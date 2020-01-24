Спред
- Что такое ПУНКТ?
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- Индикаторы: i-UrovenZero
Просто получается так, что если допустим есть такой брокер у которого будет спред При пяти знаках равен 1 - 5 пунктов плавающей. Без комиссий. То все, я стану миллионером уже через 2 дня. Но я таких не видел брокеров.
Всем миром указывают спреды в пунктах.
Вот первый попавшийся ДЦ с пятью знаками, впрочем они сейчас все такие
Всем миром указывают спреды в пунктах.
Вот первый попавшийся ДЦ с пятью знаками, впрочем они сейчас все такие
Вы наверно не поняли. Спрэд равен 0,2 но комиссия то будет равна единице. И теперь получается что вы все равно отдадите 1,2. А не тому что вам указали 0.2
Вы наверно не поняли. Спрэд равен 0,2 но комиссия то будет равна единице. И теперь получается что вы все равно отдадите 1,2. А не тому что вам указали 0.2
Ну конечно, это ECN-счета, если на них сложить расходы комиссия+спред, то получится STP, но STP удобен тем, что сразу видно расходы, ещё до входа в рынок.
И заметьте, для каждой пары на ECN разная комиссия на 1 лот
Ну конечно, это ECN-счета, если на них сложить расходы комиссия+спред, то получится STP, но STP удобен тем, что сразу видно расходы, ещё до входа в рынок.
И заметьте, для каждой пары на ECN разная комиссия на 1 лот
А вот так вот? хорошо покажите мне какой либо счет при котором не будет комиссии и спред на 5 знаках будет равняться от 1 до 5 спрэда. Не обязательно что он должен равняться именно от 1 до 5 это примерно но без комиссии и на 5 знаках.
А вот так вот? хорошо покажите мне какой либо счет при котором не будет комиссии и спред на 5 знаках будет равняться от 1 до 5 спрэда. Не обязательно что он должен равняться именно от 1 до 5 это примерно но без комиссии и на 5 знаках.
Заглянул в свой старый ДЦ, не торгую там уже около полу-года, был по евро/доллар 0.3-0.5пп. Сейчас пока 1.1, или подняли, или связано с праздниками - мелковато ликвидности.
Ну конечно, это ECN-счета, если на них сложить расходы комиссия+спред, то получится STP, но STP удобен тем, что сразу видно расходы, ещё до входа в рынок.
И заметьте, для каждой пары на ECN разная комиссия на 1 лот
С одной стороны это удобство. Но с другой...
При большой волатильности и ночного флета, спред расширяется с одинаковым коэффициентом для любых счетов.
Если ECN 0.2 + 1 = 1.2, а STP тоже 1.2, то при коэффициенте, к примеру = 2, ECN станет 0,2*2+1=1,4, а STP 1,2*2=2,4. Есть разница? А коэффициент бывает и больше 2...
)))
- forexbenchmark.com
Конечно, комиссию раньше просто включали в спред (так называемый марк-ап) для удобства простых смертных.
Сейчас можно отделить мух от котлет, а за комиссию поторговаться (если делаете хорошие объемы).
А еще совсем не лишним будет оценить проскользы, они, если систематические, влияют на результат не меньше спреда.
У меня есть бесплатная тулза для просчета всех этих цифр, обращайтесь (тут не выкладываю, ибо злой модератор удалит).
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