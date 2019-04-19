Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 7

Новый комментарий
 
Konstantin Nikitin:


Можно конечно торговать и руками, но сидеть постоянно у экрана... Как-то не очень хорошо. Если можно более менее логику описать в эксперте, и пусть компьютер сам работает. Он железный, вот и пусть пашет...

Это правильно. Но если разработчик ТС не умеет торговать руками, то он никогда не сможет разработать прибыльного советника.

Это тоже аксиома. 

Торговля руками позволяет чувствовать рынок, характер движения цен. И помогает при разработке советника.

А тестирование дает возможность проявить недостатки вашей стратегии.

 

да уж, не ожидал.

прозвучала тут мысля сегодня...

такжо делаю, давно ужжж.

норм.

 
Сергей Таболин:

Уважаемые господа-товарищи, владеющие высшей математикой (или, по крайней мере, выше средней :)), я уверен, что математикой можно описать практически всё. И исходя из этой уверенности хочу спросить:

  1. Не можно ли, а как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115....
  2. Как просчитать эту же закономерность в консолидации с другим рядом (возможно, не одним)?

Применение практическое обозначу позже, после ответов на поставленные вопросы.

Спасибо.

Dmitry Fedoseev:
Сколько угодно методов существует.

Да.

Вот например Фурье около наклонной прямой.  ))

Фурье около квадратной параболы:


Или полином:

Вариант с расчетом коэф. чем не устраивает?

 

Можно так: 

Public Function nv(n, t As Integer) As Single

nv = 0  ' Экстраполяция значения в точке t<0,t>n по значениям в точках 0...n

Dim j, k As Integer

Dim l As Single

For j = 0 To n

    l = 1

    For k = 0 To n

        If k <> j Then l = l * (t - k) / (j - k)

    Next k

    nv = nv + l * v(j)

Next j

End Function

 
Dmitry Fedoseev:

Нет такой волшебной формулы. Нужно просто брать и искать закономерность. Выделять один участок, искать его во всей истории и смотреть соответствует ли продолжение. И т.д. со всеми участками данных.

ФормулЫ, действительно, нетути. Как это ни печально...

Но, есть формулЕ рынка и она многим известна. Кроме тугодумов.

 
Alexander_K:

ФормулЫ, действительно, нетути. Как это ни печально...

Но, есть формулЕ рынка и она многим известна. Кроме тугодумов.

говоря "Ы", говори "Е" !

иначе зачем было говорить Ы :-)

 

тема про зигзаги довольно благодатная к размышлениям..особенно вкупе с темой про существование грааля

на уровне идей и предположений:

предполагая существование "граалей с разной абсолютной просадкой" (https://www.mql5.com/ru/forum/75178/page162#comment_11309765) , можно сравнивая их зигзаги находить места "перетока капитала" между ними и строить предположение о величине дальнейшего движения. Переток должен по идее смотреться как быстрая смена направлений внутри диапазона и само-по-себе движение почти безприпятственно (большинство свечей внутри - полные или близко к тому)

PS/ несколько раз исправлял "размышлениям". Всё как-то выходило то "к размышениям", то к "разщемлениям",  и то и "размылениям". Конечно зря сразу очки не одел, но космос как-бы намекает :-)

Есть ли ГРААЛЬ на FOREX?
Есть ли ГРААЛЬ на FOREX?
  • 2019.04.11
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Есть ли ГРААЛЬ на FOREX?
[Удален]  
Теорема Котельникова утверждает, что интерполяция спектрально-ограниченной функции, заданной своими отсчетами, может быть при определенных условиях сделана сколь угодно точной.
 
Олег avtomat:
Теорема Котельникова утверждает, что интерполяция спектрально-ограниченной функции, заданной своими отсчетами, может быть при определенных условиях сделана сколь угодно точной.

Так какой в этом толк. На качество прогноза это не влияет. 

На анимированной гифке красная линия - линия прогноза

можно еще здесь посмотреть:

https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839

Файлы:
sFourierDemo.mq5  15 kb
[Удален]  
Nikolai Semko:

Так какой в этом толк. На качество прогноза это не влияет. 

На анимированной гифке красная линия - линия прогноза

можно еще здесь посмотреть:

https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839

Толк уже в том, чтобы подсказать человеку, в каком направлении двигалась и движется мысль, а там уж он сам определится, если сможет. Понимание этого очень полезно уже само по себе.

Теорема Котельникова говорит об интерполяции. Об экстраполяции (тобишь прогнозе) в ней речь не ведётся. Поэтому прогноз, а тем более качество прогноза -- это не от Котельникова. Ну, для понимания.

А вот от гифки, даже анимированной, толку никакого. (ну разве что эстетическое наслаждение)

12345678910111213
Новый комментарий