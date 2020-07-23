Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260 - страница 6

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bobsxxxx:
Функция MathRound() возвращает значение округленное до ближайшего целого, но с типом double. Почему бы не возвращать сразу целый тип int? Чтобы потом не преобразовывать дополнительно.

Потому что может произойти переполнение. Приведите к int значение функции с аргументом 3147483647.5. 

 

Баг с отрисовкой графических объектов.  Если быстро скроллить график влево-вправо в процессе отрисовки объектов, то часть объектов рисуется не там, где положено.

Вот пример. У выделенной линии время не соответствует её расположению на экране. Она должна быть за пределами экрана. Аналогично и для всех соседних линий.  Принудительная перерисовка экрана не помогает.


 
Привет камрады! 
подскажите: как в МТ4 добавить крипту? 
(скачал МТ, а там всего четыре пары BTC, ETH, LTC, XRP) 
как добавить ТОПовые альты, хотя бы 20-30 или это технически не реально или зависит от брокера? я вообще от этого далёкий
 
LeyBarma:
Привет камрады! 
подскажите: как в МТ4 добавить крипту? 
(скачал МТ, а там всего четыре пары BTC, ETH, LTC, XRP) 
как добавить ТОПовые альты, хотя бы 20-30 или это технически не реально или зависит от брокера? я вообще от этого далёкий

Возможно, что это только те символы, которые установлены по умолчанию. Попробуйте в окне "Обзор рынка" выбрать "Показать все символы" в контекстном меню. Если не обнаружите нужных символов, то тогда все - искать ДЦ, который транслирует котировки требуемого символа.

 
Выше уже жаловался на билд 1260, когда пользовался стареньким ноутом. Теперь специально купил новый, относительно мощный комп (проц FX 6300, 8 Гб памяти) - ситуация почти не изменилась. При переключении ТФ приходится ждать минуты 3, загрузка ЦП в этот момент до 25%, в остальное время 6-20. Открыто 9 окон, шаблон с 9-ю индюками (когда в 2 раза меньше - разницы не заметно). Если от железа ничего не зависит, то спрашивается: чем занимается МТ4 и его разработчик, чтобы такое происходило?
 

cross22:
Выше уже жаловался на билд 1260, когда пользовался стареньким ноутом. Теперь специально купил новый, относительно мощный комп (проц FX 6300, 8 Гб памяти) - ситуация почти не изменилась. При переключении ТФ приходится ждать минуты 3, загрузка ЦП в этот момент до 25%, в остальное время 6-20. Открыто 9 окон, шаблон с 9-ю индюками (когда в 2 раза меньше - разницы не заметно).

Ищите проблему в используемых индикаторах. Скорее всего, тормозят переключение именно они.

чем занимается МТ4

Выполнением кода пользовательского индикатора.

и его разработчик, чтобы такое происходило?

Разработкой МТ5.

Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
Переход на новые рельсы: пользовательские индикаторы в MQL5
  • www.mql5.com
Наконец мы получили возможность попробовать в работе новый торговый терминал - MetaTrader 5. Вне сомнения, продукт заслуживает внимания и имеет множество новых возможностей по сравнению со своим предшественником. Важными преимуществами этой платформы среди прочих являются: Существенно доработанный язык, позволяющий теперь программировать...
 
cross22:
Выше уже жаловался на билд 1260, когда пользовался стареньким ноутом. Теперь специально купил новый, относительно мощный комп (проц FX 6300, 8 Гб памяти) - ситуация почти не изменилась. При переключении ТФ приходится ждать минуты 3, загрузка ЦП в этот момент до 25%, в остальное время 6-20. Открыто 9 окон, шаблон с 9-ю индюками (когда в 2 раза меньше - разницы не заметно). Если от железа ничего не зависит, то спрашивается: чем занимается МТ4 и его разработчик, чтобы такое происходило?

Жаловаться нужно на неэкономные расчёты ваших индикаторов - именно они тормозят переключение графиков так как при переключении графика создаётся новый экземпляр индикатора на нём, и индикатор полностью перерассчитывается.

А если и без переключения графика тоже тормозит, то индикатор и в штатном режиме скорее всего рассчитывает всю историю вместо того, чтобы считать только непосчитанные данные на нулевом (текущем) баре.

 
Ihor Herasko:

Ищите проблему в используемых индикаторах. Скорее всего, тормозят переключение именно они.

Выполнением кода пользовательского индикатора.

Разработкой МТ5.

Artyom Trishkin:

Жаловаться нужно на неэкономные расчёты ваших индикаторов - именно они тормозят переключение графиков так как при переключении графика создаётся новый экземпляр индикатора на нём, и индикатор полностью перерассчитывается.

А если и без переключения графика тоже тормозит, то индикатор и в штатном режиме скорее всего рассчитывает всю историю вместо того, чтобы считать только непосчитанные данные на нулевом (текущем) баре.

Т.е., раньше зти индикаторы были хорошими, а по мере "улучшения" терминала вконец испортились?

Если сможете найти в этих индикаторах незкономный код и - чем черт не шутит - поправить его, буду весьма признателен.

Обнаружил только некорректную работу MarketProfileDWM на графике USDRUR - вешает терминал наглухо.

 

глюки в визуальном тестировании которые появились ещё после

500 билда исправлены или так и забили на них ?



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cross22:

Обнаружил только некорректную работу MarketProfileDWM на графике USDRUR - вешает терминал наглухо.

есть ветка в английской части про этот индикатор. судя по всему, у вас не последняя версия. там есть rev1.1

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