Спецификация инструмента МТ5
Обязательно, чтобы она всегда была на графике? Тогда только вешать эксперт/индикатор/скрипт.
Если просто во всплывающей подсказке посмотреть, то это неудобно?
Обязательно, чтобы она всегда была на графике? Тогда только вешать эксперт/индикатор/скрипт.
Если просто во всплывающей подсказке посмотреть, то это неудобно?
prog_ass:
Я обзором рынка вообще не пользуюсь.
Нельзя так. Нужно заставлять себя ))
Поэтому на графике инструмента лучше всего
Сделал в виде эксперта. Он на каждом тике опрашивает состояние режима торговли для символа, вдруг изменится. Но можно переделать в скрипт, чтобы вывел один раз при запуске и не мешал на графике.
И замечу что на всплывающей подсказке этого нет.
Разве не это требуется?
Разве не это требуется?
Нет не это. Я торгую акции.
Ну хорошо )) Вот акция:
В чем отличие?
Ну хорошо )) Вот акция:
В чем отличие?
В цвете строк.
В цвете строк.
Да, возможно ))
Причём тут цвет строк.
Параметр говорит о том, есть акции у брокера для шорта или нет. Это не форекс. Поэтому и надо этот параметр выводить.
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Недавно столкнулся с проблемой, что не все акции можно продать у брокера. И если на американской платформе это видно, то в мт надо постоянно лезть в спецификацию инструмента. Скажите, как вывести на график этот параметр?