Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 3
Посему повторю свой начальный вопрос: как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115.... ?
Вы определитесь, что ищете или "истинные вершины" ЗЗ или все таки хотите найти алгоритм генерации последовательности
если последовательность чисел это линейные преобразования, то НС их в два счета раскусит, вот пример
https://www.mql5.com/ru/forum/5010#comment_329221
чтобы ответить, подумайте над самим принципом построения всяких "зигзагов":
- (текущее направление - вниз)
- если цена ниже последнего экстремума, то экстерумум переносится на неё
- если цена идёт вверх и некий фактор (отклонение/расстояние,проч) выше порога - добавляется новое колено, и меняется направление.
даже из общего описания понятно, что сам-по себе зигзаг как индикатор, всего-лишь измеряет локальный "фактор/признк смены направления".
в отдельных случаях можно даже делать полезные выводы. Например "если линия полога, то вероятен разворот вот-прям-почти-сейчас".
но пытаться вывести "формулу" от зигзага, это просто даже непрактично - надо брать упомянутый фактор и изучать его.
К сожалению, ещё в 8-ом классе я наплевал на золотую медаль и полностью забросил учёбу. Спасибо за Ваши пояснения, безусловно, они значимы для сведущих людей, но для меня - ничего не говорят.
Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу для решения данной задачи?
Давайте чуть по другому.
Вот не зиг-заг. Чисто визуально соеденил вершины "трендов".
Вот вообще без колен.
Я бы хотел вычислить взаимозависимость движения цены на отмеченных отрезках.
но пытаться вывести "формулу" от зигзага, это просто даже непрактично - надо брать упомянутый фактор и изучать его.
Зиг-заг был приведён исключительно для наглядности. Ещё раз извините, не математик я, не владею специальными терминами.
Спасибо. Вас я понял. Жду ответного понимания - больше не нужно подобных комментов. ОК?
Давайте чуть по другому.
Я бы хотел вычислить взаимозависимость движения цены на отмеченных отрезках.
давайте
это не формализованная задача, формализуйте задачу там видно будет - исходите из того, что есть, а не то что хотелось бы видеть, вот Вы пишете движение цены - где на истории в терминале движение?
есть только бары! путем вот таких словесных упражнений появляется желание выдать желаемое за действительное ))
так и формулируйте задачу: вот бары, ищем что ???? - вспомните старую истину: правильно поставленный вопрос уже содержит в себе половину ответа
Сергей, Ок, отвечу без гонору.
Существует бесконечное число формул для генерации приведенной Вами последовательности.
Чтобы создать точную формулу закономерности, в которой учитываются и будущие ее члены, без машины времени не обойтись.
Ваш вопрос можно переформулировать так:
Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу рабочего грааля?
Так что проблема в последних 4х точках (....) приведенной Вами последовательности.