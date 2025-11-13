Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 22
Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?
А как вы с вашим кодом собираетесь применять GetLastError? И ещё вопрос. Вы уверены в порядке вычисления аргументов функции?
При копировании значения отсюда (и возможно еще из других мест), вставляется потом весь блок настроек вместо значения. Я как бы ожидал скопировать то что выделил)
При попытке пройти по мексиканцу агенты перегружают память, и ничего не делают, а число задач у них лишь растет. В логах следующие ошибки:
Сейчас для анализа ситуации на выделенном куске
нужно подвести курсор, запомнить всплывающую дату, открыть чарт прогона, перейти в Истории торгов на нужное место и сделать двойной щелчок на соответствующей строке в таблице.
Может это все заменить двойным щелчком по месту на графике, что выше?
Нарвался на такую реакцию нажатия на кнопку Старт одиночного прохода
Соединение и тут же разрыв. Через минуту заработал. Визуализатор отсутствовал.
Да. Вот лог и скрин
Речь же о Тестере. Зачем в этом примере GetLastError? И порядок в данном случае так же не важен.
Tester stopped because OnInit returns non-zero code
Поэтому и статистики нет
Тестерный агент крешанулся
вчера у меня тоже на 2197 одиночный проход не запускался, сначала после оптимизации правой мышкой раз 10-15 просмотрел одиночные прогоны, затем любой одиночный прогон в логе добавлял connected и больше ничего не делает, агенты в состоянии реади были, перезагрузка терминала лечит это
Надо смотреть логи агентов
При копировании значения отсюда (и возможно еще из других мест), вставляется потом весь блок настроек вместо значения. Я как бы ожидал скопировать то что выделил)