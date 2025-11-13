Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 22

Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?

Да. Вот лог и скрин

2019.11.01 00:00:00   market sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #2)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   order performed sell 2.00 at 1.11514 [#2 sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   market buy 1.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #3)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.11522 [#3 buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   close position #3 buy 1.00 EURUSD by position #2 sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #4 sell 1.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #4)
2019.11.01 00:00:00   deal #5 buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #4)
tester stopped because OnInit returns non-zero code


А как вы с вашим кодом собираетесь применять GetLastError? И ещё вопрос. Вы уверены в порядке вычисления аргументов функции?

Речь же о Тестере. Зачем в этом примере GetLastError? И порядок в данном случае так же не важен.

 


При копировании значения отсюда (и возможно еще из других мест), вставляется потом весь блок настроек вместо значения. Я как бы ожидал скопировать то что выделил)

 

При попытке пройти по мексиканцу агенты перегружают память, и ничего не делают, а число задач у них лишь растет. В логах следующие ошибки:

2019.11.02 18:35:19.317 Core 02 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:35:21.021 Core 01 agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connected
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 genetic pass (0, 61, 17) started
2019.11.02 18:35:21.335 Core 01 common synchronization completed
2019.11.02 18:35:21.362 Core 01 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) tested with error "history processing error (14 USDMXN.m)" in 0:01:36.640
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 16 rejected passes returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 11, 17) started
2019.11.02 18:36:09.081 Core 04 connection closed
2019.11.02 18:36:09.090 Core 04 17 genetic passes returned to queue as not processed
2019.11.02 18:36:19.013 Core 04 agent process started on 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connecting to 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connected
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 genetic pass (0, 53, 17) started
2019.11.02 18:36:19.275 Core 04 common synchronization completed
 
fxsaber:

Сейчас для анализа ситуации на выделенном куске


нужно подвести курсор, запомнить всплывающую дату, открыть чарт прогона, перейти в Истории торгов на нужное место и сделать двойной щелчок на соответствующей строке в таблице.


Может это все заменить двойным щелчком по месту на графике, что выше?


пару - тройку лет назад это рацпредложение размещал в сервисдеске.
если есть возможность взаимодействия с графиком прогона в виде всплывающего сообщения, то есть и возможность реализации перехода на историю по двойному клику. 
 
Нарвался на такую реакцию нажатия на кнопку Старт одиночного прохода 
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  disconnected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  connection closed

Соединение и тут же разрыв. Через минуту заработал. Визуализатор отсутствовал.

 
fxsaber:
Тестерный агент крешанулся

 
fxsaber:

Tester stopped because OnInit returns non-zero code

Поэтому и статистики нет

 
Slava:

Тестерный агент крешанулся

вчера у меня  тоже на 2197 одиночный проход не запускался, сначала после оптимизации правой мышкой раз 10-15 просмотрел одиночные прогоны, затем любой одиночный прогон в логе добавлял connected и больше ничего не делает, агенты в состоянии реади были, перезагрузка терминала лечит это

 
Igor Makanu:

вчера у меня  тоже на 2197 одиночный проход не запускался, сначала после оптимизации правой мышкой раз 10-15 просмотрел одиночные прогоны, затем любой одиночный прогон в логе добавлял connected и больше ничего не делает, агенты в состоянии реади были, перезагрузка терминала лечит это

Надо смотреть логи агентов

 
Andrey Pogoreltsev:


При копировании значения отсюда (и возможно еще из других мест), вставляется потом весь блок настроек вместо значения. Я как бы ожидал скопировать то что выделил)

ПКМ - Copy
