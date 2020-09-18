О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 110

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Vitaly Muzichenko:

Все расчёты на М30, это оказался оптимальный вариант

А я по примеру ТС на М5. Хотел на М15 перейти(меньше шума). Но потом просто период сглаживания в индикаторе подобрал подходящий и остался на М5.

 
khorosh:

А я по примеру ТС на М5. Хотел на М15 перейти(меньше шума). Но потом просто период сглаживания в индикаторе подобрал подходящий и остался на М5.

Ну Я это практикую не первый день и пришёл к выводу, что оптимально М30. На М5 Вам сильно мешает спред. На Н1 получаются ранние входы

 
khorosh:

А я по примеру ТС на М5. Хотел на М15 перейти(меньше шума). Но потом просто период сглаживания в индикаторе подобрал подходящий и остался на М5.

Не знаю что там у вас показывает, но у меня явно видно то, что ближайшие 2-3 сессии по евро и фунту сигналов не будет. Да и Я вовремя закрыл EURGBP, так-как сигнал ослаб, и движение могло быть куда угодно, что и подтверждается по прошествии времени.

 
Vitaly Muzichenko:

Не знаю что там у вас показывает, но у меня явно видно то, что ближайшие 2-3 сессии по евро и фунту сигналов не будет. Да и Я вовремя закрыл EURGBP, так-как сигнал ослаб, и движение могло быть куда угодно, что и подтверждается по прошествии времени.

да им не до этого

ка бы на мозоль давишь...

раздвижка продолжится счас

 

Сейчас можно входить в лонг по AUDNZD

Просмотр сделан через CAD, вход запоздавший, но актуален. Профит ~10пп


 
Vitaly Muzichenko:

Не знаю что там у вас показывает, но у меня явно видно то, что ближайшие 2-3 сессии по евро и фунту сигналов не будет. Да и Я вовремя закрыл EURGBP, так-как сигнал ослаб, и движение могло быть куда угодно, что и подтверждается по прошествии времени.

 Я рассчитываю на  3-ю волну EURGBP. Сейчас вроде во 2-й коррекционной волне цена находится.. 

 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас можно входить в лонг по AUDNZD

Просмотр сделан через CAD, вход запоздавший, но актуален. Профит ~10пп


а по мне так AUDJPY   баить сейчас

 
Anatolii Zainchkovskii:

а по мне так AUDJPY   баить сейчас


Рано, не развернулись

 
Anatolii Zainchkovskii:

а по мне так AUDJPY   баить сейчас

У меня показывает что ещё рано - расхождение маленькое и не окончилось. Сигнала нет, а вот если просто посмотреть на пару, то да, можно ждать разворот.


khorosh:

 Я рассчитываю на  3-ю волну EURGBP. Сейчас вроде во 2-й коррекционной волне цена находится.. 

Но мы здесь торгуем не волны, то с другой оперы :)

 
khorosh:

 Я рассчитываю на  3-ю волну EURGBP. Сейчас вроде во 2-й коррекционной волне цена находится.. 

Ну вот и 3-я пошла, легка на помине.)

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