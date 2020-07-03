Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220 - страница 5

а где кнопка скачать эту версию?
 

Когда программно удаляется отложенный ордер, то созданные при этом стрелки имеют ошибочные свойства, а именно: тикет ордера #0, время 0, цена 0. Картинку прилагаю. Функция OrderDelete().

Удаление отложенного ордера. Баг значков.

 

Для Moving Average применённой к Last/First indicator data невозможно  установить стиль кроме дефолтного

На скрине две красные МА-шки, но одна из них зелёная, другая синяя

Как в анекдоте: "....это нельзя понять, это надо запомнить"

 
Попробовал. Все нормально:


 
transcendreamer:

@MetaQuotes Software Corp.

стиль Whitesmith в MT4 немного не совпадает с одноимённым в MT5 (положение скобочек)

Я понял теперь:

если нажать кнопочку с гребёнкой (style your source code) тогда скобочки Whitesmith стоят как в стиле Metaquotes

а если нажать CTRL+, тогда включается стиль Whitesmith как в mql5

это конечно мелочь но как бы тоже баг

 
внезапно я понял что в mt5 точно так же как в mt4: по кнопке в панели и по комбинации ctrl+, форматирование отличается

но самое поразительное что повторное нажатие ctrl+, может менять положение фигурных скобочек!
 

Навигатор не видит папки Market

Индикатор из маркета в неё загружается без проблем, но запустить его невозможно т.к. в навигаторе этой папки нет

Удаление mqlcache.dat не помогает

Кто нибудь решал такую проблему?

Это ошибка?

Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Пользовательский индикатор как ресурс

Петр Носек , 2019.11.26 23:10

Пользовательский индикатор, включенный в качестве ресурса, замедляет тестер в 60 раз по сравнению с использованием того же индикатора с теми же входными данными (не как ресурс).

Это ошибка? Или я что-то не так делаю?

Вот простой советник, поэтому вы можете попробовать его: 

 #define  INDI_AS_RESOURCE   // If you want to run the EA without a resource use // in front of this line and compile

#ifdef  INDI_AS_RESOURCE
   #resource  "\\Indicators\\RSI.ex4"
#endif

 uint countStart= GetTickCount ();


int OnInit ()
  {
   countStart= GetTickCount ();
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }

void OnDeinit ( const int reason)
  {
   #ifdef  INDI_AS_RESOURCE
       printf ( "It took %I64dms with resources" , GetTickCount ()-countStart);
   #else
       printf ( "It took %I64dms without resources" , GetTickCount ()-countStart);
   #endif
   }

void OnTick ()
  {
   double
       #ifdef  INDI_AS_RESOURCE
         rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "::Indicators\\RSI.ex4" , 0 , 0 );
       #else
          rsi= iCustom ( _Symbol , _Period , "RSI.ex4" , 0 , 0 );
       #endif
   }

 

Доброго дня всем !


есть старый баг, ухудшение функционала которое зачем-то было введено 2-3 года назад

просто или по ошибке не знаю ...

(в старых билдах всё работало)


суть проблемы в том как работает сейчас визуальное тестирование, и как работало ранее, суть проблемы я описал тут ... -


https://www.mql5.com/ru/forum/322170


=====

 
MT4 зависает при изменении цвета фона в советнике (сборка 1220)
Было подтверждено, что MT4 зависает и перезагружается.


Эксперт: TestEA

Измените цвет фона диаграммы на розовый каждые 2 секунды

 EventSetTimer(2) 

 ChartSetInteger : CHART_COLOR_BACKGROUND


Индикатор: TestIND

Нажмите на этикетку, чтобы изменить символ графика

 ChartSetSymbolPeriod()


1. Когда цвет фона черный

background color is black


1-1. D & D отличается от Market Watch → OK

from Market Watch


1-2. Нажмите на ярлык, чтобы изменить другой символ → ОК

Click on the label


2. Когда цвет фона розовый

background color is pink


2-1. D & D отличается от Market Watch → OK

from Market Watch


2-2. Нажмите на метку, чтобы изменить на другой символ → NG Перезагрузка после остановки MT4

Click on the label


При попытке изменить символ графика с помощью ChartSetSymbolPeriod

Чтобы избежать явления замораживания и перезапуска,

Какой код я должен написать?

Я думаю, что это ошибка в MT4

Если это не эксперт, а индикатор, он будет работать нормально.


