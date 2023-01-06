Как преобразовать кэш файл оптимизации .opt в XML?
Здравствуйте.
Из OPT файла получить XML не проблема, а можно ли сделать обратное преобразование?
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Здравствуйте.
Раньше можно было открыть XML файл оптимизации в экселе и сделать глубокий анализ результатов.
Сейчас это файл .opt, как его преобразовать в XML?