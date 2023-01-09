Системный индикатор Султонова - страница 45

Unicornis:

Интересно, приведите пожалуйста последовательные примеры: какая пара(ы) и дата-время выхода коэффициентов из каналов.

пара евродоллаг, далее, см. стр 1 ветки

Отчаянная попытки коэффициентов выхода из канала для смены тренда, но, им не удается сломать нисходящий тренд, хотя, реальная угроза была:


 

Всю ветку не читал. Возможно, об этом уже говорилось.

Ваш "метод" - обыкновенная регрессия с использованием значения следующего, еще не наступившего бара. Отсюда эти "чудесные" результаты и "предсказания". Если вы собираетесь продавать такой индикатор - это откровенное мошенничество. 

 
Да тут вроде как коллективный поиск грааля.

 
На самом деле, пора реальный прогноз давать. Несколько таких и программистов набежит, отмахиваться устанете, афтар!
 
Если бар еще не наступил, то, как и откуда беру цену не наступившего бара для мошеннического использования? Вы сами такое мошенническое словосочетание использовали, что даже сам Остап Бендер изумился -бы! К Вашему сведению, я использую цену открытия наступившего бара OPEN или, запрещено его использовать? Объясните, нам, несведующим, с высоты своих знаний в области тавтологии, о светлейший из светил и мудрейший из мудрецов!

 

метод проверяется довольно просто, можно даже перебором.

берёте гармоническую функцию и "предсказываете" её след.значение. Получаете что при некоторых частотах/амплитудах "предсказания" лучше, при некоторые хуже. А если добавить минимальный шум, то почти всегда пальцем в небо.

Как результат - когда "хорошая" составляющая есть на рынке, функция работает, иначе нет. А то что рынок тщательно избегает повторов и "давит" возникающие колебания это его природа и это проверено многолетним трудом сотен аналитиков.



 
Еще проще - на кофейной гуще!

 
можно обратится к алгебре :-) Что можно сказать про ряды Xn=F(Xn-1,..Xn-k);  ?  вроде математикой тут хотя-бы еденицы, но владеют
 
В простейших случаях, это МАшки k-того порядка.
 
в простейшем, да. Сумма взвешенных величин, как у ТС в исходном посте.

Мои скромные воспоминание о математике, говорят что такой ряд в зависимости от начального вектора, станет или периодичным-знакопеременным или устремится к монотонной функции.  То есть и экстраполяции (предсказяния блин) от них возможны только для  этих двух сущностей - монотонный рост или строгая периодичность

