Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 12
Настоятельно рекомендую попробовать таки Eureqa
...................
Завораживает )))
И вроде как всё красиво рисует. Вот и решил я "проверить" её красивости. Ввёл три ряда значений a, b, c. И d = a*b/c
Написал формулу d = f(a, b, c). И завороженно смотрел как решение так и не нашлось ))))))))))
ха ха
там еще куча настроек, може не вник ?
Вник )) И даже оставил только самые простые + - * /А вот как записать формулу, чтобы рассчитать значение по нескольким предыдущим рядам не вкурил ((
А вот как записать формулу, чтобы рассчитать значение по нескольким предыдущим рядам не вкурил ((
Ну если я правильно понял что такое "по нескольким предыдущим рядам"... Можно таблицу самим сформировать соответствующую. Я так делал. Может еще как и можно исхитриться, но мне проще было в таблицу в нужном порядке числа вывести. У меня данные для Эврики, программа на VB подготавливала.
например x(-1), x(-2), x(-3), x(-4), четыре "предыдущих" числа ряда "X" записываем их в одну строчку, добавляем "Y" - текущее значение "нулевой бар" в терминах MQL , получаем из одного ряда "X", таблицу с пятью столбцами для Эврики.
Формула для нахождения зависимости Y от четырех предыдущих значений соответственно Y=f((x(-1),x(-2),x(-3),x(-4))
Ага... Сча попробую )
Не прокатило.
Да вы не так сделали, не надо буквально x(-1) писать. Я думал поймете. Вы таблицу должны в сторонней программе сформировать. У вас там целая куча "рядов", на одном потренеруйтесь для начала.
Есть ряд, "Х" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.... Вам надо найти зависимость "Х" от трех предыдущих значений
Делаете таблицу для Эврики из четырех столбцов, называете их Y,X1,X2,X3
Формула имеет вид Y=f(X1,X2,X3) Индексы массивов эврика не понимает, нужно в формуле имена столбцов в вашей таблице указывать.
У, X1,X2,X3
4,3,2,1
5,4,3,2
6,5,4,3
7,6,5,4
8,7,6,5
и т. д.
Вот где собака порылась... Я думал индексы понимает, а это я не могу догнать как их там прописывать... Ладно, поколдую. Спасибо.
Вы в ГСЧ хотите загнать случайное число и получить закономерность. Мне это нравится.