Нет дохода от агентов MQL5 Cloud Network

Не учитывается доход от сервиса "Агенты MQL". Службы на ПК включены. Проблем с интернетом нет, так как сеть разная. Но даже активные агенты не показывают статистику.

Пробовал скачивать версию с сайта, все агенты обновлены до последней версии, билд 2006 или 2007.

В чем возможна причина? Закрывается проект?

 
Что значит не учитываются?

Работа проведена, но не засчитана? Приведите подтверждающие скриншоты, пожалуйста.
 

Агенты процессор напрягают. До марта месяца работали более год стабильно. И с 25 февраля активность на ПК есть, а в графе дохода от $0.000006 до $0.0001 Но это не заработок после $0.22 или $1.22

Скрин чего сделать то? Загрузки ЦПУ ?

 
Приведите скрин с менеджера агентов, пожалуйста.

Именно там показываются использованные ресурсы.


С учетом того, что с 2007 билда мы отключили тесты на реальных тиках в клауд сети, нагрузка на сеть спала.

 


 

Нагрузки очень мало, совокупно(не каждый по отдельности, а совокупно) по всем ядрам накоплено 1 час 29 минут работы за 6100 проходов.

 
Но это с одной машины, у меня 96 ядер сейчас активно со всех ПК.
 

Доброго дня!

Такая же проблема, с 23 февраля профит упал в НОЛЬ, в наличии 9 машин с CPU i7-7700K:



Если так дело пойдет, можно прикрывать лавочку, с такой доходность за электричество не расплатишься :/

Подскажите, что по настройкам посмотреть, что случилось?

 
Готов арендовать ваши мощности за эти деньги.

 

В других темках с подобным вопросом люди говорят что: "...в одном из последних билдов отрубили потиковый тестинг в облаке, кол-во заданий упало раз в 10, отсюда и падение заработков, зачем это было нужно MQ вопрос."

Затем в другой темке отписался админ:


 
Ну, наверное посмотрели, что трафика очень много гонится и прикинули, что если бы вместо трафика тиков можно было гнать только котировки побарные,  то заработали бы гораздо больше. А оказалось, что расчищенная площадка не востребована по предлагаемому прайсу. Если бы сервис был для народа и можно было бы оплачивать, ну скажем 50% счета отдачей своих ресурсов (был бы приоритет по их использованию облаком без учета PR), то людей бы это привлекло в большей степени. Так же я предлагал продавать медленные агенты со значительной скидкой - их бы и покупали, кому не нужен режим "Все тики".

12
