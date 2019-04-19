Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 5
Нет Вы это не писали. Просто, как и Юсуф, Вы ищете то, что невозможно найти, там, где этого нет.
И при этом выносите эти глупости на всеобщее обсуждение, создавая флуд на этом интеллектуальном форуме.
Что ветка Юсуфа - интеллектуальный флуд, что Ваша.
Николай и прочие оппоненты, прежде, чем, голословно обвинять, Вы тоже покажите свой результат по теме ТС:
Расчетные формулы см. https://www.mql5.com/ru/articles/250
Уважаемые господа-товарищи, владеющие высшей математикой (или, по крайней мере, выше средней :)), я уверен, что математикой можно описать практически всё. И исходя из этой уверенности хочу спросить:
Применение практическое обозначу позже, после ответов на поставленные вопросы.
Спасибо.
Я занимался подобным вопросом и даже на форуме спрашивал, искал инфу. Но результат не очень хорош. Все к чему я пришел, это можно составить уравнение и его решать. Но вот по форме уравнения сказать что-то очень сложно. То есть да можно решить эту задачу, но не известно уравнение, а как его найти, загадка.
Программа Eureqa хорошо подбирает формулы "под числа". Мне понравилось. Для некоторых весчей получалось лучше, чем с нейросетками.
Нет, Юсуф - я не обвиняю Вас ни в чем, и не ощущаю себя Вашим оппонентом.
Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области.
Это плохо оформленный бред величия.
Ваша цитата:
"Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных"
Простите, но я еще в школе умел решать СЛАУ с любым колличеством переменных. (с помощью компьютера, конечно, в виде небольшой функции, написанной собственноручно по собственному алгоритму).
Поздравляю с золотым рейтингом!!!
Поздравляю с золотым рейтингом!!!
Спасибо.
Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области.
Это мы поняли, не поняли - почему тогда не сходится?))) У меня сходится, хотя ничего не придумывал и не распространял)))
Приведите, формулу расчета, иначе, подгонка. Топикстарера попросим добавит еще несколько цифр, и, предоставленная Вами формула должна также красиво описать и их. Я не верю в подобное идеальное совпадение фактических и расчетных, произвольно заданных, величин. Пока, я знаю, что, возможна только, наилучшая оценка расчетных величин, обеспечивающая совпадение не каждой величины, а их сумм.
Доцент, с тобой невозможно серьезно))) Разумеется подгонка. Разумеется и то, что маскируя в суммах "истину" ты прибываешь
в иллюзии, а кажущаяся легкость прогнозирования МАшек - ошибочна. Непонятно как вы вообще что то ищите, если даже намека
из мультика не поняли. Следующее значение вр с другим знаком, это очивидная вещь. Нужно брать не x, а abs(x), а прогноз
"коэффициентов зз" в итоге сведется к прогнозу волатильности(с вариациями). А правильный ответ на все вопросы уже прозвучал...