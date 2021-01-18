не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
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3. Internet Explorer
У меня установлена 11 версия -
и настройки я проверяю так: если я могу отправить личное сообщение кому-то прямо из терминала без проблем (без выскакивания каки-то окон безопасности от Internet Explorer) - то настройки нормальные.
А у вас?
Вы не спешите (мы с утра постами и в личке беседуем ...). Я протсо буду постить то, что нужно для рассмотрения возможного бага, авы можете к завтрому подготовить это всё).
скрин по вкладке сообщество -это где мне нужно сделать
в терминале залогинился
Я не про торговый счет.
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Вы не спешите. Тут ваши посты на форуме с утра (даже в англ части один был на рус языке).
Вы просто читайте что я делаю (а я делаю то, что попросит сервис деск, если у меня будет такой же баг и я попрошу помощи там или на форуме).
Вы доблны представить тоже самое (не словами, а логами и скриншотами).
еще скрин с терминала
Делайте то, что я сделал как 1, 2, 3, ...
снимок 7 и 8 подтверждает что у меня все норм или нет?
Делайте как я (такие же скриншоты).
И где лог?
Просто делайте как я - 1, 2, 3, ...
И тогда, если это действительно баг - то можно подчистить ветку, и послать ее линк в сервис.
А без доказательств (тех деталей) - бесполезно.
Вы же я утра посты делаете ... а я успеваю скрины у себя делать и вам отвечать ...
Вы прочтите, а завтра сделаете скрины по этим 1, 2, 3, 4, ... все равно завтра воскресенье.