Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260 - страница 2
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И вправду, настолько всё фигово, что народ толпами валит на форекс в надежде обогатится :)
Metatrader 4 версия 1260 от 24 января 2020.
Не могу загрузить историю котировок. Грузится только 2050 последних баров истории. Пробовал на 2 валютах.
2020.02.17 22:55:55.861 HistoryCenter: cannot connect to history.metaquotes.net:80
2020.02.17 22:55:34.861 HistoryCenter: GBPUSD_2005_10 loaded (99 kb)
2020.02.17 22:55:34.661 HistoryCenter: GBPUSD_2005_09 loaded (104 kb)
2020.02.17 22:55:34.421 HistoryCenter: GBPUSD_2005_08 loaded (112 kb)
2020.02.17 22:55:34.181 HistoryCenter: GBPUSD_2005_07 loaded (108 kb)
2020.02.17 22:55:33.941 HistoryCenter: GBPUSD_2005_06 loaded (112 kb)
2020.02.17 22:55:33.651 HistoryCenter: GBPUSD_2005_05 loaded (104 kb)
2020.02.17 22:55:33.411 HistoryCenter: GBPUSD_2005_04 loaded (98 kb)
2020.02.17 22:55:33.171 HistoryCenter: GBPUSD_2005_03 loaded (104 kb)
2020.02.17 22:55:32.931 HistoryCenter: GBPUSD_2005_02 loaded (92 kb)
2020.02.17 22:55:32.741 HistoryCenter: GBPUSD_2005_01 loaded (100 kb)
2020.02.17 22:55:32.501 HistoryCenter: GBPUSD_2004_12 loaded (110 kb)
2020.02.17 22:55:32.261 HistoryCenter: GBPUSD_2004_11 loaded (102 kb)
2020.02.17 22:55:32.031 HistoryCenter: GBPUSD_2004_10 loaded (96 kb)
2020.02.17 22:55:31.791 HistoryCenter: GBPUSD_2004_09 loaded (100 kb)
2020.02.17 22:55:31.541 HistoryCenter: GBPUSD_2004_08 loaded (111 kb)
2020.02.17 22:55:31.311 HistoryCenter: GBPUSD_2004_07 loaded (115 kb)
2020.02.17 22:55:31.071 HistoryCenter: GBPUSD_2004_06 loaded (118 kb)
2020.02.17 22:55:30.831 HistoryCenter: GBPUSD_2004_05 loaded (112 kb)
2020.02.17 22:55:30.591 HistoryCenter: GBPUSD_2004_04 loaded (113 kb)
2020.02.17 22:55:30.351 HistoryCenter: GBPUSD_2004_03 loaded (119 kb)
2020.02.17 22:55:30.111 HistoryCenter: GBPUSD_2004_02 loaded (101 kb)
2020.02.17 22:55:29.881 HistoryCenter: GBPUSD_2004_01 loaded (107 kb)
2020.02.17 22:55:29.641 HistoryCenter: GBPUSD_2003_12 loaded (105 kb)
2020.02.17 22:55:29.401 HistoryCenter: GBPUSD_2003_11 loaded (96 kb)
2020.02.17 22:55:29.201 HistoryCenter: GBPUSD_2003_10 loaded (113 kb)
2020.02.17 22:55:28.961 HistoryCenter: GBPUSD_2003_09 loaded (108 kb)
2020.02.17 22:55:28.731 HistoryCenter: GBPUSD_2003_08 loaded (101 kb)
2020.02.17 22:55:28.491 HistoryCenter: GBPUSD_2003_07 loaded (113 kb)
Уважаемые MetaQuotes, программисты и трейдеры! Раньше на странице " Учебник по MQL4" "https://book.mql4.com/ru можно было скачать учебник по MQL4 Сергея Ковалева и " Справочник MQL4" https://docs.mql4.com/ru. Которые скачивал лет 5-6 назад, в формате справки, файлы повредились, хотел дать сыну, чтобы изучал. А сейчас зашел, их нет. Попробовал авторизоваться, перебрасывает на https://www.mql5.com/ru. Обновлял страницу, танцевал с бубном, ссылки на скачивание учебника и справочника нет!
Где можно скачать учебник и справочник?! Оффлайн версия нужна. Может есть более новые, после выхода 600 билда MT4?!
Уважаемые MetaQuotes, программисты и трейдеры! Раньше на странице " Учебник по MQL4" "https://book.mql4.com/ru можно было скачать учебник по MQL4 Сергея Ковалева и " Справочник MQL4" https://docs.mql4.com/ru. Которые скачивал лет 5-6 назад, в формате справки, файлы повредились, хотел дать сыну, чтобы изучал. А сейчас зашел, их нет. Попробовал авторизоваться, перебрасывает на https://www.mql5.com/ru. Обновлял страницу, танцевал с бубном, ссылки на скачивание учебника и справочника нет!
Где можно скачать учебник и справочник?! Оффлайн версия нужна. Может есть более новые, после выхода 600 билда MT4?!
mql4.com давно закрыт, учебник Ковалева давно устарел. Новых не выпускалось. Не портите сыну голову, пусть изучает MQL5. По пятерке тоже нет учебника, так как невыгодно его писать.
Пусть сын изучит хотя бы Си (все, что с указателями в С/С++, пропускать, т.к. в MQL есть только псевдоуказатели), потом можно С++ для изучения ООП. С++ и MQL5 конечно различаются, но лучшего варианта я не вижу.
Вот набор курсов, большинство бесплатные, на русском.
Курсы С++
Курсы Си
=)
И вправду, настолько всё фигово, что народ толпами валит на форекс в надежде обогатится :)
А то! У одной подруги, тоже торговала, на стене перед компом висели картинки а-ля вот таких.
А по всей квартире и даже в туалете были развешаны жизнеутверждающие аффирмации. Бывало сидишь там, читаешь и набираешься ж/утверждения!
Помню, я ей говорил, что вместо привлечения удачи не плохо бы наконец узнать, что такое спред, маржа и т.д., а уже потом оптимистично сливать депо. Куда там, просто я ничего не понимаю в технике сбычи мечт!
Metatrader 4 версия 1260 от 24 января 2020.
Не могу загрузить историю котировок. Грузится только 2050 последних баров истории. Пробовал на 2 валютах.
2020.02.17 22:55:55.861 HistoryCenter: cannot connect to history.metaquotes.net:80
2020.02.17 22:55:34.861 HistoryCenter: GBPUSD_2005_10 loaded (99 kb)
2020.02.17 22:55:34.661 HistoryCenter: GBPUSD_2005_09 loaded (104 kb)
2020.02.17 22:55:34.421 HistoryCenter: GBPUSD_2005_08 loaded (112 kb)
2020.02.17 22:55:34.181 HistoryCenter: GBPUSD_2005_07 loaded (108 kb)
2020.02.17 22:55:33.941 HistoryCenter: GBPUSD_2005_06 loaded (112 kb)
2020.02.17 22:55:33.651 HistoryCenter: GBPUSD_2005_05 loaded (104 kb)
2020.02.17 22:55:33.411 HistoryCenter: GBPUSD_2005_04 loaded (98 kb)
2020.02.17 22:55:33.171 HistoryCenter: GBPUSD_2005_03 loaded (104 kb)
2020.02.17 22:55:32.931 HistoryCenter: GBPUSD_2005_02 loaded (92 kb)
2020.02.17 22:55:32.741 HistoryCenter: GBPUSD_2005_01 loaded (100 kb)
2020.02.17 22:55:32.501 HistoryCenter: GBPUSD_2004_12 loaded (110 kb)
2020.02.17 22:55:32.261 HistoryCenter: GBPUSD_2004_11 loaded (102 kb)
2020.02.17 22:55:32.031 HistoryCenter: GBPUSD_2004_10 loaded (96 kb)
2020.02.17 22:55:31.791 HistoryCenter: GBPUSD_2004_09 loaded (100 kb)
2020.02.17 22:55:31.541 HistoryCenter: GBPUSD_2004_08 loaded (111 kb)
2020.02.17 22:55:31.311 HistoryCenter: GBPUSD_2004_07 loaded (115 kb)
2020.02.17 22:55:31.071 HistoryCenter: GBPUSD_2004_06 loaded (118 kb)
2020.02.17 22:55:30.831 HistoryCenter: GBPUSD_2004_05 loaded (112 kb)
2020.02.17 22:55:30.591 HistoryCenter: GBPUSD_2004_04 loaded (113 kb)
2020.02.17 22:55:30.351 HistoryCenter: GBPUSD_2004_03 loaded (119 kb)
2020.02.17 22:55:30.111 HistoryCenter: GBPUSD_2004_02 loaded (101 kb)
2020.02.17 22:55:29.881 HistoryCenter: GBPUSD_2004_01 loaded (107 kb)
2020.02.17 22:55:29.641 HistoryCenter: GBPUSD_2003_12 loaded (105 kb)
2020.02.17 22:55:29.401 HistoryCenter: GBPUSD_2003_11 loaded (96 kb)
2020.02.17 22:55:29.201 HistoryCenter: GBPUSD_2003_10 loaded (113 kb)
2020.02.17 22:55:28.961 HistoryCenter: GBPUSD_2003_09 loaded (108 kb)
2020.02.17 22:55:28.731 HistoryCenter: GBPUSD_2003_08 loaded (101 kb)
2020.02.17 22:55:28.491 HistoryCenter: GBPUSD_2003_07 loaded (113 kb)
А что у вас стоит в Сервис-Настройки-Графики-Макс. баров в окне? Я поставил на новом счете 65000, вот попробовал скачать, 65000 и скачалось, все ок, билд 1262 от 11.02.2020. Более двух месяцев истории.
А что у вас стоит в Сервис-Настройки-Графики-Макс. баров в окне?
не думаю, что в этом дело: ошибка cannot connect to history.metaquotes.net:80, т.е. проблема, с другой стороны. просто позже попробовать нужно
Сбой в MetaEditor, когда я пытаюсь использовать окно поиска «Найти в файлах». Есть идеи, как это исправить? (Сборка 2302).
Сбой в MetaEditor, когда я пытаюсь использовать окно поиска «Найти в файлах». Есть идеи, как это исправить? (Сборка 2302).
Скорее всего, пользуетесь этой работой. Там за счет mklink получается бесконечное вложение папок. Поэтому ME крашится.
Скорее всего, чтобы решить проблему, нужно на время отменить mklink.
Скорее всего, пользуетесь этой работой . Там за счет mklink получается бесконечное вложение папок. Поэтому ME крашится.
Скорее всего, чтобы решить проблему, нужно на время отменить mklink.