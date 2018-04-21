Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 5

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Советники на М1 - "детская болезнь нигилизмом", или говоря по простому - понос. Попробуйте открыть на таком советнике 2 лота при марже 1:100, результат очевиден.
 
Igor Chemodanov:
Советники на М1 - "детская болезнь нигилизмом", или говоря по простому - понос. Попробуйте открыть на таком советнике 2 лота при марже 1:100, результат очевиден.

Понос - это такая реакция организма на различные раздражители. Очень редко, но бывает и на вот такие вот посты.

А на М1 как раз деньги и зарабатываются. И теханализ там так же производится только по своим правилам. 

А на счет двух ордеров и плече 100... Если денег хватит - то они откроются, если нет, то не откроются. А Дальше 49/51. Либо они будут в прибыли либо в убытке. Но ввиду того, что ордера изначально в убытке  то и шансы примерно такие 

 
Dmitiry Ananiev:

Понос - это такая реакция организма на различные раздражители. Очень редко, но бывает и на вот такие вот посты.

А на М1 как раз деньги и зарабатываются. И теханализ там так же производится только по своим правилам. 

А на счет двух ордеров и плече 100... Если денег хватит - то они откроются, если нет, то не откроются. А Дальше 49/51. Либо они будут в прибыли либо в убытке. Но ввиду того, что ордера изначально в убытке  то и шансы примерно такие 

Я хотел сказать о размере одной сделки в 2 лота. Ни один ДЦ не даст "пипсовать" с такими об'емами сделок, вставит задержки.
 

Что такое оптимизация советника на примере аппроксимации и экстраполяции методом Фурье.
Синия линия - период для расчета коэффициентов аппроксимации Фурье  ( по сути параметров советника)

Красная продолжение в будущее (экстраполяция) с этими параметрами (по сути как будет работать советник с этими параметрами в будущем)

Решайте сами - ведет ли увеличение периода оптимизации к увеличению точности прогноза.

Очевидно, что нет. Рынок никогда не будет таким как прежде.

Как и очевидно, что советники с набором параметров, которые требуют оптимизации - это самообман и, простите за прозу жизни, фуфло. Особенно чем больше этих параметров.

Анимированная GIF-ка:

Можете сами попробовать.

Управление этим индикатором следующее: предварительно щелкнув на график мышкой (для активации окна) нажмите Ctrl (и отпустите) и двигайте мышкой для изменения стартовой позиции, чтобы закончить процесс, нажмите любую клавишу (кроме Ctrl и Shift). Тоже самое с клавишей Shift для изменения периода (диапазона баров для вычисления аппроксимирующей функции).

Файлы:
4Fourier.mq5  16 kb
 
Nikolai Semko:


Как и очевидно, что советники с набором параметров, которые требуют оптимизации - это самообман и, простите за прозу жизни, фуфло. Особенно чем их больше.



Без оптимизации создавать прибыльного робота невозможно. На основании результатов оптимизации и определяется прибыльность стратегии.

Многие так и не понимают как нужно выбрать параметры. Всем кажется, что если выбрать параметры при которой получается больше прибыли с наименьшей просадкой, то это достаточно.

Но это не так.

 

Тестировать можно и нужно. Но вы не указали стратегию советника, поэтому получаете  мнения, даже не рекомендации.

В общем: -и покупку и продажу тестируйте на,  = нисходящем + восходящем участке. Если стратегия на минутки то колл.сделок, думаю, 200-300.

Можете по отдельности покупку тестировать на нисходящем участке, а продажу на восходящем. Затем проверьте на нетестированных любых участках. На разных парах.

 

1. Самых оптимальных параметров не бывает. Бывают оптимальные. 

2. Смысл работы на М1, либо на тиках - получить профсоюзную путевку в дурдом, или поймать мгновение, которое сейчас, а не за всю жизнь, ловить ведь надо часто и поманеньку... 

3. Сутки, точнее - торговый день, коль скоро Вы готовы на такие риски. 

Утешалочка: Если сваяете динамическую оптимизацию, то победите. 

 
Алексей Тарабанов:

1. Самых оптимальных параметров не бывает. Бывают оптимальные. 

2. Смысл работы на М1, либо на тиках - получить профсоюзную путевку в дурдом, или поймать мгновение, которое сейчас, а не за всю жизнь, ловить ведь надо часто и поманеньку... 

3. Сутки, точнее - торговый день, коль скоро Вы готовы на такие риски. 

Утешалочка: Если сваяете динамическую оптимизацию, то победите. 

По поводу "самых оптимальных параметров" я, конечно, согласен. Между тем, слово "самых" я добавил сознательно, чтобы эмоционально окрасить сухой технический текст. Если текст более эмоционален, то в этом случае текст легче читается.

Про дурдом — я не понял, потому что предполагается, что на M1 работает робот, а не человек руками (руками — конечно — дурдом).

Третий пункт про "сутки", извините, тоже не понял. Протестировать советник в тестере за сутки ? Что-то я не понимаю, абсурд получается.

 
Petros Shatakhtsyan:


Без оптимизации создавать прибыльного робота невозможно. На основании результатов оптимизации и определяется прибыльность стратегии.

Многие так и не понимают как нужно выбрать параметры. Всем кажется, что если выбрать параметры при которой получается больше прибыли с наименьшей просадкой, то это достаточно.

Но это не так.

Я говорю о том, что если советник требует оптимизации, то это не советник, а утилита, которая требует утилизации.

Ну давайте мыслить логически.

  • Некий программист создал советник и выложил его на Маркет.  В нем задан ряд входных параметров, от которых зависит принятие решения о сигналах на покупку, продажу, открытия и закрытия сделок.
  • (Сразу оговорюсь, что  не имею ввиду параметры, не относящиеся к стратегии (цвет, визуализация и т.д.) и  которые относятся к системе управления рисками, которые конечно же должны устанавливаться пользователем.)
  • Во-первых, этим самым он снимает с себя всякую ответственность перед будущим сливом депозита. Т.к. всегда существует железобетонная отмазка: у вас неправильно были заданы параметры.
  • Во-вторых,Сразу возникает закономерный вопрос: Как часто необходимо оптимизировать данные параметры? Раз в месяц, в день, в час, в минуту? 
  • Ведь если нужно было оптимизировать лишь однажды, то почему сам программист этого не сделал?
  • Некоторые могут ответить: Ну так разные символы требуют разных параметров. Например, для EURUSD нужен один набор, а для AUDJPY другой. А где гарантия, что AUDJPY в следующем месяце не будет себя вести, как EURUSD три месяца назад?
  • В-третьих, насколько реально пользователю, который не создавал этого советника, разобраться в этих всех параметрах ( а их иногда несколько десятков :)) и во всех тонкостях алгоритма их взаимодействия. Да сам творец такого "чуда" может через полгода не вспомнить суть какого-нибудь параметра.

Поэтому правильный советник все внутренние параметры должен оптимизировать самостоятельно на основе анализа данных и распознавания образов.

 
Nikolai Semko:



А я НЕ говорил, что оптимизацию должен делать покупатель или кто-то другой. Если он не разработчик этого продукта, то  не понимает настолько, чтобы самостоятельно делать оптимизацию.

И не обязательно  продавать что либо на маркете.

И еще вы путаете слова утилита и утиль.

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