Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 10

MetaQuotes Software Corp.:

Появились новые возможности группировки параметров через input group:


С группами удобнее работать и их можно свертывать.

Только надо обязательно иметь в виду, что пока агенты тестирования и клиентские терминалы виртуального хостинга не будут обновлены до последней версии, эксперты с группами параметров не смогут работать
 
Slava:
В MT4 попадут группы или макросами обходить несовместимость?

 
Видимо, немногие пользуются кастомными в Тестере. Они до сих пор не выбираются. Спасаюсь таким способом

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы

fxsaber, 2019.09.17 07:30

Если есть какой-то список советников и символов, элементы которого постоянно используются в Тестере. То очень быстро можно ими манипулировать в нем, если символы загнать в конец Обзора рынка, а советники - Избранного.

Тогда соответственным перетаскиванием мышкой нужных элементов в Тестер мгновенно будет выбираться требуемая конфигурация. Совсем не нужно лазить по менюшкам для выбора.

Наверное, когда починят, буду все равно использовать этот способ. Гораздо удобнее бросить в окно Тестера символ мышкой, чем искать его в дереве символов.

 
Облако не использую, но в логах это 
Tester  imported DLL "kernel32.dll" not allowed in Cloud Network
Tester  imported DLL "shell32.dll" not allowed in Cloud Network
 
Vladimir Karputov:

А у Вас случайно на первом агенте не висит открытое окно Визуального тестера? Если "да" - то закройте окно Визуального тестера и агент #1 станет свободным.

Спасибо! Теперь буду знать, что первого агента ничего не нагружает, кроме визуального тестера.

 
Хотелось бы предложить одну идею, на усмотрение Разработчиков. Часто бывает, что какие-то группы входных параметров не участвуют в работе эксперта/индикатора. Например, есть следующие параметры:

input bool autoChangeTimeftames = true;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

Нужно при установке параметра autoChangeTimeftames в true включить параметр mainTimeframe (сделать доступным для ввода) и отключить tf1, tf2 и tf3. Если трейдер установил autoChangeTimeftames в фальш, то сделать всё наоборот (реализовать только ручной выбор таймфреймов). Как это может выглядеть в моём представлении.

input bool autoChangeTimeftames = true;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

#change_input
if(autoChangeTimeftames) {
  #input_enable mainTimeframe
  #input_disable tf3 tf2 tf1
}
else {
  #input_disable mainTimeframe
  #input_enable tf3 tf2 tf1
}
#end_change_input

Таким образом, можно реализовать возможность программного управления включением/отключением input параметров на этапе инициализации программы.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Появились новые возможности группировки параметров через input group:


С группами удобнее работать и их можно свертывать.

фантастика! просил в прошлом месяце возможность в один клик с помощью чекбокса выбрать группу параметров для оптимизации в тестере - получил! 

очень удобно! круто!


ЗЫ: как бы еще в тестере, во вкладке оптимизация, убирать не нужные поля.... напрягает помощь тестера - интересуют при первых прогонах только общие характеристики советника, а остальные 16 штук которые добавляются автоматически.... ну они вообще не нужны, а каждый раз кликать чтобы убрать по одному пункту через пр.мышка-контекстное меню.... очень не удобно  и долго  (((



баг с input group тут написал https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729

 

У меня виснет тестер, несмотря на то что для оптимизации я выбрал всего два параметра.

Тестер стратегий

В чём может быть причина?

 
Igor Makanu:
   

ЗЫ: как бы еще в тестере, во вкладке оптимизация, убирать не нужные поля.... напрягает помощь тестера - интересуют при первых прогонах только общие характеристики советника, а остальные 16 штук которые добавляются автоматически.... ну они вообще не нужны, а каждый раз кликать чтобы убрать по одному пункту через пр.мышка-контекстное меню.... очень не удобно  и долго  (((

   

Я это делаю через дефайны.

Определяю INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - либо "нормальным" инпутом, либо константой. И потом, в файле эксперта просто определяю дефайн  SHOW_PROTECTED (или ...PRIVATE), и перекомпилирую эксперта. В тестере появляются те инпуты, что нужны.

 

Сейчас окна графиков Оптимизации никак не различаются между собой по названиям.

Например, запускаю через MultiTester задания с оптимизацией по многим символам и получаю вот такую, ни о чем не говорящую, картину. Могли бы добавить еще название символа?


Жаль, что эти окна совсем невидимы через MQL. А то удобно было бы сохранять их через ChartScreenShot и закрывать программно.

