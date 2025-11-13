Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 18
1. На данный момент для полного перебора оптимизации выставлено ограничение 100 000 000 (100 миллионов) проходов. Раньше (в MT4) это ограничение составляло 1 миллион, и это Вас устраивало. Сколько Вам нужно?
2. Для хранения данных в разных папках портативный режим необязателен. Или Вы не хотите искать данные в каталоге AppData?
По поводу усложнения хранения данных задайте вопрос фирме Microsoft. Мы ввели портативный режим как раз для того, чтобы хранение было такое же, как и раньше, в чём Вы видите усложнение?
1- Прицепляю картинки. Там 30 лямов вариантов, но происходит генетическая оптимизация, а не перебор. Хотя до 100 лямов должен быть перебор... А вообще мне нужно самому оценивать приемлемое время на оптимизацию, вне зависимости от количества вариантов.
2- я хочу иметь возможность поставить 10 , к примеру терминалов... и не думать, как это сделать. Я не программер (в глубине души), мне не интерсно что-то копировать, что-то прописывать специально...
Планируется ли при Оптимизации по реальным тикам хранить историю тиков (и баров можно, если сделать генерацию только нулевого бара) в памяти в одном месте сразу на все локальные Агенты?
Да, планируется
1. Поставьте 64-битную версию клиентского терминала.
В 32-битной версии ограничение полного перебора - 1 миллион
2. Просто поставьте 10 терминалов в 10 разных папок, как Вы это делали раньше. Какие проблемы?
Спасибо. Планируется ли при Оптимизации по реальным тикам хранить историю тиков (и баров можно, если сделать генерацию только нулевого бара) в памяти в одном месте сразу на все локальные Агенты? Сейчас, к сожалению, каждый Агент работает (судя по расходу памяти) со своей копией истории тиков.
Поднимал эту тему. Обещали ещё в позапрошлом РЕЛИЗЕ.
Кроме того, что все огромные наборы временных файлов с кэшем тиков у каждого агента свои, они ещё слишком быстро удаляются. Не то по времени, не то при каждом постороннем действии, даже если оно не влияет на валидность следующего одиночного теста. Т.е. даже без компиляции или изменении параметров при следующем тесте десятки гиг (при длинной истории) генерируются заново. Несколько минут.Речь про несколько билдов назад. Довольно давно не оптимизировал на тиках. Пока. Но думаю, все так же.
Спасибо) попробую.Но предложение сделать отменяемый лимит в силе!!!
Ещё не хватает фильтра в результатах тестера.
Например, мне не нужны результаты, в которых менее 10 сделок. Или больше 50. Или матожидание ниже....
Чтобы далее выбирать уже по другим параметрам, к примеру по просадке, но уже без заведомо ненужных параметров.
Фильтр можно включать, к примеру, в меню по правой кнопке на заголовке столбца.
И в МТ4 также!
Эта, действительно, важная возможность периодически упоминается на форуме.
Сейчас реализуется косвенно либо через OnTester, либо напрямую через фильтр opt-файла (создание своего).
Запустил прогонку на 15 годах по одному и тому же символу в 11 потоков (один поток считает другие вещи).
Вопрос такой. Зачем для каждого потока распаковывать свою копию истории, насилуя N кратно диск? Или я ошибаюсь? Но судя по предыдущим запускам, именно так и происходит.
Можно сделать один файл и маппиться на него... Тут и кэш и нагрузка на диск намного меньше.
Очередной результат) Попробую с 8 ядрами запустить)
Не прокатило) Постоянно разные ошибки валятся...