

На даже пугающие 20000 мс / 100000 циклов это далеко не 5-30мс на один вызов.

#include <fxsaber\Benchmark.mqh> // https://c.mql5.com/3/321/Benchmark.mqh

void OnStart()
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    for (int i = 0; i < 100000; i++)
      _B(HistorySelect(Tick.time, INT_MAX), 5);
}
        Alert: Time[Test6.mq5 9: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 32 ms.
        Alert: Time[Test6.mq5 9: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 6 ms.


В боевых советниках везде в подозрительных местах облачил функции в _B(FuncName(...), AlertTime). Вот короткая выдержка лога из самых свежих записей.

2020.05.29 15:08:41.806 Alert: Time[NewTicks.mqh 271: NEWTICKS::IsHistoryDeals(MarketWatchTick.time_msc)] = 20 ms.
2020.05.29 15:08:41.806 Alert: Time[SyncChannel.mqh 381: NEWTICKS::CheckFreshTicks(::LastTicks)] = 21 ms.
2020.05.29 15:08:42.793 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 8 ms.
2020.05.29 15:08:42.793 Alert: Time[NewTicks.mqh 271: NEWTICKS::IsHistoryDeals(MarketWatchTick.time_msc)] = 8 ms.
2020.05.29 15:08:42.925 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 6 ms.
2020.05.29 15:08:42.930 Alert: Time[NewTicks.mqh 247: NEWTICKS::IsHistoryDeals(Ticks[Size-1].time_msc)] = 7 ms.
2020.05.29 15:08:42.930 Alert: Time[SyncChannel.mqh 381: NEWTICKS::CheckFreshTicks(::LastTicks)] = 11 ms.
2020.05.29 15:08:42.952 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 6 ms.
2020.05.29 15:08:42.952 Alert: Time[NewTicks.mqh 271: NEWTICKS::IsHistoryDeals(MarketWatchTick.time_msc)] = 6 ms.
2020.05.29 15:08:44.557 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 7 ms.
2020.05.29 15:08:44.557 Alert: Time[NewTicks.mqh 271: NEWTICKS::IsHistoryDeals(MarketWatchTick.time_msc)] = 12 ms.
2020.05.29 15:08:44.557 Alert: Time[SyncChannel.mqh 381: NEWTICKS::CheckFreshTicks(::LastTicks)] = 12 ms.
2020.05.29 15:08:45.010 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 5 ms.
2020.05.29 15:08:45.010 Alert: Time[NewTicks.mqh 247: NEWTICKS::IsHistoryDeals(Ticks[Size-1].time_msc)] = 6 ms.
2020.05.29 15:08:46.303 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 24 ms.
2020.05.29 15:08:46.303 Alert: Time[NewTicks.mqh 271: NEWTICKS::IsHistoryDeals(MarketWatchTick.time_msc)] = 32 ms.
2020.05.29 15:08:46.303 Alert: Time[SyncChannel.mqh 381: NEWTICKS::CheckFreshTicks(::LastTicks)] = 32 ms.
2020.05.29 15:08:51.984 Alert: Time[NewTicks.mqh 112: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 15 ms.
Столбец времени показывает, как часто случаются фризы.
Файлы:
Benchmark.mqh  2 kb
  
2020.05.29 14:59:37.947    Test_HS (USDJPY,M15)    HistoryDealsTotal() = 5097
2020.05.29 14:59:37.948    Test_HS (USDJPY,M15)    HistoryOrdersTotal() = 5154
2020.05.29 14:59:37.961    Test_HS (USDJPY,M15)    100000 HistorySelect = 13.81 ms

Ресурс:

2020.05.29 14:49:51.173 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2460 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.05.29 14:49:51.175 Terminal        Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9700  @ 3.00GHz, 54 / 63 Gb memory, 78 / 222 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3
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