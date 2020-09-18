О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 102

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Maxaxa:
Я не совсем понял - я из тех, кто опровергает, хоть что-то освоил,  не имею склонности к логическому и аналитическому мышлению, и/или в танке? ))) или Вы просто намекнули, чтобы я свое мнение оставил при себе? Или Вы вообще не про меня )) Я просто уже готов свалить с ветки, т.к. ничего нового не происходит.

Я ничего и никому не намекал, не более чем высказал мнение обобщённо

Я как-бы не так давно принял решение не спорить, пусть каждый остаётся при своём мнении, хотя иногда и нарушаю решение, но не часто)


 
Олег avtomat:

не "по пьяни", и не "накинулся", а указал на чушь, которую ты разносишь.

Ты долго не хотел это признавать. Но в конечном итоге вынужден был признать.

Поэтому не лги.

предыдущий мой пост снова пользует мою ложь

не веришь?

проверяй на деме, не отходя от кассы

смысл - чем дальше от нуля, тем......

и о чудо!

тема ветки!!!

 
Renat Akhtyamov:

не а

доллар останется с фунтом в продажу и больше ничего

Ну ты сильный математик :)

Х*EURUSD - X*GBPUSD  - по-твоему тут останется один доллар с фунтом. Мне добавить нечего.

 
Vitaly Muzichenko:

Хотел тоже показать "фокус"

Без всяких там приколов, весьма уважать следует того, кто первым рискнёт повторить )
 
Grigori.S.B:

Ну ты сильный математик :)

Х*EURUSD - X*GBPUSD  - по-твоему тут останется один доллар с фунтом. Мне добавить нечего.

я ж так писал

Х*EURUSD - (X+Y)*GBPUSD

 
Mikhael1983:
Без всяких там приколов, весьма уважать следует того, кто первым рискнёт повторить )

Какие приколы? Вот к примеру повторили публично

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

khorosh, 2020.01.23 19:31

Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.

 

13.00 это прибыль.


 
Renat Akhtyamov:

я ж так писал

Х*EURUSD - (X+Y)*GBPUSD

после чего я тебе ответил:

Ты тяпницу начал в четверг?

 
Есть мнение, что даже из 7-мажоров не сделать синтетик (динамический!), который бы пережил на OOS ровно один цикл возврата для завершения торговли.Лет 5 назад все это забросили.
Парный трейдинг - это совсем "древний мир". Я даже близко не верю, что тут можно что-то выловить стабильно.

Но раз автор высказал гипотезу и ее пытается доказать в "прямом эфире", не будем отказывать себе в удовольствии это наблюдать.
 
Renat Akhtyamov:

я ж так писал

Х*EURUSD - (X+Y)*GBPUSD

Всё проще: EURUSD | GBPUSD остался EURGBP. Не нужно ничего сверх-математического выдумывать в простейшей задаче.

 
Grigori.S.B:

после чего я тебе ответил:

это домыслы, а началось с этого

как раз кросс и есть не нужная часть

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