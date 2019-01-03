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iKarakatica - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2611
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Индикатор "iKarakatica" имеет расчётную часть основанную на индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX). Для отображения сигналов BUY и SELL используется стиль DRAW_ARROW и два индикаторных буфера.
Имеет два параметра:
- averaging period - период расчёта
- filter - строгий фильтр сигналов
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