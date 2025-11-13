Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 9
Возьмите стандартный советник из поставки и проверьте - всё работает. А вот если входные параметры объявлены как sinput - то тогда эти параметры нельзя оптимизировать.
Выбрал из стандартных экспертов:
Но всё осталось по прежнему:
У себя же sinput я сделал только параметр magic, так как в его оптимизации нет никакого смысла.
Билд у меня 2155. Может с билдом что-то не так?
Всё, разобрался. Напротив оптимизируемых параметров нужно ставить флаги, раньше, чтобы задать параметры оптимизации это было необязательно.
С билдом всё так, а вот Вы невнимательны. Вы взяли стандартный советник и я вижу, что у него параметры ДОСТУПНЫ ДЛЯ изменения. Необходимо лишь ставить галочки в столбце "Переменная".
Добавлено: пока я писал ответ, Вижу, что Вы разобрались.
Да. Но всё равно, спасибо!
Здравствуйте! Вопрос по оптимизации. У меня в терминале 4 агента. Раньше, в следствии оптимизации могли быть фризы всей системы. Поэтому, одного агента я отключал и тогда всё работало нормально. В новой версии терминала заметил, что первый агент вообще не нагружен. Поэтому, я включил четвёртого агента. На сколько правильно я сделал, стоит ли ожидать фризов с 4 работающими агентами или первый агент всё же остается не нагруженным на протяжении всей оптимизации, как я предположил?
А у Вас случайно на первом агенте не висит открытое окно Визуального тестера? Если "да" - то закройте окно Визуального тестера и агент #1 станет свободным.
Тестер не пробрасывает несколько последних тиков интервала тестирования.
Советник
Результат
Что на самом деле в конце должно быть.
Воспроизводится баг на любом интервале.
Появились новые возможности группировки параметров через input group:
С группами удобнее работать и их можно свертывать.
Спасибо. Сделать бы еще "Свернуть/Развернуть все группы".