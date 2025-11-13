Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 10
Появились новые возможности группировки параметров через input group:
С группами удобнее работать и их можно свертывать.
Только надо обязательно иметь в виду, что пока агенты тестирования и клиентские терминалы виртуального хостинга не будут обновлены до последней версии, эксперты с группами параметров не смогут работать
В MT4 попадут группы или макросами обходить несовместимость?
fxsaber, 2019.09.17 07:30
Если есть какой-то список советников и символов, элементы которого постоянно используются в Тестере. То очень быстро можно ими манипулировать в нем, если символы загнать в конец Обзора рынка, а советники - Избранного.
Тогда соответственным перетаскиванием мышкой нужных элементов в Тестер мгновенно будет выбираться требуемая конфигурация. Совсем не нужно лазить по менюшкам для выбора.
Наверное, когда починят, буду все равно использовать этот способ. Гораздо удобнее бросить в окно Тестера символ мышкой, чем искать его в дереве символов.
А у Вас случайно на первом агенте не висит открытое окно Визуального тестера? Если "да" - то закройте окно Визуального тестера и агент #1 станет свободным.
Спасибо! Теперь буду знать, что первого агента ничего не нагружает, кроме визуального тестера.
Очень классная возможность.
Хотелось бы предложить одну идею, на усмотрение Разработчиков. Часто бывает, что какие-то группы входных параметров не участвуют в работе эксперта/индикатора. Например, есть следующие параметры:
Нужно при установке параметра autoChangeTimeftames в true включить параметр mainTimeframe (сделать доступным для ввода) и отключить tf1, tf2 и tf3. Если трейдер установил autoChangeTimeftames в фальш, то сделать всё наоборот (реализовать только ручной выбор таймфреймов). Как это может выглядеть в моём представлении.
Таким образом, можно реализовать возможность программного управления включением/отключением input параметров на этапе инициализации программы.
фантастика! просил в прошлом месяце возможность в один клик с помощью чекбокса выбрать группу параметров для оптимизации в тестере - получил!
очень удобно! круто!
ЗЫ: как бы еще в тестере, во вкладке оптимизация, убирать не нужные поля.... напрягает помощь тестера - интересуют при первых прогонах только общие характеристики советника, а остальные 16 штук которые добавляются автоматически.... ну они вообще не нужны, а каждый раз кликать чтобы убрать по одному пункту через пр.мышка-контекстное меню.... очень не удобно и долго (((
баг с input group тут написал https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
У меня виснет тестер, несмотря на то что для оптимизации я выбрал всего два параметра.
В чём может быть причина?
ЗЫ: как бы еще в тестере, во вкладке оптимизация, убирать не нужные поля.... напрягает помощь тестера - интересуют при первых прогонах только общие характеристики советника, а остальные 16 штук которые добавляются автоматически.... ну они вообще не нужны, а каждый раз кликать чтобы убрать по одному пункту через пр.мышка-контекстное меню.... очень не удобно и долго (((
Я это делаю через дефайны.
Определяю INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - либо "нормальным" инпутом, либо константой. И потом, в файле эксперта просто определяю дефайн SHOW_PROTECTED (или ...PRIVATE), и перекомпилирую эксперта. В тестере появляются те инпуты, что нужны.
Сейчас окна графиков Оптимизации никак не различаются между собой по названиям.
Например, запускаю через MultiTester задания с оптимизацией по многим символам и получаю вот такую, ни о чем не говорящую, картину. Могли бы добавить еще название символа?
Жаль, что эти окна совсем невидимы через MQL. А то удобно было бы сохранять их через ChartScreenShot и закрывать программно.