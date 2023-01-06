Как преобразовать кэш файл оптимизации .opt в XML?

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Здравствуйте.


Раньше можно было открыть XML файл оптимизации в экселе и сделать глубокий анализ результатов.


Сейчас это файл .opt, как его преобразовать в XML?

 
 
 

Здравствуйте.

Из OPT файла получить XML  не проблема, а можно ли сделать обратное преобразование?

 
Mikhail Shikin #:

Из OPT файла получить XML  не проблема, а можно ли сделать обратное преобразование?

Оба формата файлов открытые, поэтому техническая возможность существует через тот же Фриланс.

 
Mikhail Shikin #:

Здравствуйте.

Из OPT файла получить XML  не проблема, а можно ли сделать обратное преобразование?

Полная конвертация невозможна, потому что в opt-файле хранится больше показателей, чем экспортируется в XML.

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