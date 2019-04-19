Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 12

Wizard2018:

Настоятельно рекомендую попробовать  таки Eureqa  

Завораживает )))

И вроде как всё красиво рисует. Вот и решил я "проверить" её красивости. Ввёл три ряда значений a, b, c. И d = a*b/c

Написал формулу d = f(a, b, c). И завороженно смотрел как решение так и не нашлось ))))))))))

 
Сергей Таболин:

ха ха

там еще куча настроек, може не вник ?

Renat Akhtyamov:

Вник )) И даже оставил только самые простые + - * /

А вот как записать формулу, чтобы рассчитать значение по нескольким предыдущим рядам не вкурил ((
 
Сергей Таболин:


Ну если я правильно понял что такое "по нескольким предыдущим рядам"...  Можно таблицу самим сформировать соответствующую.  Я так делал.  Может еще как и можно исхитриться, но мне проще было в таблицу в нужном порядке числа вывести.  У меня данные для Эврики, программа на VB подготавливала. 

например   x(-1), x(-2), x(-3), x(-4),   четыре "предыдущих" числа ряда "X"  записываем их в одну строчку, добавляем "Y" - текущее значение "нулевой бар" в терминах MQL ,  получаем из одного ряда "X", таблицу с  пятью  столбцами для Эврики. 

Формула для нахождения зависимости Y от четырех предыдущих значений соответственно Y=f((x(-1),x(-2),x(-3),x(-4))

Wizard2018:

Ага... Сча попробую )

Сергей Таболин:

Ага... Сча попробую )

Не прокатило.


 
Сергей Таболин:

Да вы не так сделали,  не надо буквально x(-1)  писать.   Я думал поймете.   Вы таблицу должны в сторонней программе сформировать.   У вас там целая куча "рядов", на одном  потренеруйтесь для начала.

Есть ряд, "Х" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20....  Вам надо найти зависимость "Х" от трех предыдущих значений

Делаете таблицу для Эврики  из четырех столбцов, называете их Y,X1,X2,X3

Формула имеет вид Y=f(X1,X2,X3)  Индексы массивов эврика  не понимает, нужно в формуле имена столбцов в вашей таблице указывать.

У, X1,X2,X3

4,3,2,1

5,4,3,2

6,5,4,3

7,6,5,4

8,7,6,5

и т. д.

Wizard2018:

Вот где собака порылась... Я думал индексы понимает, а это я не могу догнать как их там прописывать... Ладно, поколдую. Спасибо.

А как заставить эту Эврику не вставлять кучу своих переменных?
 
Сергей Таболин:

Вы в ГСЧ хотите загнать случайное число и получить закономерность. Мне это нравится.

