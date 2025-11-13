Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 11
Часто стал нарываться на такую ситуацию.
При попытке запуска одиночного получаю в Журнале
Приходится руками включать Агента.
Я не знаю, что было улучшено в новой версии 2170, но работать она стала намного медленнее во время генетической оптимизации и вся память в 16 Гб забилась. Возможно свопиться все стало. Откатился на 2093 - места на диске ест больше, но памяти меньше и работае быстрее.
Вот думаю, докупать память или на старой версии сидеть?)
Конкретные цифры можно? С примерами из логов.
Как Вы оценивали замедление и расход памяти
Почему данный агент был отключён?
Новый билд при генетической оптимизации делает 104 прохода и останавливается (стоп я не нажимаю, он сам). У меня у одного такая проблема?
Почему данный агент был отключён?
Во время работы с Тестером это происходит без моего прямого участия.
Ошибка в Тестере при выборе "Вся история". Последние сутки истории (< текущей даты) кастомного символа не попадают в интервал тестирования.
Получается, что если задать всю историю вручную, то в одиночном прогоне на сутки будет больше, чем в режиме "Вся история".