Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 11

Новый комментарий
 

Часто стал нарываться на такую ситуацию.


При попытке запуска одиночного получаю в Журнале

tester agent start error


Приходится руками включать Агента.

 
fxsaber:

Часто стал нарываться на такую ситуацию.

При попытке запуска одиночного получаю в Журнале

Приходится руками включать Агента.

То же самое, ошибка возникает практически каждый раз, если не все ядра задействованы для тестера стратегий.
 

Я не знаю, что было улучшено в новой версии 2170, но работать она стала намного медленнее во время генетической оптимизации и вся память в 16 Гб забилась. Возможно свопиться все стало. Откатился на 2093 - места на диске ест больше, но памяти меньше и работае быстрее.

Вот думаю, докупать память или на старой версии сидеть?)

 
Andrey Pogoreltsev:

Я не знаю, что было улучшено в новой версии 2170, но работать она стала намного медленнее во время генетической оптимизации и вся память в 16 Гб забилась. Возможно свопиться все стало. Откатился на 2093 - места на диске ест больше, но памяти меньше и работае быстрее.

Конкретные цифры можно? С примерами из логов.

Как Вы оценивали замедление и расход памяти

 
fxsaber:

Часто стал нарываться на такую ситуацию.


При попытке запуска одиночного получаю в Журнале


Приходится руками включать Агента.

Почему данный агент был отключён?

 

Новый билд при генетической оптимизации делает 104 прохода и останавливается (стоп я не нажимаю, он сам). У меня у одного такая проблема?


 
bambrism:

Новый билд при генетической оптимизации делает 104 прохода и останавливается (стоп я не нажимаю, он сам). У меня у одного такая проблема?


Логи тестера покажите пожалуйста
 
Уже разобрался. Проблема была в том, что при закрытии терминала и последующем его открытии в параметрах пропадала часть пользовательского значения текстового параметра. В предыдущем версии такого урезания не было, но это не беда.
 
Slava:

Почему данный агент был отключён?

Во время работы с Тестером это происходит без моего прямого участия.

 

Ошибка в Тестере при выборе "Вся история". Последние сутки истории (< текущей даты) кастомного символа не попадают в интервал тестирования.

Получается, что если задать всю историю вручную, то в одиночном прогоне на сутки будет больше, чем в режиме "Вся история".

1...456789101112131415161718...101
Новый комментарий