Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
19 мая 2017 года будет опубликовано обновление платформы
MetaTrader 4, которое содержит исправления в работе клиентского терминала.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Это хорошо, что на форуме компания делает анонсы обновлений.
На сайте компании
https://www.metaquotes.net/ru/metatrader4/news
последние новости (аж от 03 февраля) говорят лишь о MetaTrader 4 build 1045.
- 2017.02.03
- www.metaquotes.net
Это хорошо, что на форуме компания делает анонсы обновлений.
последние новости (аж от 03 февраля) говорят лишь о MetaTrader 4 build 1045.
- www.metatrader4.com
Смотрите на https://www.metatrader4.com/ru/releasenotes
Ну да. А по вами указанной ссылке последний релиз MetaTrader 4 build 1080 от 12 мая.
С актуальностью информации на сайте проблемы, однако.
- 2017.02.03
- www.metaquotes.net
Приветствую, Форумчане
У меня вопрос
Почему после обновления мт4, старые терминалы при попытке самообновления по автоматически закрывались ?
Пробовал открывать их через Администратора- проблему не решил. Единственный вариант - полное удаление терминале и его переустановка
=============================
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз более действенные и быстрые способы решения.
Приветствую, Форумчане
У меня вопрос
Почему после обновления мт4, старые терминалы при попытке самообновления по автоматически закрывались ?
Пробовал открывать их через Администратора- проблему не решил. Единственный вариант - полное удаление терминале и его переустановка
=============================
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз более действенные и быстрые способы решения.
У меня все ок, оказывается, сам уже обновился до 1090, я и не знал
Смотрите на https://www.metatrader4.com/ru/releasenotes
Рашид, а можно такую же ссылочку обновлений для МТ5, если есть
Рашид, а можно такую же ссылочку обновлений для МТ5, если есть
Мда, век твиттера и инстаграммма.... найдите отличие между
Примерно после билда 1010 при открытии демо-счёта стало запрещено в поле "Имя" использовать цифры. Не могли бы разработчики объяснить, зачем это было сделано?
А вы считаете, что в имени может быть цифра и форма должна пропускать откровенно неправильные данные?
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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
19 мая 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4, которое содержит исправления в работе клиентского терминала.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.