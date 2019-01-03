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Индикаторы

iKarakatica - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2611
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Индикатор "iKarakatica" имеет расчётную часть основанную на индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Для отображения сигналов BUY и SELL используется стиль DRAW_ARROW и два индикаторных буфера. 

Имеет два параметра:

  • averaging period - период расчёта
  • filter - строгий фильтр сигналов

iKarakatica

DigiDon DigiDon

Торговая система случайным образом выбирающая сигналы от одного из четырёх индикаторов: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)

Reticle Reticle

Торговая система на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл

Karakatica EA Karakatica EA

Торговая система на пользовательском индикаторе iKarakatica

Fibo Grider Fibo Grider

Мультивалютный советник. Работает исключительно с отложенными Buy Limit ордерами