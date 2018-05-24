Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090

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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090

19 мая 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4, которое содержит исправления в работе клиентского терминала.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090

19 мая 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 4, которое содержит исправления в работе клиентского терминала.

Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.

Это хорошо, что на форуме компания делает анонсы обновлений.

На сайте компании

https://www.metaquotes.net/ru/metatrader4/news

последние новости (аж от 03 февраля) говорят лишь о MetaTrader 4 build 1045.

MetaTrader 4 build 1045
MetaTrader 4 build 1045
  • 2017.02.03
  • www.metaquotes.net
Обновление платформы MetaTrader 4 вызвано выходом предварительной версии Windows 10 Insider Preview build 15007
 
geritretar:

Это хорошо, что на форуме компания делает анонсы обновлений.

последние новости (аж от 03 февраля) говорят лишь о MetaTrader 4 build 1045.

Смотрите на https://www.metatrader4.com/ru/releasenotes
Последние обновления MetaTrader 4
Последние обновления MetaTrader 4
  • www.metatrader4.com
Последние обновления торговой платформы для Форекса MetaTrader 4
 
Rashid Umarov:
Смотрите на https://www.metatrader4.com/ru/releasenotes


Ну да. А по вами указанной ссылке последний релиз  MetaTrader 4 build 1080 от 12 мая.

С актуальностью информации на сайте проблемы, однако.

MetaTrader 4 build 1045
MetaTrader 4 build 1045
  • 2017.02.03
  • www.metaquotes.net
Обновление платформы MetaTrader 4 вызвано выходом предварительной версии Windows 10 Insider Preview build 15007
 

Приветствую, Форумчане

У меня вопрос

Почему после обновления мт4, старые терминалы при попытке самообновления по автоматически закрывались ?

Пробовал открывать их через Администратора- проблему не решил. Единственный вариант - полное удаление терминале и его переустановка

=============================

Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз более действенные и быстрые способы решения.

 
Vladimir:

Приветствую, Форумчане

У меня вопрос

Почему после обновления мт4, старые терминалы при попытке самообновления по автоматически закрывались ?

Пробовал открывать их через Администратора- проблему не решил. Единственный вариант - полное удаление терминале и его переустановка

=============================

Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз более действенные и быстрые способы решения.


У меня все ок, оказывается, сам уже обновился до 1090, я и не знал
 
Rashid Umarov:
Смотрите на https://www.metatrader4.com/ru/releasenotes

Рашид, а можно такую же ссылочку обновлений для МТ5, если есть
 
Alexey Volchanskiy:

Рашид, а можно такую же ссылочку обновлений для МТ5, если есть

Мда, век твиттера и инстаграммма.... найдите отличие между

  1. https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes и 
  2. https://www.metatrader4.com/ru/releasenotes
 
Vladimir: Почему после обновления мт4, старые терминалы при попытке самообновления по автоматически закрывались ?
 Справа-внизу окна терминала индикатор трафика получено/отправлено. Когда появляется новое обновление - терминал его скачивает. Видно по индикатору. После скачивания обновления нужно перезапустить (выйти и снова войти) терминал. После запуска терминал почти сразу закрывает окно и начинает обновление. При этом часто даже перекомпилируются все программы MQL-4, на что нужно какое-то время. Вмешиваться в его работу в это время вредно. Процессор загружен - можно посмотреть в диспетчере программ. Потом терминал вновь откроет окно и можно будет работать. Если есть другие папки с терминалами - запустить их, они аналогично обновятся.
 
Примерно после билда 1010 при открытии демо-счёта стало запрещено в поле "Имя" использовать цифры. Не могли бы разработчики объяснить, зачем это было сделано?
 
Yurij Kozhevnikov:
Примерно после билда 1010 при открытии демо-счёта стало запрещено в поле "Имя" использовать цифры. Не могли бы разработчики объяснить, зачем это было сделано?

А вы считаете, что в имени может быть цифра и форма должна пропускать откровенно неправильные данные?

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