Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 2
Эффект Даннинга-Крюгера
Не знаю, Вы о чём? Но к данной теме, наверное, отношения не имеет.
=============
Значит так. В самом простом приближении, моя "гипотеза" выглядит так:
Движение цены (направление) чередуется, тренд вверх, тренд вниз. Разбивку на более мелкие тренды внутри, как и коррекцию с флэтом, по крайней мере на начальном этапе, рассматривать не будем.
Это движение красиво показывает зиг-заг:
Но использовать его в реальном времени так просто не получается, ибо очередная "вершина" может таковой и не оказаться
как в данном случае "вершина" вершиной не оказалась.
Я вот что подумал, если найти некую зависимость (коэффициет...) между уже стабильными вершинами? И используя её, прогнозировать "стабильность" последней вершины?
Решаема ли эта задача?
Не знаю, Вы о чём?
=============
Я вот что подумал, если найти некую зависимость (коэффициет...) между уже стабильными вершинами? И используя её, прогнозировать "стабильность" последней вершины?
Решаема ли эта задача?
Забей на хейтеров, стой на своем. Правда там другая проблема может возникнуть.
----
Ну и выведи "вершины" в 0-1 и посмотри... сдается хейтеры были правы)))
Вы заслуженно висите на доске почета у Юсуфа. Вы случайно не братья?
А Вы где-нибудь в этой теме прочитали, что я утверждаю что эта идея 100% верная? Вы вообще понимаете, что именно я спрашиваю? Или Вы "заслуженно" решили пофлудить и тут?
А Вы где-нибудь в этой теме прочитали, что я утверждаю что эта идея 100% верная? Вы вообще понимаете, что именно я спрашиваю? Или Вы "заслуженно" решили пофлудить и тут?
Нет Вы это не писали. Просто, как и Юсуф, Вы ищете то, что невозможно найти, там, где этого нет.
И при этом выносите эти глупости на всеобщее обсуждение, создавая флуд на этом интеллектуальном форуме.
Что ветка Юсуфа - интеллектуальный флуд, что Ваша.
Нет Вы это не писали. Просто, как и Юсуф, Вы ищете то, что не возможно найти, там, где этого нет.
.........
Есть там что-то или нет можно только доказать. Лично я считаю, что выявить математические закономерности можно, но я не знаю как. Поэтому и спрашиваю.
Вы же говорите, что нельзя. Спасибо за мнение. Надеюсь повторяться не будете?
Лично я считаю, что выявить математические закономерности можно, но я не знаю как. Поэтому и спрашиваю.
ну Вам вроде уже ответили
я за несколько лет более сотни книг перечитал и про математику и про рынки и про психологию -это уже стало хобби - читать и проверять если что то интересное )))
Вы читать не хотите, тогда попробуйте с помощью MQL проверить свою гипотезу, вроде с MQL Вы уже подружились
Если интересует быстрая реализация в MQL, тогда это эксперт, который вызывает индикатор ЗЗ и пишет в файл счетчик который увеличивается при перерисовке ЗЗ, счетчик сбрасываете когда появилась противоположная вершина ЗЗ (up / dn)
Запускаете такого эксперта в тестере и получаете результат - сколько раз была стабильная вершина не стабильной ))
Эту задачу в течении часа можно решить
Очевидным вариантом для нулевой стат. гипотезы здесь будет предположение о том, что цены представляют из себя СБ (винеровский процесс). В этом случае последовательность величин колен (точнее говоря величин z/z0-1, где z - колено, а z0 - минимальная величина колена) зиг-зага является реализацией последовательности (а) независимых, (б) одинаково распределённых по (в) экспоненциальному закону с (г) единичным параметром, случайных величин.
Не очень понятно, как здесь строить стат. гипотезу альтернативную нулевой, поскольку точно нарушается пункт (б) - (нестационарность цен) и потому для проверки пункта (а) недостаточно единственной имеющейся реализации.
К сожалению, ещё в 8-ом классе я наплевал на золотую медаль и полностью забросил учёбу. Спасибо за Ваши пояснения, безусловно, они значимы для сведущих людей, но для меня - ничего не говорят.
Посему повторю свой начальный вопрос: как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115.... ?
Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу для решения данной задачи?
К сожалению, ещё в 8-ом классе я наплевал на золотую медаль и полностью забросил учёбу. Спасибо за Ваши пояснения, безусловно, они значимы для сведущих людей, но для меня - ничего не говорят.
Посему повторю свой начальный вопрос: как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115.... ?
Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу для решения данной задачи?
Сергей, Ок, отвечу без гонору.
Существует бесконечное число формул для генерации приведенной Вами последовательности.
Какая из них будет удовлетворительно прогнозировать следующие члены этой последовательности - ХЗ.
Чтобы создать точную формулу закономерности, в которой учитываются и будущие ее члены, без машины времени не обойтись.
Ваш вопрос можно переформулировать так:
Кто-нибудь, без лишнего гонору, может предложить формулу рабочего грааля?
Так что проблема в последних 4х точках (....) приведенной Вами последовательности.