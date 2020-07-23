Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260 - страница 12
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Первая открытая вкладка традиционно глючит. Появляются артефактные вертикальные линии, а индикаторы забывают настройки стилей. Да, индикаторы имеют много буферов. И это только для первой слева вкладки и только для светлой темы.
поймал на скриншот упомянутый "артефакт", он оказывается и в тестере бывает, если его долго мучать :-)
вертикальные полосы - это ОНО..
MT4 build 1260,
Windows10 Home ed. ver 1909 build 18363.900
UPDATE: удалось лоцировать место появляния :
фрактал вверх нарисованный как объект, жёлтого или зелёного цвета...
код который это рисует :
Теперь возвращает ошибку
и больше не заводится. В 1220 еще работал. Теперь этот формат не поддерживается или это баг? Пример с вашего же дефолтного индикатора который теперь ругается.
Так же больше не появляется вкладка Parameters для задавания типа цены
И если это больше не поддерживается, то как теперь делать индикаторы которые могут подстраиваться под заданую цену и самое важное брать значения других индикаторов как фид? Это была супер удобная функция
Очень лютый баг с данными всех индикаторов появился в тестере стратегий .
Если мы вызовем любой индикатор в индикаторе через функции типа iMA и другие или через iCustom и при этом передадим отличный от текущего таймфрейм то индексы данных перестают обновляться с новыми барами и возвращают данные до первого бара после старта индикатора.
Пример запускаем на любом тф ниже H1:
мы ожидаем получать данные с бара под индексом 1, тоесть каждый новый бар на H1 данные должны меняться но они зависают и возвращают [1] бар который был в момент старта даже через месяц.
При этом всем если мы прогоняем сам индикатор в тестере, то он работает, но стоит нам положить его копию на чарт и она тут же плывет. Точно так же можно запустить советник и он будет получать данные, но если мы положим индикатор для сверки данных то индикатор зависает и плывет.
-86 это данные залипшего индикатора, который добавили на чарт. Они не меняются. Те что меняются это те же самые данные но с тестируемого индикатора
Очень лютый баг с данными всех индикаторов появился в тестере стратегий .
Если мы вызовем любой индикатор в индикаторе через функции типа iMA и другие или через iCustom и при этом передадим отличный от текущего таймфрейм то индексы данных перестают обновляться с новыми барами и возвращают данные до первого бара после старта индикатора.
Пример запускаем на любом тф ниже H1:
мы ожидаем получать данные с бара под индексом 1, тоесть каждый новый бар на H1 данные должны меняться но они зависают и возвращают [1] бар который был в момент старта даже через месяц.
При этом всем если мы прогоняем сам индикатор в тестере, то он работает, но стоит нам положить его копию на чарт и она тут же плывет. Точно так же можно запустить советник и он будет получать данные, но если мы положим индикатор для сверки данных то индикатор зависает и плывет.
-86 это данные залипшего индикатора, который добавили на чарт. Они не меняются. Те что меняются это те же самые данные но с тестируемого индикатора
Это древняя проблема визуализатора. У него нет доступа к другим ТФ. Поэтому и добавили тестирование индикаторов как экспертов. Тестируйте именно так.
Это древняя проблема визуализатора. У него нет доступа к другим ТФ. Поэтому и добавили тестирование индикаторов как экспертов. Тестируйте именно так.
А если мне нужно тестировать советник? Комплексные индикаторы все так же виснут. Я не могу поставить его на чарт и сверять данные с советником.
И почему я могу свободно запрашивать данные с других тф и работает корректно в том числе и в индикаторе, но сразу после старта индикатор перестает видеть новые бары. Делаем рефреш и те что не видели уже подтянулись, но дальше опять висим.
Следовательно доступ есть, данные получаем, есть просто баг который мешает обновлять данные
А если мне нужно тестировать советник? Комплексные индикаторы все так же виснут. Я не могу поставить его на чарт и сверять данные с советником.
Выход только один - написать версию индикатора для визуализатора. В коде перед каждым обращением к таймсерии нужно искать соответствующий бар по времени через iBarShift, а уже полученный результат подставлять в вызов iTime, iHigh и т. д.
И почему я могу свободно запрашивать данные с других тф и работает корректно в том числе и в индикаторе, но сразу после старта индикатор перестает видеть новые бары. Делаем рефреш и те что не видели уже подтянулись, но дальше опять висим.
Следовательно доступ есть, данные получаем,
Конечно, есть. Окно визуализатора - это обычный график. При обращении к его свойствам получаем то, что имеется в реальном времени. Запросите Bid и Ask - получите текущие цены.
есть просто баг который мешает обновлять данные
Это не баг, а недоработка. Точнее, при разработке никто не думал снабжать график визуализации возможностью навешивания индикаторов со стороны пользователя. Само собой вышло, что можно. А вот так, чтобы происходило полноценное обращение к среде тестера - не получилось. На том и забросили. Ведь эта возможность недокументированная.
Может, что не понимаю но, есть
#property tester_indicator "ИмяИндикатора.ex4"
Оное используется? Что бы вызвать нужный индикатор.
Выход только один - написать версию индикатора для визуализатора. В коде перед каждым обращением к таймсерии нужно искать соответствующий бар по времени через iBarShift, а уже полученный результат подставлять в вызов iTime, iHigh и т. д.
Конечно, есть. Окно визуализатора - это обычный график. При обращении к его свойствам получаем то, что имеется в реальном времени. Запросите Bid и Ask - получите текущие цены.
Это не баг, а недоработка. Точнее, при разработке никто не думал снабжать график визуализации возможностью навешивания индикаторов со стороны пользователя. Само собой вышло, что можно. А вот так, чтобы происходило полноценное обращение к среде тестера - не получилось. На том и забросили. Ведь эта возможность недокументированная.
Возможно вы не совсем поняли, что имеется ввиду. Вот наглядный пример и используемый код.
Запускается индикатор на любом тф ниже указаного в настройках, в примере M15 и H1. Мы получаем корректно все данные с верхнего тф, как можно видеть по верхнему окну индикатора.
Далее через некоторое количество баров мы бросаем на чарт этот же индикатор с теме же дефолтными настройками. Вторая копия точно так же корректно получает данные с верхнего тф, НО только до старта. Отжимаем паузу и видим картину, тестируемый индикатор корректно получает данные и отрисовывает их, в то же время его копия должна делать то же самое, но она залипает. Далее бросаем 3ю копию на чарт, чтобы проверить корректность данных. Видим что 3я копия так же корректно получает данные с верхнего тф и полностью соответствует данным 1го тестируемого индикатора. Однако отпустив паузу копия 3 залипает так же как и копия 2. Это не корректное поведение когда на 1 чарте 2 абсолютно идентичных индикатора дают разные результаты.
Эмпирическим путем было установлено, что копия 2 и последующие перестают получать данные. То-есть обращаясь к данным путем iTime(_Symbol, PERIOD_H1, 1) или любым другим методом, мы получаем константно значения 1 бара с H1 до момента старта в независимости от того сколько баров прошло. Начав в 00:00 мы будем получать 23:00 к примеру даже если уже 07:00. Это никакая не особенность, это баг самый настоящий.
Суть проблемы заключается в том, что когда мы тестируем советник использующий такой тип индикатора, советник получает корректные данные как и в случае с тестируемым индикатором. Но когда мы бросаем на чарт индикатор, чтобы сверить данные получаемые советником, история повторяется. Индикатор корректно отрисовывает данные только до момента старта.
Это проблема только в тестере, на живом чарте, ее нет.
Может, что не понимаю но, есть
#property tester_indicator "ИмяИндикатора.ex4"
Оное используется? Что бы вызвать нужный индикатор.
Это свойство не имеет отношения к данному случаю. Но науки ради было протестировано и результатов не дало.