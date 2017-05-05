Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065
Редактор 1562
Ошибки теперь теряются в общем списке Warnings (раньше показывались сверху)
Какой то глюк в оптимизации (1065 Win7 64)
Не пойму в чем дело.
Проблема:
в Эксперте есть перечисление enum
enum typesignals { Ma=1,//Moving Average MACD=2, //Moving Average Convergence/Divergence (MACD) STOCH=3,//Stochastic Oscillator RSI=4,//RSI CCI=5,//Commodity Channel Index (CCI) WPR=6,//Williams Percent Range (WPR) BB=7,//Bollinger Bands Envelopes=8,//Envelopes Alligator=9,//Alligator OsMA=10,//Moving Average of Oscillator (OsMA) AO=11,//Awesome Oscillator (AO) ISH=12,//Ichimoku AC=13,//AC BAR=14,//Bar };
Допустим ...... цифры от 1 до 14
Запускаем оптимизацию настраивая при этом строки парамтеров
оставил на ночь. утром сразу не заметил, начал тестировать одиночные результаты и увидел, что цифра сигнала нереальная:
в оптимизаторе показывает также нереальные цифры сигналов
Ну то есть понятное дело, что такого сигнала нет, и при одиночном прогоне - сделок 0! но в тестере показывается и количество сделок, и даже прибыль.
Оптимизация обычная. На всех тиках.
Другими словами. При прогоне перечислений - оптимизатор берет нереальные цифры, из-за этого +100 миллиардов прогонов получается...
заходим в параметры и видим пустую строку параметра:
Ну и это еще не все :-)
Сохранил отчет оптимизатора в папку. открыл - навел мышкой - и о чудо. В HTML он вывел нормальную цифру:
Вывод: При прогоне в оптимизаторе параметров с Перечислением, он тестирует нормально, Но в итоговое поле INPUTS вкладки Optimization Results - выкладывает неправильную цифру перечисления. И если нажать правой кнопкой - Set Inputs - и прогнать эти параметры, тогда советник не будет торговать потому, что такого перечисления в нем нет. и В параметрах эксперта будет пустая строка.
При этом сохранение параметров и результатов в HTML - все нормально.
Какой то глюк в оптимизации (1065 Win7 64)
Убедитесь, что используется именно последняя (1065) версия терминала.
Если версия последняя - потребуется ваш эксперт, т.к. у себя мы так и не смогли воспроизвести вашу проблему ни с использованием кастомного, ни с использованием встроенных перечислений.
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065
23
марта 2017 года будет опубликовано обновление платформы
MetaTrader 4. В нем исправлена ошибка перезапуска экспертов на графиках
после смены таймфрейма. Теперь работа советников не останавливается,
переинициализация происходит корректно.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Убедитесь, что используется именно последняя (1065) версия терминала.
Если версия последняя - потребуется ваш эксперт, т.к. у себя мы так и не смогли воспроизвести вашу проблему ни с использованием кастомного, ни с использованием встроенных перечислений.
вроде последняя.
после закачки просто удалите.
вроде последняя.
после закачки просто удалите.
Владислав, лучше в сервисдеск им посылайте. ЗДесь, на форуме кто угодно может скачать.
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Вопрос к разработчикам. версия 1065, я так понял, 23 марта вышла. Сегодня 29 марта. У меня от FxPro только 1045. 1065 не загружается.
С версией 1065 у клиента из CША проблемы с моим индикатором. А я проверить не могу, в чем дело. У меня все работает без сбоев.
От Инсты установился 1065 билд. Проблем нет. У клиента проблемы. Из сервисдеска попросили клиента связаться со мной.
У него индикатор из маркета не устанавливается на график. У меня все работает без проблем.
Если индикатор не устанавливается на график в терминале, то, наверное, это проблема терминала.
Я посмотрел логи. В логах ошибок нет. Посмотрел скрины. И что...? Зацепиться не за что.
Почему сервисдеск ко мне клиента отсылает?
От Инсты установился 1065 билд. Проблем нет. У клиента проблемы. Из сервисдеска попросили клиента связаться со мной.
У него индикатор из маркета не устанавливается на график. У меня все работает без проблем.
Если индикатор не устанавливается на график в терминале, то, наверное, это проблема терминала.
Я посмотрел логи. Посмотрел скрины. И что...? Зацепиться не за что.
Почему сервисдеск ко мне клиента отсылает?
посмотрите мою тему:
https://www.mql5.com/ru/forum/171324
Возможно. У Вас же такая же проблема. ? нужны логи от клиента
- www.mql5.com
В логах ошибок нет. Просто написано cannot load... тра-та-та
А вот почему не загружается (?). Не загружается ведь в терминал Метатрейдер. И почему сервисдеск отсылает клиента к разработчику программы - вопрос.
Как я, как разработчик программы, могу понять, почему в терминал у клиента не загружается моя программа. Если у меня она прекрасно работает и не только у меня.
А в логах клиента нет никаких признаков того, что есть какие-либо ошибки в коде программы.
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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1065
23 марта 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4. В нем исправлена ошибка перезапуска экспертов на графиках после смены таймфрейма. Теперь работа советников не останавливается, переинициализация происходит корректно.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.