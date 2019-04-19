Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 7
Можно конечно торговать и руками, но сидеть постоянно у экрана... Как-то не очень хорошо. Если можно более менее логику описать в эксперте, и пусть компьютер сам работает. Он железный, вот и пусть пашет...
Это правильно. Но если разработчик ТС не умеет торговать руками, то он никогда не сможет разработать прибыльного советника.
Это тоже аксиома.
Торговля руками позволяет чувствовать рынок, характер движения цен. И помогает при разработке советника.
А тестирование дает возможность проявить недостатки вашей стратегии.
да уж, не ожидал.
прозвучала тут мысля сегодня...
такжо делаю, давно ужжж.
норм.
Уважаемые господа-товарищи, владеющие высшей математикой (или, по крайней мере, выше средней :)), я уверен, что математикой можно описать практически всё. И исходя из этой уверенности хочу спросить:
Применение практическое обозначу позже, после ответов на поставленные вопросы.
Спасибо.
Сколько угодно методов существует.
Да.
Вот например Фурье около наклонной прямой. ))
Фурье около квадратной параболы:
Или полином:
Вариант с расчетом коэф. чем не устраивает?
Можно так:
Public Function nv(n, t As Integer) As Single
nv = 0 ' Экстраполяция значения в точке t<0,t>n по значениям в точках 0...n
Dim j, k As Integer
Dim l As Single
For j = 0 To n
l = 1
For k = 0 To n
If k <> j Then l = l * (t - k) / (j - k)
Next k
nv = nv + l * v(j)
Next j
End Function
Нет такой волшебной формулы. Нужно просто брать и искать закономерность. Выделять один участок, искать его во всей истории и смотреть соответствует ли продолжение. И т.д. со всеми участками данных.
ФормулЫ, действительно, нетути. Как это ни печально...
Но, есть формулЕ рынка и она многим известна. Кроме тугодумов.
говоря "Ы", говори "Е" !
иначе зачем было говорить Ы :-)
тема про зигзаги довольно благодатная к размышлениям..особенно вкупе с темой про существование грааля
на уровне идей и предположений:
предполагая существование "граалей с разной абсолютной просадкой" (https://www.mql5.com/ru/forum/75178/page162#comment_11309765) , можно сравнивая их зигзаги находить места "перетока капитала" между ними и строить предположение о величине дальнейшего движения. Переток должен по идее смотреться как быстрая смена направлений внутри диапазона и само-по-себе движение почти безприпятственно (большинство свечей внутри - полные или близко к тому)
PS/ несколько раз исправлял "размышлениям". Всё как-то выходило то "к размышениям", то к "разщемлениям", и то и "размылениям". Конечно зря сразу очки не одел, но космос как-бы намекает :-)
Теорема Котельникова утверждает, что интерполяция спектрально-ограниченной функции, заданной своими отсчетами, может быть при определенных условиях сделана сколь угодно точной.
Так какой в этом толк. На качество прогноза это не влияет.
На анимированной гифке красная линия - линия прогноза
можно еще здесь посмотреть:
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839
Толк уже в том, чтобы подсказать человеку, в каком направлении двигалась и движется мысль, а там уж он сам определится, если сможет. Понимание этого очень полезно уже само по себе.
Теорема Котельникова говорит об интерполяции. Об экстраполяции (тобишь прогнозе) в ней речь не ведётся. Поэтому прогноз, а тем более качество прогноза -- это не от Котельникова. Ну, для понимания.
А вот от гифки, даже анимированной, толку никакого. (ну разве что эстетическое наслаждение)