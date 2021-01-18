не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть - страница 2

Новый комментарий
 

3. Internet Explorer
У меня установлена 11 версия -

и настройки я проверяю так: если я могу отправить личное сообщение кому-то прямо из терминала без проблем (без выскакивания каки-то окон безопасности от Internet Explorer) - то настройки нормальные.

А у вас?

Вы не спешите (мы с утра постами и в личке беседуем ...). Я протсо буду постить то, что нужно для рассмотрения возможного бага, авы можете к завтрому подготовить это всё).

 
qweas:
скрин по вкладке сообщество -это где мне нужно сделать
В Метатрейдере - меню Сервис - Настройки - Сообщество.
 
еще скрин с терминала
Файлы:
dg6i40_8.PNG  105 kb
 
qweas:
в терминале залогинился

Я не про торговый счет.

----------------

Вы не спешите. Тут ваши посты на форуме с утра (даже в англ части один был на рус языке).
Вы просто читайте что я делаю (а я делаю то, что попросит сервис деск, если у меня будет такой же баг и я попрошу помощи там или на форуме).
Вы доблны представить тоже самое (не словами, а логами и скриншотами).

 
сделал все скрины . но мне кажется что это все из за того что продукт снят с маркета. в маркете нажимаю на советник и он сразу выдает что удален . я даже до терминала не дошел
 
qweas:
еще скрин с терминала
Не надо скрин с терминала.
Делайте то, что я сделал как 1, 2, 3, ...
 
снимок 7 и 8 подтверждает что у меня все норм или нет?
 
с терминала на английском могу писать .перевожу на русский и идут значки
 
qweas:
снимок 7 и 8 подтверждает что у меня все норм или нет?

Делайте как я (такие же скриншоты).
И где лог?
Просто делайте как я - 1, 2, 3, ...
И тогда, если это действительно баг - то можно подчистить ветку, и послать ее линк в сервис.
А без доказательств (тех деталей) - бесполезно.
Вы же я утра посты делаете ... а я успеваю скрины у себя делать и вам отвечать ...

Вы прочтите, а завтра сделаете скрины по этим 1, 2, 3, 4, ... все равно завтра воскресенье.

 
с терминала могу писать
Файлы:
k09eyh_9.PNG  127 kb
123456
Новый комментарий