Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 8
Имя совпадет?
Да. А наименование торгового сервера, с чьими настройками выполнялось тестирование, не совпадает с текущим
В тестере нельзя сделать чтобы каждый прогон не выдавал окошко в окошки?
А то сидишь потом очищаешь их сотни.
О чём Вы? О каких окошках идёт речь?
Видимо, о чартах.
Да о чартах, например в мт4 такого не появляется, а в мт5, когда особенно с окна результатов оптимизации запускаешь по 5-10 прогонов +форвардные прогоны эти чарты копятся ужасно быстро.
Отключите автооткрытие графика после тестирования. Контекстное меню во вкладке результатов тестирования.
Невозможно задать параметры оптимизации в обновленном тестере. Поля ввода просто отключены:
С чем это связано и как бороться?
Чтобы задать параметры нужно сначала выбрать режим "Оптимизация" на вкладке "Обзор".
Чтобы задать параметры нужно сначала выбрать режим "Оптимизация" на вкладке "Обзор".
Попробовал выбрать "Генетическая оптимизация":
Но задать параметры нельзя по прежнему.
Возьмите стандартный советник из поставки и проверьте - всё работает. А вот если входные параметры объявлены как sinput - то тогда эти параметры нельзя оптимизировать.