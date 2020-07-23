Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260 - страница 5

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cross22:

Что-то я с этим билдом совсем ничего не пойму. Не могу даже индикатор установить. Всё делаю как обычно: индюка в mql4/indicators, компилирую, ошибок нет. Толку тоже. В окне навигатора новый индикатор не отображается.

Ладно, скачал с сайта брокера терминал заново, путь установки - по умолчанию. Открываю папку терминала - оба-на! - папки mql4-то нетути! Что происходит, кто-нибудь может объяснить?

Это уже давно так. Для открытия папки с индикаторами/экспертами используйте Файл - Открыть каталог данных.

 
Ihor Herasko:

Это уже давно так. Для открытия папки с индикаторами/экспертами используйте Файл - Открыть каталог данных.

Спасибо. Давно не было надобности в других индикаторах, отстал от жизни. С таким "прогрессом" пора уже ноут на помойку нести.

 
cross22:

Спасибо. Давно не было надобности в других индикаторах, отстал от жизни. С таким "прогрессом" пора уже ноут на помойку нести.

Это не прихоть Meta Quotes. Это разграничение прав доступа от Microsoft.

 
а если запускать с ключом /portable то будет как прежде
 
transcendreamer:
а если запускать с ключом /portable то будет как прежде

Куда его втыкать?

 
cross22:

Куда его втыкать?

В свойствах ярлыка вписать.


 
Alexey Viktorov:

В свойствах ярлыка вписать.


Спасибо.

 
Если в свойствах индикатора выбраны таймфреймы для отображения, шаблон не сохраняет эту информацию. Раньше такого не замечал.
 

Выпадающее меню в тестере может быть за габаритами метатрейдера, и нижние, в списке, вне видимости. В МТ5 тоже.


 
Функция MathRound() возвращает значение округленное до ближайшего целого, но с типом double. Почему бы не возвращать сразу целый тип int? Чтобы потом не преобразовывать дополнительно.
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