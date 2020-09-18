О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 100

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Ivan Butko:
Если никто не сможет разобраться в ТС и повторить результаты, то это будет самая бестолковая ветка после машинного обучения
Вообще говоря - ветка про неравную вероятность, которая равная.
 
Maxaxa:
Вообще говоря - ветка про неравную вероятность, которая равная.

Народ начинает прозревать. Это обнадеживает. :)

 

Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.

 

13.00 это прибыль.

 
khorosh:

Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга.

У меня коэффициент 0.53

А вообще Рена правильно сказал: "Торгуйте кросс на остаток лота"

 
Vitaly Muzichenko:

У меня коэффициент 0.53

А вообще Рена правильно сказал: "Торгуйте кросс на остаток лота"

"Остаток лота", в данном контексте, это что? На примере, если можно)
 
Vitaly Muzichenko:

У меня коэффициент 0.53

А вообще Рена правильно сказал: "Торгуйте кросс на остаток лота"


Существенного значения не имеет, система мало чувствительна к соотношению лотов. Я тут приводил скрин эквити для двух разных соотношений лотов. Качественно разницы нет.

 
Maxaxa:
"Остаток лота", в данном контексте, это что? На примере, если можно)

Ну вот как пост ниже, там открыто 2 позиции с разными лотами, если вычесть 0.5-0.25=0.25 лота

Так вот взять и открыть одну позицию по кроссу EURGBP 0.25 лотом. Всё

 
khorosh:

Я , наконец, остановился на одном из вариантов своего индикатора для парного трейдинга. Вот около пол часа прошло после входа, а уже есть прибыль.

13.00 это прибыль.

Когда планируете закрывать, есть какая-то техника?

P.S. Самое сложное в трейдинге, это выйти с рынка.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну вот как пост ниже, там открыто 2 позиции с разными лотами, если вычесть 0.5-0.25=0.25 лота

Так вот взять и открыть одну позицию по кроссу EURGBP 0.25 лотом. Всё

Понял, спасибо! Но не соглашусь ))

у этих пар разные "потенциалы" - потенциальные возможности в текущий момент времени. Я их учитываю, и знаете, все хорошо ))

 
Maxaxa:

Понял, спасибо! Но не соглашусь ))

у этих пар разные "потенциалы" - потенциальные возможности в текущий момент времени. Я их учитываю, и знаете, все хорошо ))

Да Я уже приводил примеры, что торговля одним кроссом ничем не отличается от торговли его мажором.

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