О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 100
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Если никто не сможет разобраться в ТС и повторить результаты, то это будет самая бестолковая ветка после машинного обучения
Вообще говоря - ветка про неравную вероятность, которая равная.
Народ начинает прозревать. Это обнадеживает. :)
Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.
13.00 это прибыль.
Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга.
У меня коэффициент 0.53
А вообще Рена правильно сказал: "Торгуйте кросс на остаток лота"
У меня коэффициент 0.53
А вообще Рена правильно сказал: "Торгуйте кросс на остаток лота"
У меня коэффициент 0.53
А вообще Рена правильно сказал: "Торгуйте кросс на остаток лота"
Существенного значения не имеет, система мало чувствительна к соотношению лотов. Я тут приводил скрин эквити для двух разных соотношений лотов. Качественно разницы нет.
"Остаток лота", в данном контексте, это что? На примере, если можно)
Ну вот как пост ниже, там открыто 2 позиции с разными лотами, если вычесть 0.5-0.25=0.25 лота
Так вот взять и открыть одну позицию по кроссу EURGBP 0.25 лотом. Всё
Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.
13.00 это прибыль.
Когда планируете закрывать, есть какая-то техника?
P.S. Самое сложное в трейдинге, это выйти с рынка.
Ну вот как пост ниже, там открыто 2 позиции с разными лотами, если вычесть 0.5-0.25=0.25 лота
Так вот взять и открыть одну позицию по кроссу EURGBP 0.25 лотом. Всё
Понял, спасибо! Но не соглашусь ))
у этих пар разные "потенциалы" - потенциальные возможности в текущий момент времени. Я их учитываю, и знаете, все хорошо ))
Понял, спасибо! Но не соглашусь ))
у этих пар разные "потенциалы" - потенциальные возможности в текущий момент времени. Я их учитываю, и знаете, все хорошо ))
Да Я уже приводил примеры, что торговля одним кроссом ничем не отличается от торговли его мажором.