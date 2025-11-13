Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 8

fxsaber:

Имя совпадет?

Да. А наименование торгового сервера, с чьими настройками выполнялось тестирование, не совпадает с текущим

 

В тестере нельзя сделать чтобы каждый прогон не выдавал окошко в окошки?

А то сидишь потом очищаешь их сотни.

 
Askr:

О чём Вы? О каких окошках идёт речь?
 
Видимо, о чартах.

 
Да о чартах, например в мт4 такого не появляется, а в мт5, когда особенно с окна результатов оптимизации запускаешь по 5-10 прогонов +форвардные прогоны эти чарты копятся ужасно быстро.
 
Отключите автооткрытие графика после тестирования. Контекстное меню во вкладке результатов тестирования.

 

Невозможно задать параметры оптимизации в обновленном тестере. Поля ввода просто отключены: 

Тестер стратегий

С чем это связано и как бороться?

 
Чтобы задать параметры нужно сначала выбрать режим "Оптимизация" на вкладке "Обзор".

 
Попробовал выбрать "Генетическая оптимизация":

Генетическая оптимизация

Но задать параметры нельзя по прежнему.

 
Возьмите стандартный советник из поставки и проверьте - всё работает. А вот если входные параметры объявлены как sinput - то тогда эти параметры нельзя оптимизировать.

