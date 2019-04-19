Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 8

А прогнозирование можно организовать и иначе, чем представлено на этой гифке, поэтому эта гифка совершенно ничего не доказывает. Зато хорошо демонстрирует восстановление функции, основанной на исходных данных, распространяемое на следующий интервал.
 
Nikolai Semko:

Так какой в этом толк. На качество прогноза это не влияет. 

На анимированной гифке красная линия - линия прогноза

можно еще здесь посмотреть:

https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839

красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".

Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.

 
Maxim Kuznetsov:

красиво...только вам не кажется, что функцию надо "зеркалить".

Просто даже по логике вещей, от симметричности сделок. Одно плечо сделок в прошлом, а второе, которое в будущем, ему в некотором роде симметрично. Тот кто купил внизу, тот где-то наверху продаст, способствуя замедлению и развороту. А если цена сразу пошла вниз, то он раньше и выйдет. Не то чтобы в точности, но центральная симметричность должна проявляться.

это просто преобразование Фурье, которое раскладывает сигнал (график цены) на заданном периоде на сумму N гармоник ( N синусоид разной аплитуды, частоты и фазовым сдвигом). Об этом по сути и повествует теорема Котельникова, о которой говорил Олег.
Зеркальте, не зеркальте - без разницы. Практическое применение для прогноза - нулевое, такое же как подбрасывание монеты. Для этого и предоставил анимированную визуализацию и код. 
Это лишь один из бесконечного числа возможного нахождения закономерностей числовых рядов. Очень наивно полагать, что можно найти какую-то универсальную закономерность, которая сможет в конечном итоге помочь прогнозированию будущей цены. 
Все совпадения случайны и носят лишь временный характер. Это мой посыл. Об этом я уже говорил здесь. И данная ветка - бесполезная ментальная жвачка, которая просто отнимает время и вводит в заблуждение неокрепшие умы.

 
Nikolai Semko:

просто есть нюанс - у нас не совсем абстрактный числовой ряд. Существует причинно-следственная связь между прошлым выраженным в графике и будущем. Это открытые сделки. Мы не знаем когда точно и в каком объёме они реализуются, но можем предполагать что это в массе повлечёт некоторую симметричность. И симметрия скорее всего будет проявляться после "импульсов" - цена резко попёрла вверх, кто стоял в шорт повылетал по стопам или сам ушёл. Из прежних остаются кто в лонг, и их закрытия будут довольно симметричны (смазаны, но не суть).

строя экстраполяцию, забываем про второе плечо.   Экстраполируем первое, которое уже случилось, от других обстоятельств и не повторится впредь. Может мы и получили примерно-правильный результат, интерпретируем это неверно, знак должен быть другой. По аналогиям - как энергия, которая слагается из потенциальной и кинетической.

 
Да, забыл совсем про фурье, отлично справляется с интерполяцией. Думаю многие баловались. А вот с экстраполяцией проблемы получаются, результаты странные, иногда попадает, иногда нет. 
Но что интересно, в рамках прогнозирования, если пытаться прогнозировать при помощи фурье функцию вейрштрассе, то прогноз пальцем в небо получается ( если для анализа брать меньше периода). Хотя фукция не случайна и имеет вполне конкретную формулу. 
Вероятно любой метод анализа будет приводить к подобным результатам, пока не бцдет точной формулы, характерной именно для этого ряда.
Aleksey Panfilov:

Да.

Вот например Фурье около наклонной прямой.  ))

Фурье около квадратной параболы:


Или полином:

Вариант с расчетом коэф. чем не устраивает?

Приведённый в первом посте ряд - чисто абстрактный.

Реальный ряд выглядит так:

-1,202222222 0,378626831 -0,15119 0,249393 -0,31012 0,268994 -7,48 0,169875 -0,04285 0,19273 -0,03837 0,040593 -0,14868 0,059058951

или так

-36,06666667 22,33898305 -16,1776 23,19355 -21,0882 19,09859 -112,2 21,06452 -10,9688 20,81481 -10,3593 8,686916 -19,0313 12,69767442
 
Yousufkhodja Sultonov:

Результат какой нибудь положительный есть на демке?

 
Сергей Таболин:

Renat Akhtyamov:

Результат какой нибудь положительный есть на демке?

Скоро запущу центовый реал и выставлю сигнал.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Скоро запущу центовый реал и выставлю сигнал.

ааа...

кстати, мягко говоря интернет захламлен таким


