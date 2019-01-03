Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Индикатор "iKarakatica" имеет расчётную часть основанную на индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Для отображения сигналов BUY и SELL используется стиль DRAW_ARROW и два индикаторных буфера.

Имеет два параметра: