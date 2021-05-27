Спецификация инструмента МТ5

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Недавно столкнулся с проблемой, что не все акции можно продать у брокера. И если на американской платформе это видно, то в мт надо постоянно лезть в спецификацию инструмента. Скажите, как вывести на график этот параметр? 


 

Обязательно, чтобы она всегда была на графике? Тогда только вешать эксперт/индикатор/скрипт.

Если просто во всплывающей подсказке посмотреть, то это неудобно?


 
Ihor Herasko:

Обязательно, чтобы она всегда была на графике? Тогда только вешать эксперт/индикатор/скрипт.

Если просто во всплывающей подсказке посмотреть, то это неудобно?


Я обзором рынка вообще не пользуюсь. Поэтому на графике инструмента лучше всего
 
И замечу что на всплывающей подсказке этого нет.
 

prog_ass:
Я обзором рынка вообще не пользуюсь.

Нельзя так. Нужно заставлять себя ))

Поэтому на графике инструмента лучше всего

Сделал в виде эксперта. Он на каждом тике опрашивает состояние режима торговли для символа, вдруг изменится. Но можно переделать в скрипт, чтобы вывел один раз при запуске и не мешал на графике.

Файлы:
TradeProperties.mq5  1 kb
 
prog_ass:
И замечу что на всплывающей подсказке этого нет.

Разве не это требуется?

 
Ihor Herasko:

Разве не это требуется?

Нет не это. Я торгую акции. 
 
prog_ass:
Нет не это. Я торгую акции. 

Ну хорошо )) Вот акция:

В чем отличие?

 
Ihor Herasko:

Ну хорошо )) Вот акция:

В чем отличие?

В цвете строк.

 
Vitaly Muzichenko:

В цвете строк.

Да, возможно ))

 

Причём тут цвет строк.

Параметр говорит о том, есть акции у брокера для шорта или нет. Это не форекс. Поэтому и надо этот параметр выводить.

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