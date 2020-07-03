Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220 - страница 5
Когда программно удаляется отложенный ордер, то созданные при этом стрелки имеют ошибочные свойства, а именно: тикет ордера #0, время 0, цена 0. Картинку прилагаю. Функция OrderDelete().
Для Moving Average применённой к Last/First indicator data невозможно установить стиль кроме дефолтного
На скрине две красные МА-шки, но одна из них зелёная, другая синяя
Как в анекдоте: "....это нельзя понять, это надо запомнить"
Попробовал. Все нормально:
@MetaQuotes Software Corp.
стиль Whitesmith в MT4 немного не совпадает с одноимённым в MT5 (положение скобочек)
Я понял теперь:
если нажать кнопочку с гребёнкой (style your source code) тогда скобочки Whitesmith стоят как в стиле Metaquotes
а если нажать CTRL+, тогда включается стиль Whitesmith как в mql5
это конечно мелочь но как бы тоже баг
внезапно я понял что в mt5 точно так же как в mt4: по кнопке в панели и по комбинации ctrl+, форматирование отличаетсяно самое поразительное что повторное нажатие ctrl+, может менять положение фигурных скобочек!
Навигатор не видит папки Market
Индикатор из маркета в неё загружается без проблем, но запустить его невозможно т.к. в навигаторе этой папки нет
Удаление mqlcache.dat не помогает
Кто нибудь решал такую проблему?
Это ошибка?
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пользовательский индикатор как ресурс
Петр Носек , 2019.11.26 23:10
Пользовательский индикатор, включенный в качестве ресурса, замедляет тестер в 60 раз по сравнению с использованием того же индикатора с теми же входными данными (не как ресурс).
Это ошибка? Или я что-то не так делаю?
Вот простой советник, поэтому вы можете попробовать его:
Доброго дня всем !
есть старый баг, ухудшение функционала которое зачем-то было введено 2-3 года назад
просто или по ошибке не знаю ...
(в старых билдах всё работало)
суть проблемы в том как работает сейчас визуальное тестирование, и как работало ранее, суть проблемы я описал тут ... -
https://www.mql5.com/ru/forum/322170
=====
Эксперт: TestEA
Измените цвет фона диаграммы на розовый каждые 2 секунды
EventSetTimer(2)
ChartSetInteger : CHART_COLOR_BACKGROUND
Индикатор: TestIND
Нажмите на этикетку, чтобы изменить символ графика
ChartSetSymbolPeriod()
1. Когда цвет фона черный
1-1. D & D отличается от Market Watch → OK
1-2. Нажмите на ярлык, чтобы изменить другой символ → ОК
2. Когда цвет фона розовый
2-1. D & D отличается от Market Watch → OK
2-2. Нажмите на метку, чтобы изменить на другой символ → NG Перезагрузка после остановки MT4
При попытке изменить символ графика с помощью ChartSetSymbolPeriod
Чтобы избежать явления замораживания и перезапуска,
Какой код я должен написать?
Я думаю, что это ошибка в MT4
Если это не эксперт, а индикатор, он будет работать нормально.