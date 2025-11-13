Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 13
Сравнение производительности. Взята боевая ТС, которая состоит из нескольких независимых ТС (по мэджику отличаются).
Замеряем скорость Тестера и Virtual в зависимости от количества ТС и реализации на маркетах или на лимитниках (тейках) на Hedge-настройках.
ТС гонится на кастомном символе по реальным тикам в режиме пипсов с одним включенным Агентом полным перебором из четырех проходов, RAM-Drive. Время берется наименьшее из проходов.
market-orders
limit-orders
market-orders
limit-orders
market-orders
limit-orders
Virtual-Script - это запуск скрипта-Тестера на чарте. Т.е. выполняется вне MT5-Тестера, как обычный скрипт.
Выводы:
Почему такая разница между маркетами и лимитками?
Советник не мой, поэтому прямо сравнивать не корректно. Думаю, логика отличается существенно.
Ну и лимитники все же - это бОльшая нагрузка на проверки Тестером (видно, что Virtual так же просел). Так что уступать маркет-логике просто обязан.
Меня озадачило другое. Почему Virtual-Script оказался заметно медленнее MT5-Tester+Virtual. В первом случае это тупой for-цикл по тикам и больше ничего. Получается, что Терминал исполняет код медленнее, чем Агенты.
Профайлер ерунду показывает, к сожалению. По ней нельзя определить, почему итоговый слив производительности.
В Virtual работаю с массивом структур. Возможно, будет быстрее, если работать с указателями на объекты классов. Надо пробовать, но список важных тасков и так только растет.
На биржевых кастомных символах тейки акцептируются по last-цене, а исполняются по bid/ask.
Например, тейк для BUY-позиции стоит на уровне 1.09801. Приходит такой тик bid/ask/last = 1.09799/1.09802/1.09801. Он срабатывает, т.к. last-цена каснулась, но при этом срабатывает по цене bid, что хуже last.
Получается, что тейки срабатывают все время с отрицательным проскальзыванием.
Это специально в кастомном символе сделаны сразу три цены? Или такое бывает, что транслируются все цены, даже если график строится по ценам Last? В этом случае Bid тоже может транслироваться в не кастомном символе? Просто интересно. Если такое есть, то некоторые свои коды мне нужно подправить.
На биржевом символе маркет-ордера срабатывают по ласту. Все открытые позиции в конце прохода принудительно закрываются Тестером маркет-ордерами - по ластам. И если там ноль, то будет "кочерга". Чтобы не было кочерги, прописываю ласты средним значением между bid и ask.
Провожу много оптимизаций разных советников (автоматически перебираются по заданному списку). Затем смотрю их кеши.
Заметил текущее неудобство
чтобы посмотреть предыдущие кеши, нужно каждый раз выбирать сначала соответствующий советник. А список последних оптимизаций, проведенных в самом Тестере, недоступен.
Было бы значительно дружелюбнее, если в состоянии, как на скрине, в отмеченной области выпадал список последних оптимизаций Тестера с названиями советников в них. Разумно?
Последнее обновление. Тестер откровенно кривой. После проведения оптимизации при попытке запустить тестирование с визуализацией - ЗАВИСАЕТ визуализация. Приходится перезагружать . Но если это как то можно было терпеть (сопровождая нецензурными выражениями), то в какой то момент тестирование вообще перестало запускаться. Оказалось, что в окне "символ" исчезли все символы выбранные в обзоре рынка. Все Финиш !!! Не помогают никакие пляски с бубном (и перезагрузка и даже переустановка МТ5).
