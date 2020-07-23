Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260 - страница 10
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впервые увидел такое сообщение:
видно, что ордер провисел более трёх минут, а потом принято решение о таймауте. Тип исполнения Market! Не ролловер. Что это за ошибка на логическом уровне? Это брокер отказал после трёх минут раздумываний?
впервые увидел такое сообщение:
видно, что ордер провисел более трёх минут, а потом принято решение о таймауте. Тип исполнения Market! Не ролловер. Что это за ошибка на логическом уровне? Это брокер отказал после трёх минут раздумываний?
перед отправкой ордера нужно проверять связь с сервером.
ну, и заодно, остальные разрешения на торговлю.
перед отправкой ордера нужно проверять связь с сервером.
ошибка нет связи с сервером сразу будет, даже без проверки
впервые увидел такое сообщение:
видно, что ордер провисел более трёх минут, а потом принято решение о таймауте. Тип исполнения Market! Не ролловер. Что это за ошибка на логическом уровне? Это брокер отказал после трёх минут раздумываний?
я на открытие ордера так не попадал, а на закрытие ордера так и было - 4 минуты
но я проверяю связь в МТ4, так:
использовать можно как сразу после OnTick() или непосредственно перед отправкой ордера
ошибка нет связи с сервером сразу будет, даже без проверки
я на открытие ордера так не попадал, а на закрытие ордера так и было - 4 минуты
но я проверяю связь в МТ4, так:
использовать можно как сразу после OnTick() или непосредственно перед отправкой ордера
все эти проверки есть и прошли успешно. (кроме TradeContext, но это был первый трейд, поэтому, думаю, не актуально) в журнале нет сообщений о потере связи.
вопрос не столько во времени, сколько в странной ошибке: что такое таймаут при исполнении ордера? насколько понял, первый фильтр - проверки терминала - ордер прошёл, т.е. оказался к брокера. а вот что дальше - не понятно. пара евродоллар, ликвидность высокая, не исполнить невозможно. обычно устаревшие цены по офф-квотерс не проходят...
я автор робота, не на моём счёте произошло. ко мне претензия от пользователя - сделай чтобы не было такой ошибки. а я первый раз такую вижу более чем за 10 лет написания советников... и не уверен, что в роботе она.
ошибка нет связи с сервером сразу будет, даже без проверки
ошибка может быть не в пропадании связи, а в появлении)
При восстановлении коннекта происходит поиск наилучшего сервера - перебор подключений. То есть нужно ждать какое-то время пока подключение "устаканится".
Я ставлю паузу в 10 сек, на восстановление торгового окружения.
...иначе могут быть даже двойные ордера.
ошибка может быть не в пропадании связи, а в появлении)
При восстановлении коннекта происходит поиск наилучшего сервера - перебор подключений. То есть нужно ждать какое-то время пока подключение "устаканится".
Я ставлю паузу в 10 сек, на восстановление торгового окружения.
...иначе могут быть даже двойные ордера.
не попадал в такую ситуацию, спасибо, буду знать
а я первый раз такую вижу более чем за 10 лет написания советников... и не уверен, что в роботе она.
думаю что это бонусный счет от брокера, я так же ошибку искал и не мог найти, пока не узнал на каком сервере и сам не проверил
и если не ошибаюсь, то руками может сервер и дать закрыть ордер
ошибка может быть не в пропадании связи, а в появлении)
не мой случай (в логе нет потерь связи), но на ус намотаю, что такое может быть.
думаю что это бонусный счет от брокера, я так же ошибку искал и не мог найти, пока не узнал на каком сервере и сам не проверил
уточню, что за счёт, спасибо за идею.
все эти проверки есть и прошли успешно. (кроме TradeContext, но это был первый трейд, поэтому, думаю, не актуально) в журнале нет сообщений о потере связи.
странный ордер - почему нет цены? по любой цене?пс. ну и сейчас праздники - ограничено всё
рынок точно был открыт? были аск/бид?
странный ордер - почему нет цены? по любой цене?пс. ну и сейчас праздники - ограничено всё
рынок точно был открыт? были аск/бид?
время было торговое, 7го, вроде, обычный день был. аски/биды точно были - это копир - заметили потому что это была сетка из 3х ордеров. 2 открылись, а третий вот с такой ошибкой. При этом копирование было с мастера на 3 аккаунта - только на одном вот так случилось.
отсутствие цены действительно странно, может потому что исполнение рыночное? - все равно ведь откроется, при Market Execution проскальзывание игнорируется.