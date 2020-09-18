О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 102
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Я не совсем понял - я из тех, кто опровергает, хоть что-то освоил, не имею склонности к логическому и аналитическому мышлению, и/или в танке? ))) или Вы просто намекнули, чтобы я свое мнение оставил при себе? Или Вы вообще не про меня )) Я просто уже готов свалить с ветки, т.к. ничего нового не происходит.
Я ничего и никому не намекал, не более чем высказал мнение обобщённо
Я как-бы не так давно принял решение не спорить, пусть каждый остаётся при своём мнении, хотя иногда и нарушаю решение, но не часто)
не "по пьяни", и не "накинулся", а указал на чушь, которую ты разносишь.
Ты долго не хотел это признавать. Но в конечном итоге вынужден был признать.
Поэтому не лги.
предыдущий мой пост снова пользует мою ложь
не веришь?
проверяй на деме, не отходя от кассы
смысл - чем дальше от нуля, тем......
и о чудо!
тема ветки!!!
не а
доллар останется с фунтом в продажу и больше ничего
Ну ты сильный математик :)
Х*EURUSD - X*GBPUSD - по-твоему тут останется один доллар с фунтом. Мне добавить нечего.
Хотел тоже показать "фокус"
Ну ты сильный математик :)
Х*EURUSD - X*GBPUSD - по-твоему тут останется один доллар с фунтом. Мне добавить нечего.
я ж так писал
Х*EURUSD - (X+Y)*GBPUSD
Без всяких там приколов, весьма уважать следует того, кто первым рискнёт повторить )
Какие приколы? Вот к примеру повторили публично
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
khorosh, 2020.01.23 19:31
Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.
13.00 это прибыль.
я ж так писал
Х*EURUSD - (X+Y)*GBPUSD
после чего я тебе ответил:
Ты тяпницу начал в четверг?
Парный трейдинг - это совсем "древний мир". Я даже близко не верю, что тут можно что-то выловить стабильно.
Но раз автор высказал гипотезу и ее пытается доказать в "прямом эфире", не будем отказывать себе в удовольствии это наблюдать.
я ж так писал
Х*EURUSD - (X+Y)*GBPUSD
Всё проще: EURUSD | GBPUSD остался EURGBP. Не нужно ничего сверх-математического выдумывать в простейшей задаче.
после чего я тебе ответил:
это домыслы, а началось с этого
как раз кросс и есть не нужная часть