О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все расчёты на М30, это оказался оптимальный вариант
А я по примеру ТС на М5. Хотел на М15 перейти(меньше шума). Но потом просто период сглаживания в индикаторе подобрал подходящий и остался на М5.
А я по примеру ТС на М5. Хотел на М15 перейти(меньше шума). Но потом просто период сглаживания в индикаторе подобрал подходящий и остался на М5.
Ну Я это практикую не первый день и пришёл к выводу, что оптимально М30. На М5 Вам сильно мешает спред. На Н1 получаются ранние входы
А я по примеру ТС на М5. Хотел на М15 перейти(меньше шума). Но потом просто период сглаживания в индикаторе подобрал подходящий и остался на М5.
Не знаю что там у вас показывает, но у меня явно видно то, что ближайшие 2-3 сессии по евро и фунту сигналов не будет. Да и Я вовремя закрыл EURGBP, так-как сигнал ослаб, и движение могло быть куда угодно, что и подтверждается по прошествии времени.
Не знаю что там у вас показывает, но у меня явно видно то, что ближайшие 2-3 сессии по евро и фунту сигналов не будет. Да и Я вовремя закрыл EURGBP, так-как сигнал ослаб, и движение могло быть куда угодно, что и подтверждается по прошествии времени.
да им не до этого
ка бы на мозоль давишь...
раздвижка продолжится счас
Сейчас можно входить в лонг по AUDNZD
Просмотр сделан через CAD, вход запоздавший, но актуален. Профит ~10пп
Не знаю что там у вас показывает, но у меня явно видно то, что ближайшие 2-3 сессии по евро и фунту сигналов не будет. Да и Я вовремя закрыл EURGBP, так-как сигнал ослаб, и движение могло быть куда угодно, что и подтверждается по прошествии времени.
Я рассчитываю на 3-ю волну EURGBP. Сейчас вроде во 2-й коррекционной волне цена находится..
Сейчас можно входить в лонг по AUDNZD
Просмотр сделан через CAD, вход запоздавший, но актуален. Профит ~10пп
а по мне так AUDJPY баить сейчас
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPNZD, M5, 2020.01.24
Alpari International, MetaTrader 4, Real
а по мне так AUDJPY баить сейчас
Рано, не развернулись
а по мне так AUDJPY баить сейчас
У меня показывает что ещё рано - расхождение маленькое и не окончилось. Сигнала нет, а вот если просто посмотреть на пару, то да, можно ждать разворот.
Я рассчитываю на 3-ю волну EURGBP. Сейчас вроде во 2-й коррекционной волне цена находится..
Но мы здесь торгуем не волны, то с другой оперы :)
Я рассчитываю на 3-ю волну EURGBP. Сейчас вроде во 2-й коррекционной волне цена находится..
Ну вот и 3-я пошла, легка на помине.)