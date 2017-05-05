Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065

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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065

23 марта 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. В нем исправлена ошибка перезапуска экспертов на графиках после смены таймфрейма. Теперь работа советников не останавливается, переинициализация происходит корректно.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

 

Редактор 1562

Ошибки теперь теряются в общем списке Warnings (раньше показывались сверху)

 
вместо кирилицы крякозябры,до этого было норм. Я пропустил какую-то инфу по кодировкам или это косяк?
 

Какой то глюк в оптимизации (1065 Win7 64) 

Не пойму в чем дело.

Проблема:

в Эксперте есть перечисление enum

enum typesignals
  {
   Ma=1,//Moving Average
   MACD=2, //Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
   STOCH=3,//Stochastic Oscillator
   RSI=4,//RSI
   CCI=5,//Commodity Channel Index (CCI) 
   WPR=6,//Williams Percent Range (WPR)
   BB=7,//Bollinger Bands 
   Envelopes=8,//Envelopes
   Alligator=9,//Alligator
   OsMA=10,//Moving Average of Oscillator (OsMA)
   AO=11,//Awesome Oscillator (AO)
   ISH=12,//Ichimoku
   AC=13,//AC
   BAR=14,//Bar
  };


Допустим ...... цифры от 1 до 14


Запускаем оптимизацию настраивая при этом строки парамтеров



оставил на ночь. утром сразу не заметил, начал тестировать одиночные результаты и увидел, что цифра сигнала нереальная:


в оптимизаторе показывает также нереальные цифры сигналов


Ну то есть понятное дело, что такого сигнала нет, и при одиночном прогоне - сделок 0! но в тестере показывается и количество сделок, и даже прибыль.


Оптимизация обычная. На всех тиках.

Другими словами. При прогоне перечислений - оптимизатор берет нереальные цифры, из-за этого +100 миллиардов прогонов получается...


заходим в параметры и видим пустую строку параметра:



Ну и это еще не все :-)

Сохранил отчет оптимизатора в папку. открыл - навел мышкой - и о чудо. В HTML он вывел нормальную цифру:



Вывод:  При прогоне в оптимизаторе параметров с Перечислением, он тестирует нормально, Но в итоговое поле INPUTS вкладки Optimization Results - выкладывает неправильную цифру перечисления. И если нажать правой кнопкой - Set Inputs - и прогнать эти параметры, тогда советник не будет торговать потому, что такого перечисления в нем нет. и В параметрах эксперта будет пустая строка.

При этом сохранение параметров и результатов в HTML - все нормально. 


 
Vladislav Andruschenko:

Какой то глюк в оптимизации (1065 Win7 64)

Убедитесь, что используется именно последняя (1065) версия терминала.

Если версия последняя - потребуется ваш эксперт, т.к. у себя мы так и не смогли воспроизвести вашу проблему ни с использованием кастомного, ни с использованием встроенных перечислений.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065

23 марта 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. В нем исправлена ошибка перезапуска экспертов на графиках после смены таймфрейма. Теперь работа советников не останавливается, переинициализация происходит корректно.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

где узнать подробности ? к тому что сова перезапускается при смене ТФ уже привыкли и намощены обходные пути. Что теперь ?
 
Alexey Da:

Убедитесь, что используется именно последняя (1065) версия терминала.

Если версия последняя - потребуется ваш эксперт, т.к. у себя мы так и не смогли воспроизвести вашу проблему ни с использованием кастомного, ни с использованием встроенных перечислений.



вроде последняя. 


после закачки просто удалите. 

 
Vladislav Andruschenko:



вроде последняя. 


после закачки просто удалите. 

Владислав, лучше в сервисдеск им посылайте. ЗДесь, на форуме кто угодно может скачать.

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Вопрос к разработчикам. версия 1065, я так понял, 23 марта вышла. Сегодня 29 марта. У меня от FxPro только 1045. 1065 не загружается.

С версией 1065 у клиента из CША проблемы с моим индикатором. А я проверить не могу, в чем дело. У меня все работает без сбоев.

 

От Инсты установился 1065 билд. Проблем нет. У клиента проблемы. Из сервисдеска попросили клиента связаться со мной.

У него индикатор из маркета не устанавливается на график. У меня все работает без проблем.

Если индикатор не устанавливается на график в терминале, то, наверное, это проблема терминала.

Я посмотрел логи. В логах ошибок нет. Посмотрел скрины. И что...? Зацепиться не за что.

Почему сервисдеск ко мне клиента отсылает?

 
Eugeni Neumoin:

От Инсты установился 1065 билд. Проблем нет. У клиента проблемы. Из сервисдеска попросили клиента связаться со мной.

У него индикатор из маркета не устанавливается на график. У меня все работает без проблем.

Если индикатор не устанавливается на график в терминале, то, наверное, это проблема терминала.

Я посмотрел логи. Посмотрел скрины. И что...? Зацепиться не за что.

Почему сервисдеск ко мне клиента отсылает?



посмотрите мою тему:

https://www.mql5.com/ru/forum/171324

Возможно. У Вас же такая же проблема. ? нужны логи от клиента

К‌ак получить последнюю версию терминала: has newer unsupported version, please update your client terminal‌
К‌ак получить последнюю версию терминала: has newer unsupported version, please update your client terminal‌
  • www.mql5.com
имеет более новую версию , пожалуйста , обновите ваш клиентский терминал has newer unsupported version, please update your client terminal‌ ‌ О‌шиб...
 

В логах ошибок нет. Просто написано cannot load... тра-та-та

А вот почему не загружается (?). Не загружается ведь в терминал Метатрейдер. И почему сервисдеск отсылает клиента к разработчику программы - вопрос.

Как я, как разработчик программы, могу понять, почему в терминал у клиента не загружается моя программа. Если у меня она прекрасно работает и не только у меня.

А в логах клиента нет никаких признаков того, что есть какие-либо ошибки в коде программы.

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