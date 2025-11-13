Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 23
Tester stopped because OnInit returns non-zero code
Поэтому и статистики нет
Спасибо, буду знать. Интересно, что графики все равно строятся с учетом совершенных сделок.
При попытке пройти по мексиканцу агенты перегружают память, и ничего не делают, а число задач у них лишь растет. В логах следующие ошибки:
Надо смотреть логи агента.
Ошибка 14 означает нулевую цену бида по данному инструменту. То есть, в историю попал левый бар
PS Лучше запустить одиночное тестирование. Тогда ошибка точно попадёт в лог тестерного агента. При оптимизации ошибки выводятся только до окончания OnInit
Пропадает иконка группы при закрытии всех, пропадает возможность выбрать параметр для оптимизации.
Большая просьба не менять входные параметры советника, которые не заданы в буфере обмена.
fxsaber, 2019.11.06 11:24
Когда смотришь большое количество оптимизационных кешей после работы мультитестера, то делаешь одно и то же.
Больше всего уходит времени на п.2. При этом часто совершаются ошибки. Хочется полу-автоматизировать. И решение есть!
Скопируйте в буфер обмена этот текст
Затем просто нажимайте во вкладке Настройки CTRL+V. Это автоматически будет отключать оптимизацию и выставлять нужную дату.
ЗЫ Поторопился радоваться. Входные параметры советника сбрасываются на дефолтные при таком буфере.
Да. Исправим поведение.
PS Описанное поведение не воспроизводится. Если во вставляемом тексте нет секции [TesterInputs], то вкладка настроек эксперта вообще никак не задевается
Спасибо!
Советник
Воспроизведение
fxsaber, 2019.11.06 16:57
Иногда при генетической оптимизации достаточно первых нескольких тысячей проходов, чтобы уже понять исход более-менее.
Когда автоматически запускаешь много оптимизаций, то хочется, чтобы это все отработало побыстрее. Поэтому требуется механизм прерывания оптимизации.
Применение.
Советник
Воспроизведение