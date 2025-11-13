Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 12
Ошибка в Тестере при выборе "Вся история". Последние сутки истории (< текущей даты) кастомного символа не попадают в интервал тестирования.
Получается, что если задать всю историю вручную, то в одиночном прогоне на сутки будет больше, чем в режиме "Вся история".
Последние сутки никогда не тестировались.
Для маркетных продуктов демо - последние 7 дней
Вы не поняли. Кастомный символ содержит историю до 2-го октября включительно. Делаю "Вся история", и интервал получается до 2-го октября НЕ включительно. А сегодня уже 10 число.
Большая просьба починить работу Тестера с кастомными символами. Не выбираются они в Тестере. Приходится перезагружать Терминал для этого. И так каждый раз, когда нужно поменять символ.
Просто так не воспроизводится.
Опишите точные шаги для воспроизведения проблемы
Кастомный символ точно выбран в обзоре рынка?
Запускаю одиночные прогоны попеременно на каждом кастомном символе. С определенного момента невозможно увидеть путь к ним в Тестере, но они еще выбираются через перетаскивание из Обзора рынка. Далее через какое-то время и это не работает: можно выбрать либо обычный символ, либо только один кастомный. Остальные - невозможно. На анимации ниже показана эта ситуация.
Запустил 3 тестера в режиме прогонки, раскидал на разные процы, в итоге получил экран смерти PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
При этом я докупил памяти (стало 32 Гб) и каждый тестер работает на своем SSD.
Попробую откатить на предыдущую версию, может не будет падать. Логи и прочее после прогонок попробую собрать, потому что сейчас мне нужны результаты, а прогонки длятся по 12-20 часов каждая :( У меня мультивалютник идет сразу по 27 символам на 4х годах... За неделю раз 4-5 уже комп улетал в аут, обидно...
На старом тестере таких вещей замечено не было. Возможно дело в новом железе (память и ssd) - посмотрю еще.
На HDD при поиске в генетическом алгоритме в 12 потоков на 15 годах наступал ужас компа, причем старый тестер еще справлялся, новый просто перезагружал комп после нескольких сообщений о нехватке файла подкачки (до 48Гб доходил) и жрал памяти. Как закончу с прогонками - перейду снова к 15 годам, но уже на SSD (нужно примерно 1 ТБ на диске для этого).
Если у Метаквотес есть суперкомп на 16+ ядер и 64+ Гб ОЗУ + 1+Тб SSD, можете мне предоставить для тестов? Я там своего бота запущу в генетическом алгоритме на 15-20 годах (1 символ в единицу поиска). А потом будет прогонка 27 пар)))) Вот вам и логи будут)
PS. По настройкам - каждый тик на реальных) Без всяких ускорений. Только генетика, только хардкор)
PPS. Предварительно не завелись 2 новые планки памяти (или одна из них). Я удаленно пока и не могу точно разобраться. Попробую снова запустить прогонки)
Запустил 2 тестера - память уже под 100%... Подкачка выбрана 2х48 Гб. Пока третий не буду запускать и рисковать.
Андрей, BSOD происходит при сбоях в kernel mode.
Причина драйвера или HW
Проверь на overclocking, в особенности, если это NoName память.
Плохой SSD тоже может быть причиной, например, если возникнут проблемы с файлом подкачки (но этот случай вроде как не твой - NONPAGED_AREA).
А в Тестере отображается так
Сделал
А в Тестере отображается так
у меня bool UseOption = false;
иногда цифрой 0 в тестере может отображаться, а иногда как положено false
У меня корсары, но у райзенов и их матерей есть проблемы с планками. Хотя я взял абсолютно такие же как две других. Буду смотреть, что не так.