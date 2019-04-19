Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 5

Nikolai Semko:

Нет Вы это не писали. Просто, как и Юсуф, Вы ищете то, что невозможно найти, там, где этого нет. 

И при этом выносите эти глупости на всеобщее обсуждение, создавая флуд на этом интеллектуальном форуме. 

Что ветка Юсуфа - интеллектуальный флуд, что Ваша. 

Николай и прочие оппоненты, прежде, чем, голословно обвинять, Вы тоже покажите свой результат по теме ТС:



Расчетные  формулы см. https://www.mql5.com/ru/articles/250
 
Сергей Таболин:

Уважаемые господа-товарищи, владеющие высшей математикой (или, по крайней мере, выше средней :)), я уверен, что математикой можно описать практически всё. И исходя из этой уверенности хочу спросить:

  1. Не можно ли, а как просчитать закономерности в ряду значений? Например, +165, -240, +18, -378, + 681, -115....
  2. Как просчитать эту же закономерность в консолидации с другим рядом (возможно, не одним)?

Применение практическое обозначу позже, после ответов на поставленные вопросы.

Спасибо.

Я занимался подобным вопросом и даже на форуме спрашивал, искал инфу. Но результат не очень хорош. Все к чему я пришел, это можно составить уравнение и его решать. Но вот по форме уравнения сказать что-то очень сложно. То есть да можно решить эту задачу, но не известно уравнение, а как его найти, загадка.
Единственный вариант, который я придумал, это методом перебора. Если брять ваш ряд чисел, то все числа, кроме последнего подставляем в уравнение, определяем коэффициенты, степени, может наоборот какое то число и будет степенью и после равно ставим одно, последнее число... но это нереально, число комбинаций просто абсурдно. 
Именно по этому люди придумали нееросети. По сути это уже готовое уравнение определенной сложности, в которое подставляются значения и ищутся весовые коэффициенты.
Если найдете како-то способ, мне напишите, интересно посмотреть.
 
Maxim Romanov:
Я занимался подобным вопросом и даже на форуме спрашивал, искал инфу. Но результат не очень хорош. Все к чему я пришел, это можно составить уравнение и его решать. Но вот по форме уравнения сказать что-то очень сложно. То есть да можно решить эту задачу, но не известно уравнение, а как его найти, загадка.

Программа  Eureqa  хорошо подбирает формулы "под числа".   Мне понравилось. Для некоторых весчей получалось лучше, чем с нейросетками.  

 
Yousufkhodja Sultonov:

Николай и прочие оппоненты, прежде, чем, голословно обвинять, Вы тоже покажите свой результат по теме ТС:

Нет, Юсуф - я не обвиняю Вас ни в чем, и не ощущаю себя Вашим оппонентом.

Моей младшей дочке 2 годика, и она сейчас - просто стихийное бедствие. Фломастерами разрисовывает все (!!!) - стены, мебель, ковролин, одежду и т.д. и т.п.

Разве можно обвинять ребенка в том, что он еще маленький? 

И когда я ей говорю: "Оливия, ай-ай-ай!" -  я не являюсь ее оппонентом, а просто делаю ей замечание, потому что я не должен оставлять это без внимания, хотя и понимаю, что она просто познаёт мир и учиться.

А с Вашими картинками Вы мне напоминаете мне мою старшую дочь ( 6 лет), которая постоянно приносит мне свои рисунки и ждет от меня похвалы. И я ей, конечно же, говорю: - ВАУ!!!

:)) - без обид

 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области. 

Это плохо оформленный бред величия.

Ваша цитата:
"Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных"

Простите, но я еще в школе умел решать СЛАУ с любым колличеством переменных. (с помощью компьютера, конечно, в виде небольшой функции, написанной собственноручно по собственному алгоритму).

 
Yousufkhodja Sultonov:

Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области. 

Поздравляю с золотым рейтингом!!!

Была у меня реальная прикольная история, связанная с числом 666.
Позвал меня как-то мой хороший знакомый(был он тогда военкомом в одном из райнов СПб)  к себе домой посмотреть, что у него случилось с компьютером, т.к. знал, что я типа шарю в компьютерах.
Прихожу, а на системном блоке лежат новые автомобильные номера с цифрой 666.
Я спрашиваю: - "Ого, ну и номерочки у Вас!"

А он мне: - "Да представляешь, купил машину и попросил знакомого мента подобрать красивый номер. И подобрал, блин!"

Когда я стал разбираться что с компом - то выяснилось, что он был весь заражен вирусом "DOOM666". И эта беда с ним случилась в тот день, когда на него положили эти злосчастные номера. 
Мистика или совпадение?!Но это абсолютно правдивая история. 

 
Nikolai Semko:

Поздравляю с золотым рейтингом!!!

Спасибо.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Поймите, наконец раз и навсегда, только мне удалось распространить МНК в область нелинейных зависимостей, поглощающий, в том числе, МНК Гаусса для линейной области. 

Это мы поняли, не поняли - почему тогда не сходится?))) У меня сходится, хотя ничего не придумывал и не распространял)))


 
Vizard_:

Это мы поняли, не поняли - почему тогда не сходится?))) У меня сходится, хотя ничего не придумывал и не распространял)))


Приведите, формулу расчета, иначе, подгонка. Топикстарера попросим добавит еще несколько цифр, и, предоставленная Вами формула должна также красиво описать и их. Я не верю в подобное идеальное совпадение фактических и расчетных, произвольно заданных, величин. Пока, я знаю, что, возможна только, наилучшая оценка расчетных величин, обеспечивающая совпадение не каждой величины, а их сумм.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Приведите, формулу расчета, иначе, подгонка. Топикстарера попросим добавит еще несколько цифр, и, предоставленная Вами формула должна также красиво описать и их. Я не верю в подобное идеальное совпадение фактических и расчетных, произвольно заданных, величин. Пока, я знаю, что, возможна только, наилучшая оценка расчетных величин, обеспечивающая совпадение не каждой величины, а их сумм.

Доцент, с тобой невозможно серьезно))) Разумеется подгонка. Разумеется и то, что маскируя в суммах "истину" ты прибываешь
в иллюзии, а кажущаяся легкость прогнозирования МАшек - ошибочна. Непонятно как вы вообще что то ищите, если даже намека
из мультика не поняли. Следующее значение вр с другим знаком, это очивидная вещь. Нужно брать не x, а abs(x), а прогноз
"коэффициентов зз" в итоге сведется к прогнозу волатильности(с вариациями). А правильный ответ на все вопросы уже прозвучал...


