Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 9

Vladimir Karputov:

Возьмите стандартный советник из поставки и проверьте - всё работает. А вот если входные параметры объявлены как sinput - то тогда эти параметры нельзя оптимизировать.

Выбрал из стандартных экспертов:

MACD Sample

Но всё осталось по прежнему:

MACD Sample Input

У себя же sinput я сделал только параметр magic, так как в его оптимизации нет никакого смысла.

input and sinput

Билд у меня 2155. Может с билдом что-то не так?

 
Всё, разобрался. Напротив оптимизируемых параметров нужно ставить флаги, раньше, чтобы задать параметры оптимизации это было необязательно.

 
С билдом всё так, а вот Вы невнимательны. Вы взяли стандартный советник и я вижу, что у него параметры ДОСТУПНЫ ДЛЯ изменения. Необходимо лишь ставить галочки в столбце "Переменная".


Добавлено: пока я писал ответ, Вижу, что Вы разобрались.

 
Vladimir Karputov:

С билдом всё так, а вот Вы невнимательны. Вы взяли стандартный советник и я вижу, что у него параметры ДОСТУПНЫ ДЛЯ изменения. Необходимо лишь ставить галочки в столбце "Переменная".


Добавлено: пока я писал ответ, Вижу, что Вы разобрались.

Да. Но всё равно, спасибо!

 
При считающем Тестере (красная кнопка Стоп) не работает колесико мыши во вкладке Параметры (нужно много параметров промотать).
 
Здравствуйте! Вопрос по оптимизации. У меня в терминале 4 агента. Раньше, в следствии оптимизации могли быть фризы всей системы. Поэтому, одного агента я отключал и тогда всё работало нормально. В новой версии терминала заметил, что первый агент вообще не нагружен. Поэтому, я включил четвёртого агента. На сколько правильно я сделал, стоит ли ожидать фризов с 4 работающими агентами или первый агент всё же остается не нагруженным на протяжении всей оптимизации, как я предположил?
 
Mihail Matkovskij:
Здравствуйте! Вопрос по оптимизации. У меня в терминале 4 агента. Раньше, в следствии оптимизации могли быть фризы всей системы. Поэтому, одного агента я отключал и тогда всё работало нормально. В новой версии терминала заметил, что первый агент вообще не нагружен. Поэтому, я включил четвёртого агента. На сколько правильно я сделал, стоит ли ожидать фризов с 4 работающими агентами или первый агент всё же остается не нагруженным на протяжении всей оптимизации, как я предположил?

А у Вас случайно на первом агенте не висит открытое окно Визуального тестера? Если "да" - то закройте окно Визуального тестера и агент #1 станет свободным.

 

Тестер не пробрасывает несколько последних тиков интервала тестирования.

Советник

#define TOSTR(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
#define TOSTR2(A) " " + #A + " = " + ::DoubleToString(Tick.A, _Digits)

string TickToString( const MqlTick &Tick, const bool Flags = true )
{
  return(TOSTR(time) + "." + ::IntegerToString(Tick.time_msc % 1000, 3, '0') + TOSTR2(bid) + TOSTR2(ask));
}

void OnDeinit( const int )
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    Print(TickToString(Tick)); // Распечатываем последний тик интервала тестирования.
}


Результат

EURGBP.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.06 00:00
EURGBP.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02.06 00:00
agent process started on 127.0.0.1:3000
connecting to 127.0.0.1:3000
connected
authorized (agent build 2162)
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00
common synchronization completed
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronized already [73 bytes]
MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
initialization finished
login (build 2162)
4372 bytes of account info loaded
1482 bytes of tester parameters loaded
188 bytes of input parameters loaded
2813 bytes of symbols list loaded
expert file added: Experts\Test5-4.ex5. 13105 bytes loaded
7703 Mb available, 96 blocks set for ticks generating
calculate profit in pips, initial deposit 10000, leverage 1:100
successfully initialized
14 Kb of total initialization data received
Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 16301 MB
EURGBP.rann_RannForex: symbol to be synchronized
EURGBP.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
EURGBP.rann_RannForex: load 57 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
EURGBP.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.06 to 2019.10.01
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronization started
EURGBP.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
EURGBP.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.09.30 to 2019.10.01
EURGBP.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 611815 bars and contains 608725 bars from 2018.02.06 02:00 to 2019.09.27 23:54
EURGBP.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.06 02:00
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EURGBP.rann_RannForex,M1: testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00 started
EURGBP.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.09.30 00:00:00
final balance 10000.00 pips
2019.09.30 23:59:58    time = 2019.09.30 23:59:58.022 bid = 0.88612 ask = 0.88741
EURGBP.rann_RannForex,M1: 101751 ticks, 1424 bars generated. Test passed in 0:00:00.558 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
269 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191002.log" written
connection closed


Что на самом деле в конце должно быть.


Воспроизводится баг на любом интервале.

 

Появились новые возможности группировки параметров через input group:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2018, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
input group           "Strategy #1"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS1_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS1_Sym1  ="EURUSD";          // first leg
input string          InpS1_Sym2  ="GBPUSD";          // second leg
input int             InpS1_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS1_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS1_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS1_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS1_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS1_Magic =100;               // Magic Number

input group           "Strategy #2"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS2_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS2_Sym1  ="EURJPY";          // first leg
input string          InpS2_Sym2  ="GBPJPY";          // second leg
input int             InpS2_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS2_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS2_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS2_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS2_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS2_Magic =200;               // Magic Number

input group           "Strategy #3"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS3_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS3_Sym1  ="EURCHF";          // first leg
input string          InpS3_Sym2  ="GBPCHF";          // second leg
input int             InpS3_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS3_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS3_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS3_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS3_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS3_Magic =300;               // Magic Number

input group           "Strategy #4"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS4_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS4_Sym1  ="EURUSD";          // first leg
input string          InpS4_Sym2  ="AUDUSD";          // second leg
input int             InpS4_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS4_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS4_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS4_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS4_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS4_Magic =400;               // Magic Number

input group           "Strategy #5"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS5_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS5_Sym1  ="USDCAD";          // first leg
input string          InpS5_Sym2  ="USDCHF";          // second leg
input int             InpS5_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS5_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS5_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS5_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS5_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS5_Magic =500;               // Magic Number

input group           "Strategy #6"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS6_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS6_Sym1  ="USDCHF";          // first leg
input string          InpS6_Sym2  ="USDJPY";          // second leg
input int             InpS6_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS6_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS6_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS6_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS6_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS6_Magic =600;               // Magic Number

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

  }  
//+------------------------------------------------------------------+


С группами удобнее работать и их можно свертывать.

 
Спасибо. Сделать бы еще "Свернуть/Развернуть все группы".

