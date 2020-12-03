Как сделать советник что бы сразу покупал или продавал MQL4

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Как сделать советник что бы без анализа индикаторов совершал сразу 2 покупки или продажи, и после закрытия обеих ордеров сразу же совершал покупку или продажу  на MQL4. Буду очень благодарен кто мне поможет в этом вопросе. 
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Покупки или продажи? Когда покупки, а когда продажи?

Если две покупки, то что между ними? Расстояние, время, ещё что...

Какое закрытие? Стоп и тейк, или условие какое...

Новое открытие после закрытия обоих или после закрытия одного.


Точный вопрос - половина правильного ответа.

 
Aleksei Stepanenko:

Покупки или продажи? Когда покупки, а когда продажи?

Если две покупки, то что между ними? Расстояние, время, ещё что...

Какое закрытие? Стоп и тейк, или условие какое...

Новое открытие после закрытия обоих или после закрытия одного.


Точный вопрос - половина правильного ответа.


Без временных рамок  просто покупка либо продажа (регулировать в программе либо все покупки либо продажи либо один продажа другая покупка) . открытие неважно с какой цены просто чтобы открывало  затем автоматически выставляло стоп и тейк. Новое открытие после закрытия обоих , как только закроются оба так сразу же открываются 2 следующих. 

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#property version   "1.00"
#property strict

enum My{buy/*покупка*/, sell/*продажа*/};
input My Order1Type=buy;      //Тип первого ордера
input My Order2Type=sell;     //Тип второго ордера

input int StopLoss=1000;      //Уровень убытка, пункты
input int TakeProfit=1000;    //Уровень прибыли, пункты

input  double Lot=0.1;        //Размер лота
sinput int Magic=10001;       //Номер советника

string symbol;
int ticket;
MqlTick tick;
int digits;
double point;

double price, loss, take;
color ccolor;

int OnInit()
   {
   symbol=Symbol();
   digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS);
   point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   return(INIT_SUCCEEDED);
   }

void OnDeinit(const int reason)
   {
   
   }

void OnTick()
   {
   if(!FindOrder(Magic,symbol))
      {
      SymbolInfoTick(symbol,tick);

      if(Order1Type==buy)
         {
         price=NormalizeDouble(tick.ask,digits);
         loss=(StopLoss!=0)?NormalizeDouble(price-point*StopLoss,digits):0;
         take=(TakeProfit!=0)?NormalizeDouble(price+point*TakeProfit,digits):0;
         ccolor=clrBlue;
         }
      else
         {
         price=NormalizeDouble(tick.bid,digits);      
         loss=(StopLoss!=0)?NormalizeDouble(price+point*StopLoss,digits):0;
         take=(TakeProfit!=0)?NormalizeDouble(price-point*TakeProfit,digits):0;
         ccolor=clrRed;
         }   
      ticket=OrderSend(symbol,(Order1Type==buy?OP_BUY:OP_SELL),Lot,price,2*(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_SPREAD),loss,take,NULL,Magic,0,ccolor);
      
      if(Order2Type==buy)
         {
         price=NormalizeDouble(tick.ask,digits);
         loss=(StopLoss!=0)?NormalizeDouble(price-point*StopLoss,digits):0;
         take=(TakeProfit!=0)?NormalizeDouble(price+point*TakeProfit,digits):0;
         ccolor=clrBlue;
         }
      else
         {
         price=NormalizeDouble(tick.bid,digits);      
         loss=(StopLoss!=0)?NormalizeDouble(price+point*StopLoss,digits):0;
         take=(TakeProfit!=0)?NormalizeDouble(price-point*TakeProfit,digits):0;
         ccolor=clrRed;
         }   
      ticket=OrderSend(symbol,(Order2Type==buy?OP_BUY:OP_SELL),Lot,price,2*(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_SPREAD),loss,take,NULL,Magic,0,ccolor);
      }
   }
   
bool FindOrder(int eMagicNumber, string eSymbol)
   {
   int eIterator, eTotal=OrdersTotal();
   for(eIterator=0; eIterator<eTotal; eIterator++)
      {
      if(!OrderSelect(eIterator,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) continue;
      if(OrderSymbol()!=eSymbol) continue;
      if(OrderMagicNumber()!=eMagicNumber) continue;
      if(OrderType()!=OP_BUY && OrderType()!=OP_SELL) continue;
      return(true);
      }
   return(false);
   }
  
не проверял, но по идее...
 
Aleksei Stepanenko:
не проверял, но по идее...
да то все получилось спасибо огромное !  Теперь буду тестить и чувствую очень долго ! надеюсь у меня все получиться !  еще раз Огромное Спасибо за помощь ! желаю успехов во всех начинаниях и в личной и финансовой жизни .
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О, спасибо, и Вам удачи!
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