Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 8
Так какой в этом толк. На качество прогноза это не влияет.
На анимированной гифке красная линия - линия прогноза
можно еще здесь посмотреть:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839
красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".
Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.
это просто преобразование Фурье, которое раскладывает сигнал (график цены) на заданном периоде на сумму N гармоник ( N синусоид разной аплитуды, частоты и фазовым сдвигом). Об этом по сути и повествует теорема Котельникова, о которой говорил Олег.
Зеркальте, не зеркальте - без разницы. Практическое применение для прогноза - нулевое, такое же как подбрасывание монеты. Для этого и предоставил анимированную визуализацию и код.
Это лишь один из бесконечного числа возможного нахождения закономерностей числовых рядов. Очень наивно полагать, что можно найти какую-то универсальную закономерность, которая сможет в конечном итоге помочь прогнозированию будущей цены.
Все совпадения случайны и носят лишь временный характер. Это мой посыл. Об этом я уже говорил здесь. И данная ветка - бесполезная ментальная жвачка, которая просто отнимает время и вводит в заблуждение неокрепшие умы.
просто есть нюанс - у нас не совсем абстрактный числовой ряд. Существует причинно-следственная связь между прошлым выраженным в графике и будущем. Это открытые сделки. Мы не знаем когда точно и в каком объёме они реализуются, но можем предполагать что это в массе повлечёт некоторую симметричность. И симметрия скорее всего будет проявляться после "импульсов" - цена резко попёрла вверх, кто стоял в шорт повылетал по стопам или сам ушёл. Из прежних остаются кто в лонг, и их закрытия будут довольно симметричны (смазаны, но не суть).
строя экстраполяцию, забываем про второе плечо. Экстраполируем первое, которое уже случилось, от других обстоятельств и не повторится впредь. Может мы и получили примерно-правильный результат, интерпретируем это неверно, знак должен быть другой. По аналогиям - как энергия, которая слагается из потенциальной и кинетической.
Да.
Вот например Фурье около наклонной прямой. ))
Фурье около квадратной параболы:
Или полином:
Вариант с расчетом коэф. чем не устраивает?
Приведённый в первом посте ряд - чисто абстрактный.
Реальный ряд выглядит так:
или так
Результат какой нибудь положительный есть на демке?
По мотивам https://www.mql5.com/ru/code/10339
Результат какой нибудь положительный есть на демке?
Скоро запущу центовый реал и выставлю сигнал.
ааа...
кстати, мягко говоря интернет захламлен таким