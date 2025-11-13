Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 7
В одиночном проходе нужно узнать свои входные параметры. Вряд ли будут введен такой функционал, поэтому поделитесь мыслями, как это можно сделать? WinAPI подойдет.
Получение последних настроек MT5-Тестера.
Применение
Результат
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Scripts: Balance Graph HTML
fxsaber, 2019.04.08 09:16
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
fxsaber, 2017.08.04 19:55
Во время Оптимизации возможно ли сделать какую-то защиту (хотя бы в виде предупреждения со звуковым сигналом) от увода компа в Сон?
Совсем забыл, что идет Оптимизация, и закрыл крышку ноута... соединение разорвалось, после просыпания восстановилось, и Оптимизация пошла дальше. Но я бы не закрывал крышку, если бы мне напомнили, что Оптимизация в процессе. Что уж говорить, когда пользуешься Облаком...
Так же во время Оптимизации единственный признак, что идет Оптимизация в Терминале при скрытом Тестере - зеленая полоска на иконке (как при скачивании файлов в браузере). При закрытии Терминала никакого предупреждения нет, что идет Оптимизация.
Воспроизведение проблемы с отображением bool-входных параметров в Тестере.
Этот советник
оптимизируем, как на скрине.
Выбираем запуск одного из проходов.
В Параметрах видим ноль вместо false.
Не знаю, как воспроизвести. Иногда при запуске одиночного прогона из результатов Оптимизации в журнале показываются (и подставляются) значения входных параметров правильно (как в кеше, включая неоптимизируемые входные). Но при этом во вкладке Параметры некоторые входные не обновляются.
Получается так, что запускаешь одиночный из Оптимизации - отлично (совпадает с результатом Оптимизации).
Затем входишь в режим Одиночного и запускаешь этот же проход через кнопку Старт - получаешь другие значения (потому что некоторые входные имеют другие значения, чем на предыдущем шаге).
Про диких размеров логи говорилось уже. Когда смотрится журнал, то в 99% случаев интересует его записи в самом начале и в конце. Так вот из-за диких размеров начало не увидеть совсем.
Может, начало журнала дублировать и в конце? В частности, видеть, при каких входных параметрах был запуск.
Вот такие сообщения Тестер теперь выдает.
Тестер и раньше такие сообщения выдавал. С тех пор как появилась возможность загружать opt-файлы. Это предупреждение о том, что в случае запуска оптимизации данный opt-файл будет затёрт и оптимизация начнётся заново
в случае запуска оптимизации данный opt-файл будет затёрт
Имя совпадет?