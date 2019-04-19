Вопрос чисто теоретический к математикам. С возможностью перехода в практическую плоскость. - страница 11
продолжите произвольный ряд ряд { x0...xn }
обо многом говорит то что автор считает это решаемым и что некоторые пытаются это решить.
---
ога :-) сколько произвольных кривых можно провести через N точек ?
Необязательно. С электричеством не было теории, сначала были эксперименты, притом без какой-либо практической направленности - наука чисто для науки.
сколько угодно можно провести
но если ближайшие две точки всегда будут соединены линией, как бы она не шла, этого будет более чем достаточно.а если будет найден математически доказанный закон перехода от одной точки к другой, то это уже грааль.
вот я и говорю про квалификацию :-)
в смысле, Вы не догнали?
допустим точка 2 у нас в будущем, и равна она 1.
Нам вообще не важно, как пойдет линия, лишь бы она через точно такой же промежуток времени как между точками 1 и 0 прибыла в 1,
т.е. из точки 1 в точку 2, с конечным значением 1.
Но никто такого сделать не может. Кто сможет, у того грааль.
чуешь, Максим.
В общем собрал полные данные для расчётов. Исходя из любой глубины (от 1 до 41) нужно рассчитать knee[0], ну и, возможно, br[0].
Это возможно?
Впрочем, в строке 41 я не уверен. Её лучше не использовать...
Настоятельно рекомендую попробовать таки Eureqa
Пользоваться элементарно, а в реал-тайм смотреть как она находит формулы - завораживает. Вдруг под ваши данные она все идеально подберет.
Не могу найти рабочую ссылку. Не подскажете?
Renat Akhtyamov
В Л/С написать не могу. Не понял сразу о какой ты таблице. Там же все просто, никуда ничего сдвигать не надо. На третей вкладке общий вид формулы, которая будет искаться, должно быть понятно, где какой столбец. Не обязательно три, от количества переменных зависит же.
понятненькопопробую