Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260 - страница 5
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Что-то я с этим билдом совсем ничего не пойму. Не могу даже индикатор установить. Всё делаю как обычно: индюка в mql4/indicators, компилирую, ошибок нет. Толку тоже. В окне навигатора новый индикатор не отображается.
Ладно, скачал с сайта брокера терминал заново, путь установки - по умолчанию. Открываю папку терминала - оба-на! - папки mql4-то нетути! Что происходит, кто-нибудь может объяснить?
Это уже давно так. Для открытия папки с индикаторами/экспертами используйте Файл - Открыть каталог данных.
Это уже давно так. Для открытия папки с индикаторами/экспертами используйте Файл - Открыть каталог данных.
Спасибо. Давно не было надобности в других индикаторах, отстал от жизни. С таким "прогрессом" пора уже ноут на помойку нести.
Спасибо. Давно не было надобности в других индикаторах, отстал от жизни. С таким "прогрессом" пора уже ноут на помойку нести.
Это не прихоть Meta Quotes. Это разграничение прав доступа от Microsoft.
а если запускать с ключом /portable то будет как прежде
Куда его втыкать?
Куда его втыкать?
В свойствах ярлыка вписать.
В свойствах ярлыка вписать.
Спасибо.
Выпадающее меню в тестере может быть за габаритами метатрейдера, и нижние, в списке, вне видимости. В МТ5 тоже.