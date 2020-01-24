Спред

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Такой вопрос может чего то я не понимаю. Спрэд. Последнее время в качестве рекламы или какой то еще информации, брокеры начали говорить о том что у них самый низкий спред. Но по сути они обманывают. Давайте разберем вопрос. 
В некой брокерской конторе указано, что у нас спрэд равен 1 - 5. Но по сути он остался не 5 или 1 а как был плавающий от 1 пункта так и остался. 
То есть вместо  спрэда на 4 знаков где он равен 1 - 2. Они говорят что у них на 5 знаков он равен от 1 до 5. 
Но это не так есть такой пункт как комиссия. Она обычно фиксирована и равняется у моего брокера например 10. Получается что нам просто поменяли название ,а все осталось так как  есть ,или я чего то не знаю или есть действительно брокеры у которых При пяти знаках действительно есть такой спрэд равен 1 - 5
 
Просто получается так, что если допустим есть такой брокер у которого будет спред При пяти знаках равен 1 - 5 пунктов плавающей. Без комиссий. То все, я стану миллионером уже через 2 дня. Но я таких не видел брокеров.
 
Sonik2411:
Просто получается так, что если допустим есть такой брокер у которого будет спред При пяти знаках равен 1 - 5 пунктов плавающей. Без комиссий. То все, я стану миллионером уже через 2 дня. Но я таких не видел брокеров.

Всем миром указывают спреды в пунктах. 

Вот первый попавшийся ДЦ с пятью знаками, впрочем они сейчас все такие


 
Vitaly Muzichenko:

Всем миром указывают спреды в пунктах. 

Вот первый попавшийся ДЦ с пятью знаками, впрочем они сейчас все такие


Вы наверно не поняли. Спрэд равен 0,2  но комиссия то будет равна единице. И теперь получается что вы все равно отдадите 1,2. А не тому что вам указали 0.2

 
Sonik2411:

Вы наверно не поняли. Спрэд равен 0,2  но комиссия то будет равна единице. И теперь получается что вы все равно отдадите 1,2. А не тому что вам указали 0.2

Ну конечно, это ECN-счета, если на них сложить расходы комиссия+спред, то получится STP, но STP удобен тем, что сразу видно расходы, ещё до входа в рынок.

И заметьте, для каждой пары на ECN разная комиссия на 1 лот

 
Vitaly Muzichenko:

Ну конечно, это ECN-счета, если на них сложить расходы комиссия+спред, то получится STP, но STP удобен тем, что сразу видно расходы, ещё до входа в рынок.

И заметьте, для каждой пары на ECN разная комиссия на 1 лот

А вот так вот? хорошо покажите мне какой либо счет при котором не будет комиссии и спред на 5 знаках будет равняться от 1 до 5 спрэда. Не обязательно что он должен равняться именно от 1 до 5 это примерно но без комиссии и на 5 знаках.

 
Sonik2411:

А вот так вот? хорошо покажите мне какой либо счет при котором не будет комиссии и спред на 5 знаках будет равняться от 1 до 5 спрэда. Не обязательно что он должен равняться именно от 1 до 5 это примерно но без комиссии и на 5 знаках.

Заглянул в свой старый ДЦ, не торгую там уже около полу-года, был по евро/доллар 0.3-0.5пп. Сейчас пока 1.1, или подняли, или связано с праздниками - мелковато ликвидности.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну конечно, это ECN-счета, если на них сложить расходы комиссия+спред, то получится STP, но STP удобен тем, что сразу видно расходы, ещё до входа в рынок.

И заметьте, для каждой пары на ECN разная комиссия на 1 лот

С одной стороны это удобство. Но с другой...

При большой волатильности и ночного флета, спред расширяется с одинаковым коэффициентом для любых счетов.

Если ECN 0.2 + 1 = 1.2, а STP тоже 1.2, то при коэффициенте, к примеру = 2, ECN станет 0,2*2+1=1,4, а STP 1,2*2=2,4. Есть разница? А коэффициент бывает и больше 2...

)))

 
Странно еще вот что. Что у всех дц. Спрэд равен 2-3. Если перевести это в пятизначный объем. То конечно спред уменьшается. Но вопрос остается
 
Sonik2411:
Такой вопрос может чего то я не понимаю. Спрэд. Последнее время в качестве рекламы или какой то еще информации, брокеры начали говорить о том что у них самый низкий спред. Но по сути они обманывают. Давайте разберем вопрос. 
В некой брокерской конторе указано, что у нас спрэд равен 1 - 5. Но по сути он остался не 5 или 1 а как был плавающий от 1 пункта так и остался. 
То есть вместо  спрэда на 4 знаков где он равен 1 - 2. Они говорят что у них на 5 знаков он равен от 1 до 5. 
Но это не так есть такой пункт как комиссия. Она обычно фиксирована и равняется у моего брокера например 10. Получается что нам просто поменяли название ,а все осталось так как  есть ,или я чего то не знаю или есть действительно брокеры у которых При пяти знаках действительно есть такой спрэд равен 1 - 5

https://forexbenchmark.com/brokers/spreads/

Spread comparison - ForexBenchmark
Spread comparison - ForexBenchmark
  • forexbenchmark.com
Average spread  Period: Add commission to spread  0.1 is added for every $1 of commission. If the commission is deposit-dependent, it is given for a deposit of...
 

Конечно, комиссию раньше просто включали в спред (так называемый марк-ап) для удобства простых смертных.

Сейчас можно отделить мух от котлет, а за комиссию поторговаться (если делаете хорошие объемы).

А еще совсем не лишним будет оценить проскользы, они, если систематические, влияют на результат не меньше спреда.

У меня есть бесплатная тулза для просчета всех этих цифр, обращайтесь (тут не выкладываю, ибо злой модератор удалит).

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