Сергей Таболин:

Посему повторю свой начальный вопрос: как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115.... ?

Вы определитесь, что ищете или "истинные вершины" ЗЗ или все таки хотите найти алгоритм генерации последовательности

если последовательность чисел это линейные преобразования, то НС их в два счета раскусит, вот пример

чтобы ответить, подумайте над самим  принципом построения всяких "зигзагов":

- (текущее направление - вниз)

- если цена ниже последнего экстремума, то экстерумум переносится на неё

- если цена идёт вверх и некий фактор (отклонение/расстояние,проч) выше порога - добавляется новое колено, и меняется направление.

даже из общего описания понятно, что сам-по себе зигзаг как индикатор, всего-лишь измеряет локальный "фактор/признк смены направления".

в отдельных случаях можно даже делать полезные выводы. Например "если линия полога, то вероятен разворот вот-прям-почти-сейчас".


но пытаться вывести "формулу" от зигзага, это просто даже непрактично - надо брать упомянутый фактор и изучать его.


 
Сергей Таболин:

К сожалению, ещё в 8-ом классе я наплевал на золотую медаль и полностью забросил учёбу. Спасибо за Ваши пояснения, безусловно, они значимы для сведущих людей, но для меня - ничего не говорят.

Посему повторю свой начальный вопрос: как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115.... ?

Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу для решения данной задачи? 

Ищите и обрящете, толцыте и отверзется.

 
Igor Makanu:

Вы определитесь, что ищете или "истинные вершины" ЗЗ или все таки хотите найти алгоритм генерации последовательности

если последовательность чисел это линейные преобразования, то НС их в два счета раскусит, вот пример

https://www.mql5.com/ru/forum/5010#comment_329221

Давайте чуть по другому.

Вот не зиг-заг. Чисто визуально соеденил вершины "трендов".

Вот вообще без колен.

Я бы хотел вычислить взаимозависимость движения цены на отмеченных отрезках.

Maxim Kuznetsov:

.................

но пытаться вывести "формулу" от зигзага, это просто даже непрактично - надо брать упомянутый фактор и изучать его.

Зиг-заг был приведён исключительно для наглядности. Ещё раз извините, не математик я, не владею специальными терминами.

Aleksey Nikolayev:

Ищите и обрящете, толцыте и отверзется.

Спасибо. Вас я понял. Жду ответного понимания - больше не нужно подобных комментов. ОК?

 
Сергей Таболин:

Давайте чуть по другому.

Я бы хотел вычислить взаимозависимость движения цены на отмеченных отрезках.

давайте

это не формализованная задача, формализуйте задачу там видно будет - исходите из того, что есть, а не то что хотелось бы видеть, вот Вы пишете движение цены - где на истории в терминале движение?

есть только бары! путем вот таких словесных упражнений появляется желание выдать желаемое за действительное )) 

так и формулируйте задачу: вот бары, ищем что ???? - вспомните старую истину: правильно поставленный вопрос уже содержит в себе половину ответа

Nikolai Semko:

Сергей, Ок, отвечу без гонору.

Существует бесконечное число формул для генерации приведенной Вами последовательности. 

...........

Чтобы создать точную формулу закономерности, в которой учитываются и будущие ее члены, без машины времени не обойтись.

Ваш вопрос можно переформулировать так:

Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу рабочего грааля? 

Так что проблема в последних 4х точках (....) приведенной Вами последовательности.

  1. Мне нужна формула не для генерации, а для поиска взаимосвязи уже существующего ряда.
  2. Нет, ну кто Вам сказал об учитывании будующих членов? Вы как в том анекдоте: "Зайка ты моя.... .... ..... Люди! Он меня сукой обозвал!".
  3. Это слово (грааль) уже стало тут чуть ли не ругательным. Так и да, я его ищу. А Вы нет? Если нет, то что Вы тут вообще делаете?

 
Я в свое время что то подобное делал... Только я искал "возможные точки разворота", ключевое слово возможные. Я искал среднее значение за N лучей в истории вниз и отдельно за N лучей в истории вверх. Вычислял среднее и получал приблизительную величину текущего луча вниз или вверх. Все это хорошо работает в флете или в спокойном рынке, но при длинных трендах не работает, как и большинство стратегий на поиск точки разворота рынка
 
Алгебра думаю тут вам не поможет , берите просто формулу корреляции . Коэффициент корреляции по Пирсону  или по Спирмену. Они и подскажут есть ли зависимость или нет. Для возможности расчета рядов нужна какая то формула - гипотеза  и уже потом проверить ее на сходимость или не сходимость. 
На мой взгляд, поиск какой-то закономерности не является единственной задачей. Но при её нахождении существует возможность поиска вариативности этой закономерности. Либо поиска взаимосвязей нескольких.
